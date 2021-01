KTV Obere Lahn vor Saisonplanung mit vielen Ungewissheiten

Biedenkopf Die KTV Obere Lahn startet ab September eine eng getaktete Saison. In der 3. Bundesliga bleibt dabei ein Platz vakant.

Die Saison 2020 in der Deutschen Turnliga ist abgebrochen worden, Auf- und Absteiger gibt es nicht. Es geht also in der Saison 2021, die im Herbst beginnen soll, in unveränderter Besetzung der Ligen weiter – fast zumindest. In der 3. Bundesliga Nord gibt es nämlich mit dem TV Isselhorst von 1894 (Gütersloh) einen Verein, der seine Mannschaft zurückgezogen hat. Für die KTV Obere Lahn bedeutet dies eine Saison in einer Siebener-Liga, denn da der Aufstiegswettkampf zur 3. Liga ausgefallen ist und Fristen für andere Regelungen verstrichen sind, kann nicht von unten „aufgefüllt“ werden.

Anders als 2020 soll auch der Modus sein. Nach der Teilung in eine A- und B-Staffel sowie anschließendem Halbfinale und Finale soll nun zum normalen Modus zurückgehehrt werden, also einem Duell gegen jede Mannschaft. „Dazu gab es eine kurze Diskussion. Die mehrheitliche Entscheidung der Vereinsvertreter war, die Liga wie gewohnt turnen zu lassen“, berichtet Albert Wiemers, Sportwart der KTV Obere Lahn.

Vakante Liga-Plätze

Doch was bedeutet der vakante Platz in der 3. Bundesliga Nord? Folgt daraus eine Saison ohne sportlichen Absteiger? „Die Regularien sagen, dass der Siebtplatzierte in der Relegation gegen die Bewerber aus den Landesturnverbänden antreten muss“, erklärt Albert Wiemers, dass den Gruppenletzten das gleiche Los wie normalerweise auch trifft – egal ob als Siebter oder Achter.

Immerhin: Mit einem freien Platz in der 3. Liga wäre die Abstiegsrelegation weniger schwierig – und auch der Aufstieg zur 2. Bundesliga wird etwas leichter, weil dort die KTV Straubenhardt II abgemeldet ist und auch dort ein Platz zum Nachrücken frei wird.

Doch wird die Kunstturnvereinigung aus Niederlaasphe, Biedenkopf, Weifenbach und Wallau überhaupt ein Team haben, das um den Aufstieg mitkämpfen kann? „Zunächst hoffen wir, dass die Saison überhaupt stattfindet. Aktuell ist es viel Kaffeesatzleserei“, sagt Albert Wiemers, dessen KTV 2020 von zwei ausgetragenen Wettkämpfen einen gewann und einen verlor.

Ein kritischer Faktor ist, dass er in diesem Jahr insgesamt nicht zwangsläufig mit einem umfangreicheren Training als in den vergangenen beiden Jahren rechnet. „Für den einen beginnt die Berufsausbildung, für den anderen geht das Studium in die heiße Phase. Das sind Dinge, die vorgehen, wo es schwierig ist zu verlangen, dass der Turner jeden Tag drei Stunden in die Halle kommt“, sagt Wiemers, der zudem auf der Ausländerposition ein Stück weit im Ungewissen fischt.

Klar ist, dass KTV-Jugendtrainer Andrey Likhovitskiy (Weißrussland) und Artur Davtyan (Armenien) eingeplant sind. Beide bereiten sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vor und dürften im Herbst normalerweise noch in guter Form sein, doch angesichts des eng getakteten internationalen Wettkampfkalenders, insbesondere mit möglichen Nachhol-Weltcups, steht hinter ihrer Verfügbarkeit ein Fragezeichen. „Beide klären diese Dinge aktuell mit ihren nationalen Verbänden“, übt sich Albert Wiemers in Geduld.

Kaderathleten trainieren normal

Immerhin dürfen die dem Bundes- und Landeskader angehörigen Athleten aktuell in der Halle trainieren. Zudem stehen die Termine für die 3. Bundesliga Nord fest (siehe Infokasten), wo es ab September im Wochentakt zur Sache geht. Die Termine sind aber noch als „vorläufig“ eingestuft.

Die Termine der KTV Obere Lahn:

11. September: TZ Bochum/Witten (H)

18. September: KTV Hohenlohe (A)

25. September: Hösbach/Großostheim (H)

2. Oktober: KTT Oberhausen (A)

16. Oktober: TSG Sulzbach (A)

23. Oktober: TV Weißkirchen (H)