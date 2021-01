Kreis Lenne-Sieg orientiert sich an Verbandsbeschluss

Siegen-Wittgenstein Die Handballsaison 2020/21 ist offiziell abgebrochen. Es gibt aber eine mögliche Hintertür für willige Aufstiegsaspiranten

Siegen-Wittgenstein. Es war abzusehen und sicherlich haben die meisten Vereine schon damit gerechnet. Seit Montagabend ist es aber auch offiziell. Der Handballverband Westfalen bricht die Saison ab. Damit wird es auch nicht die „Notlösung“ - nur eine einfache Runde zu spielen, um so Auf- und Absteiger zu ermitteln - geben. Der Abbruch betrifft erstmal nur die Spielklassen überhalb der Bezirksliga. Der Handballkreis Lenne-Sieg hat aber bereits zu verstehen gegeben, dass er dieses Vorhaben analog in den Kreisligen übernehmen wird. Damit findet die wohl kürzeste Saison in der Kreisgeschichte ihr (vorzeitiges) Ende. Ganze zwei Spieltage hatten die Mannschaften bis Ende Oktober absolviert, ehe der neuerliche Lockdown die Handballhallen wieder Dicht machte. Eine Sache ist zudem auf jeden Fall schon klar: „Es werden keine sportlichen Absteiger in den Ligen geben. Einzig, wenn eine Mannschaft nicht wieder für die gleiche Liga meldet, steigt sie ab“, sagt der Staffelleiter der Kreisliga A, Roland Janson.

Freiwillige Aufstiegsrunde in Planung

So ganz abgehakt ist die Spielzeit 2020/21 damit aber doch noch nicht. Es besteht weiterhin Resthoffnung, dass nach Ostern zumindest bis Mai/Juni noch Spiele stattfinden können. Dafür hat der Handballverband die Idee, eine Aufstiegs- und Pokalrunde auf freiwilliger Basis anzubieten. Daran möchte sich auch der Kreis Lenne-Sieg orientieren. „Dieser Plan hängt aber natürlich vor allem von den Vereinen und ihren Rückmeldungen ab. Dazu hängen wir etwas in der Luft, was den Vorgang in der Bezirksliga betrifft. Wenn die die Saison komplett abblasen und auch auf eine Aufstiegsrunde verzichten, macht es wenig Sinn diese Liga weiter aufzublähen. Dann drohen uns in der kommenden Saison XXL-Ligen“, sagt Roland Janson.

Mehrheit wohl gegen Spielmöglichkeit

Deswegen hat der Handballkreis am vergangenen Dienstag einen Fragebogen an die Vereine rausgeschickt. In diesem sollen sie eine kurze Rückmeldung geben, ob überhaupt noch gespielt werden möchte. Denn neben der Aufstiegsrunde würde der Handballkreis auch noch eine Freundschaftsspielrunde veranstalten, wenn Mannschaften daran Interesse hätten. Erste Rückmeldungen sind bereits eingetroffen, wie Roland Janson verrät: „Bisher geht die große Mehrheit eher dahin, nicht nochmal zu spielen und wirklich erst mit der neuen Spielzeit 2021/2022 wieder einzusteigen. Bis zum 10. Februar haben die Vereine jetzt noch Zeit, sich bei uns zu melden. Danach werden wir uns einen Überblick verschaffen und schauen, wie wir weiter vorgehen.“

Neben den Rückmeldungen der Vereine will man aber auch das Gesamtbild der vergangenen Spielzeit betrachten: „Extrembeispiel: Es melden sich vier Mannschaften, die in den vergangenen Jahren eher im unteren Bereich der Tabelle in der Kreisliga A unterwegs waren und wollen ein Aufstiegsturnier spielen. Dann müssen wir uns überlegen, ob das überhaupt Sinn macht. Ich denke aber nicht, dass es zu einem solchen Szenario kommt“, erläutert Roland Janson.

Im kommenden Spätsommer (August/September) soll dann die neue Saison anlaufen. Natürlich immer unter der Prämisse, das Pandemiegeschehen lässt dies zu.