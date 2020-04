Kira Claudi: „Die Kinder wundern sich“

Vor fast genau vier Jahren verabschiedete sich die Banferin Kira Claudi (25) nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Freistil Sprint bei den Rollski-Weltmeisterschaften 2015 im italienischen Val di Fiemme in ihr Karriereende. Familie, Freunde und Funktionäre bereiteten der damals 21-Jährigen in der Skihütte des LBC Banfetal einen großen Abschied. Im Interview blickt Claudi auf einen besonderen Moment zurück, verrät welchen Sport sie aktuell betreibt und ob sie nicht doch an eine Rückkehr in den Spitzensport denkt.

1Kira Claudi, vor vier Jahren verkündeten Sie Ihr Karriereende, vermissen Sie die damalige Zeit im Spitzensport?

Gute Frage (lacht), ich vermisse es jetzt so eigentlich nicht, also ich bräuchte es so jetzt nicht wieder, aber man blickt natürlich gerne darauf zurück, da es war eine sehr schöne Zeit und ich auch alles wieder so machen würde. Ich habe damals den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören gefunden und bin auch aktuell ganz glücklich mit dem, was ich mache.

2Wie kann man sich Ihr sportliches Leben aktuell vorstellen, wie halten Sie sich fit?

Zusammen mit meinem Freund treibe ich viel Sport, wir machen Sporturlaube in den Pyrenäen oder den Alpen, in denen wir Mountainbike oder Rennrad fahren und Wandern gehen. Aber auch hier in Deutschland waren wir im Siebengebirge, der Eifel oder auch am Natursteig Sieg, also in Richtung Heimat, unterwegs. Ich habe hier auch mal die Rollski angespannt, bin damit am Rhein oder der Sieg gefahren. Da wird man aber komisch angeguckt und es fallen Kommentare wie ‚Oh cool, Langlauf im Sommer‘ oder die Kinder wundern sich und fragen, was ich da mache (lacht).

32015 holten Sie im italienischen Val di Fiemme bei der Rollski-WM die Bronzemedaille im Freistil-Sprint, wie präsent ist diese Erinnerung heute noch?

Das ist eigentlich die präsenteste Erinnerung meiner gesamten Rollskizeit. Daran denke ich tatsächlich am liebsten zurück, weil das für mich persönlich der größte Erfolg war. Das war quasi der krönende Abschluss von allem.

4Sie sind aktuell 25 Jahre jung, denken Sie manchmal über ein Comeback nach oder gibt es sogar konkrete Pläne dazu?

Eigentlich soweit gar nicht, zumindest nicht im absoluten Spitzensport in der großen Öffentlichkeit. Ich habe noch ein paar Ziele wie zum Beispiel am König-Ludwig-Lauf oder anderen Volksläufen teilzunehmen oder die Strongman- und Tough-Mudder-Läufe zu absolvieren. Aber das sind persönliche Ziele, die mit Leistungssport nichts zu tun haben. msw