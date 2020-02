Konkurrent des TuS Ferndorf entlässt seinen Trainer

Emsdetten. Die 24:26-Niederlage am vergangenen Samstag beim TuS Ferndorf war dann wohl doch des Schlechten zu viel: Handball-Zweitligist TV Emsdetten hat sich am Dienstag von Cheftrainer Daniel Kubes getrennt. Dies gab Frank Wiesner, Geschäftsführer der Handball GmbH, bekannt. Er sagte: „Daniel hat in den letzten Jahren seit 2014 die Mannschaft sehr gut entwickelt. Viele Spieler sind wegen ihm nach Emsdetten gekommen. Unterm Strich haben sich alle Spieler in seiner Mannschaft sportlich sehr gut weiterentwickelt.“ Dennoch habe man sich in der aktuellen Situation dafür entschieden, einen Wechsel vorzunehmen.

Übernimmt ab sofort beim TV Emsdetten: Aaron Ziercke, hier noch als Coach des TuS N-Lübbecke beim Gastspiel in Ferndorf. Foto: Reinhold Becher

Der Nachfolger auf der Trainerbank dürfte für die Emsdettener Handballfans kein Unbekannter sein. Mit Aaron Ziercke übernimmt ebenso ein Vollblut-Handballer, der beide Profiligen in Deutschland aus Spieler- wie auch aus Trainersicht kennt und nach seinen Stationen in Minden und Rostock zuletzt beim TuS N-Lübbecke als Chef-Trainer verantwortlich war. Der Ex-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis zum Saisonende und feiert sein Debüt im Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenzweiten ASV Hamm-Westfalen.