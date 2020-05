Kehrtwende: JSG Aue/Birkelbach steigt wohl doch nicht auf

Diese E-Mail war ein Stimmungstöter für die Jugendfußball-Abteilungen der Sportfreunde Birkelbach und des TSV Aue-Wingeshausen. Karl Hermann Münker, Vorsitzender des Kreisjugendfußball-Ausschusses, teilte am Montag mit, dass in Westfalen inzwischen ein anderes Modell als bislang für die Auf- und Abstiegsregelung der vor dem Abbruch stehenden Saison favorisiert wird.

In den vergangenen Wochen deutete vieles darauf hin, dass die Saisonwertung auf Basis der Hinrundentabelle erfolgt. Dies hätte den B-Junioren der JSG Aue/Birkelbach als „Herbstmeister“ der Kreisliga A den direkten Aufstieg in die Bezirksliga beschert, da die Meister in diesem Jahr nicht durch das Nadelöhr Aufstiegsrunde müssen – diese kann wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden.

Nachdem der Verbandsjugendfußballausschuss eine Umfrage unter den Vereinen durchgeführt hat und über Videoschalten mit den Kreisjugendausschüssen konferiert hat, strebt er nun eine andere Lösung an: Der Aufsteiger aus der Kreisliga soll mittels der Quotientenregelung ermittelt werden, also dem Durchschnitt der pro absolviertem Spiel erzielten Punkte. Hierbei sollen auch die beiden absolvierten Rückrundenspieltage miteinbezogen werden.

Zwei Remis im neuen Jahr

Weil die JSG Aue/Birkelbach in den beiden Partien Ende Februar und Anfang März nicht über Unentschieden gegen die SG Siegen/Giersberg und die JSG Eiserfeld/Eisern hinauskam, steht sie in der aktuellen Tabelle „nur noch“ auf Platz drei. Tabellenführer wäre Fortuna Freudenberg mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FC Dautenbach und zwei Punkte vor Aue/Birkelbach. Die Freudenberger haben signalisiert, vom Aufstiegsrecht Gebrauch machen zu wollen.

Dies hätte auch Aue/Birkelbach getan. „Wir würden gerne in der Bezirksliga spielen und die Vorbereitungen sind in den vergangenen Wochen schon in diese Richtung gelaufen“, sagt Matthias Dickel, der zuständig ist für den Jugendfußball im TSV Aue-Wingeshausen. „Die Sache mit dem Bezirksliga-Aufstieg ist leider etwas undurchsichtig“, findet Dickel, der allerdings keine Notwendigkeit dafür sieht, einen Streit mit dem Verband vom Zaun zu brechen. Eine optimale Lösung sei unter den aktuellen Gegebenheiten schlicht nicht möglich.

Während in der Bezirks- und Landesliga die Herbstmeister im Zuge einer Härtefallregelung zusätzlich zum Tabellenersten nach Quotientenregelung aufsteigen können, gilt dies auf Kreisebene nicht – da es ansonsten aus Verbandssicht eine zu große Anzahl an Aufsteigern zur Bezirksliga geben würde. „Gerade aufgrund der unterschiedlichen Spielsysteme ist eine zusätzliche Härtefallregelung für ‘Herbstmeister’ und den Aufstieg in die Bezirksligen nicht möglich“, macht Stefan Korweslühr, Koordinator Spielbetrieb im Verbands-Jugend-Ausschuss, deutlich, dass bereits der direkte Aufstieg eine absolute Ausnahmeregelung im Jugendspielbetrieb darstellt und für einen Überhang an Mannschaften sorgt.

Lob für Lars Breuer und Markus Büdenbender

Die Freude über eine gute Saison der B-Junioren soll die Kehrtwende in der Aufstiegsregelung nicht trüben. Angesichts von 31:11 Toren – defensiv ist dies Liga-Bestwert – und sieben Siegen aus elf Partien spricht Dickel von einer guten Entwicklung. „Wir haben sehr talentierte Spieler, aus denen Lars Breuer und Markus Bündenbender eine Mannschaft geformt haben.“

Nun will die JSG die endgültige Entscheidung des FLVW abwarten. Wie bei im Seniorenfußball ist beim Jugendfußball ein außerordentlicher Jugendverbandstag notwendig, um Klarheit zu schaffen. Der soll am 9. Juni stattfinden.

Damit, dass sich noch einmal etwas ändert, rechnet Harald Ollech, Vorsitzender des Verbands-Jugend-Ausschusses, nicht: „Es ist in den bisherigen Gesprächen alles einvernehmlich und ohne Stress abgelaufen. Auf Basis der Vereinsumfrage und der Konferenzen bleibt uns gar keine andere Möglichkeit als die nun getroffene Regelung.“

Laut der gibt es übrigens keine Absteiger, weshalb die A-Junioren des TuS Erndtebrück auch als Tabellenletzter in der Landesliga weiterspielen dürfen. Bezirksliga-Aufsteiger aus Siegen-Wittgenstein bei den A-Junioren wird die JSG Dielfen/Weißtal, bei den C-Junioren ist es der FC Hilchenbach – in beiden Fällen gibt es keine Unterschiede zur Hinrundenwertung.

Kompliziert ist es bei den D-Junioren, die bis zum Winter eine lange Qualifikationsrunde spielten, die nun staffelübergreifend gewertet wird. Gemäß der Regelung des VJA hätten die Sportfreunde Siegen III das erste Recht auf den Aufstieg, da sie in den acht Quali-Spielen in Staffel 5 acht Siege in acht Spielen erzielten. Dies gelang zwar auch der JSG Neunkirchen/Salchendorf in Staffel 4, doch die Sportfreunde hatten das etwas bessere Torverhältnis. Dazu, welche Mannschaft der Kreis als Aufsteiger meldet, hat sich der Kreisjugendfußballausschuss um Karl Hermann Münker noch nicht geäußert.

SV Schameder plant A-Juniorinnen-Team

Bei den B-Juniorinnen ist der SV Schameder mit vier Punkten Vorsprung Tabellenerster, die Bezirksliga ist aber kein Thema. Zum Einen, weil die Mannschaft als Neuner-Team gespielt hat, zum Anderen, weil viele Spielerinnen aus dem sehr starken älteren Jahrgang aus dieser Altersgruppe ausscheiden. Der Verein plant nun die Meldung eines A-Juniorinnen-Teams, das bei den B-Juniorinnen außer Konkurrenz antritt.

Der Vorsitzende Hanjörg Dreisbach ist begeistert von der Entwicklung des Mädchenteams: „Wie unser Trainer Jens Nipko das gemacht hat, war sehr positiv. Wir haben viele Spielerinnen dazu gewonnen und sie haben Spaß. Das spiegelt sich in den Ergebnissen wider.“