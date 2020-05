Leichtathletik: Training in der „Haubergs-Arena“ möglich

Siegerland. Die langersehnte Lockerung ist für den Amateursport da - auch für die Leichtathletik. Nach der Sportminister-Konferenz am 6. Mai gab’s - wenn auch eingeschränkt - das erste erhoffte „grüne Licht“. Darüber freuten sich natürlich auch die heimischen Trainer und Übungsleiter. Jetzt können sie aus dem bisherigen „versteckten“ Training mit Trainingsplänen für die Aktiven, oftmals nur in Begleitung der Eltern, das Freiluft-Training selbst betreuen - jedoch weiter unter Beachtung der strengen Hygiene- und Abstands-Auflagen Das ist beim Training in „Gottes freier Natur“ jedoch kein großes Problem.

Die LG Kindelsberg Kreuztal will heute (ab 18 Uhr) und morgen (ab 17 Uhr) mit einem der aktuellen Virus-Situation angepassten Trainings-Plan beginnen. Auch der CLV Siegerland und die LAG Siegen sind bereits „eingestiegen“.

„Ich habe meine Gruppe jedoch geteilt, um jeweils mit nur wenigen Aktiven (drei oder vier) zu arbeiten“, sagt Regina Freund, B-Lizenz-Übungsleiterin der LAG Siegen, die sich - in Ermangelung des noch geschlossenen Hofbachstadions - in der „Haubergs-Arena“ in Meiswinkel einen geeigneten Ort gesucht hat. „Ein verfeinertes disziplin-spezifisches Training wird jedoch nur im Stadion möglich sein, doch da müssen wir abwarten, wann die Stadt Siegen uns das Tor wieder öffnet“, ergänzt Regina Freund.

Der Kredenbacher Helmut Menn fährt ab heute „zweigleisig“ - mit dem Training seiner Mehrkampf-Gruppe auf dem Kredenbacher Sportplatz („das ist für mich unkomplizierter, den habe ich gleich vor der Haustüre“) und dem Sport im Fitness-Studio in Hilchenbach.

Training auch wieder im Studio

„Darauf freue ich sehr, dass es auch da wieder los geht, denn ich hatte ja all’ die Wochen keine Einnahmen“. Mit seiner Ehefrau Heike fährt er - wie auch vor der Corona-Zeit - ein Programm in zwei Schichten. Gestern haben sie dafür die letzten Vorbereitungen - mit Abstands-Markierungen auf dem Boden und einigen gesperrten Geräten - getroffen.