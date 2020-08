Kreisliga B: viele Chancen und noch mehr Gefahren

Eine Saisonprognose für die Kreisliga B ist quasi unmöglich. Die obligatorische Selbsteinschätzung kann Vereinen da helfen - oder schaden.

Wohin führt die Reise der Wittgensteiner B-Kreisligisten in der kommenden Saison? Nachdem mit SF Edertal, SV Feudingen und SG Laasphe/Niederlaasphe gleich drei Schwergewichte aufstiegen, ist die gängige Saisonprognose quasi unmöglich. Zweit- und Drittplatzierten der Vorsaison können die Favoritenrollen nicht mehr zugeschoben werden. Wer übernimmt also die dominierenden Plätze?

Natürlich sind auch die Siegerländer Teams nicht zu vergessen. Nachdem zum Beispiel der TSV Weißtal in die Landesliga aufgestiegen ist und die dritte Mannschaft zurückgezogen hat, ist eine stark besetzte Reserve in der B-Kreisliga mehr als wahrscheinlich. Doch insgesamt ist auch im Siegerland alles eine große Wundertüte. Selbst bei Aufsteiger Dautenbach weiß man nicht so recht. Ein Verein, der vor acht Jahren noch Bezirksliga kickte, meldet sich plötzlich aus der Versenkung zurück - mitsamt großem Einzugsgebiet. In Schameder ist wenig bis gar nichts passiert, nur das Durchschnittsalter hat sich auf über 28 erhoben.

Neue Jungspunde „in der Wester“

Der TSV Aue-Wingeshausen freut sich über neue Jungspunde, doch klare Tabellenziele sind (auch deshalb) nicht möglich. In Banfe ist man wegen guter Vorbereitung auch guter Dinge - wie bei so vielen anderen, die nach der Corona-Pause aufatmen. Der Rest? Wird plötzlich Meister oder ahnt noch nichts vom Abstiegsgespenst.

Der Phrasen geschwängerte „sichere Platz im Mittelfeld“ verbirgt dieses Mal jedenfalls die Gefahr folgenschwerer Fehleinschätzung. Problem ist nämlich: Es gibt kein - oder nur Mittelfeld.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.