Leon Boger: „Es wird das Ziel sein, oben anzugreifen“

Ein „verlorener Sohn“ kehrt zum SuS Niederschelden zurück. Leon Boger wechselt vom 1. FC Kaan-Marienborn wieder zu seinem Heimatverein, von dem er vor rund einem Jahr Abschied nahm und sein „Abenteuer“ in der Fußball-Oberliga begann. Am Rosengarten will der Mittelfeldspieler wieder häufiger auf dem Platz stehen. Wir sprachen mit ihm über den Transfer und seine Zukunftspläne.





Herr Boger, aus welchen Gründen haben Sie sich für ihre Rückkehr nach Niederschelden entschieden?

Mein Vertrag in Kaan-Marienborn war auf ein Jahr befristet. Deshalb habe ich mir schon in Winter Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Ich habe überlegt, was ich in der Zukunft möchte. Als junger Spieler sind das Einsatzzeit und Spielspaß. Für beides ist der SuS eine gute Wahl. Der Kontakt mit dem Verein und der Sportlichen Leitung ist dabei nie abgerissen. Ich habe schließlich einige Freunde am Rosengarten.





Welches Fazit ziehen Sie nach dem Engagement in Kaan-Marienborn? Kam der Schritt zu früh?

Natürlich ist es ein großer Schritt von der Bezirks- in die Oberliga. Mir war von Anfang an klar, dass ich einige Zeit brauchen werde. Im Sommer hat mich eine Verletzung zurückgeworfen, das war etwas unglücklich und hätte auch anders verlaufen können. Mein Ziel war es, so viele Erfahrungswerte wie möglich mitzunehmen. In Kaan habe ich viel gelernt, sowohl sportlich als auch menschlich. Ich blicke positiv auf das Jahr zurück und bereue den Schritt auf keinen Fall.





Welche Reaktionen gab es?

Die waren weitaus positiv. Die Freude in Niederschelden, gerade bei meinen Freunden und Kumpels, war groß. Ich habe auch Glückwünsche von Käner Seite bekommen.





Welche Ziele haben Sie sich nun mit dem SuS gesetzt? Wollen Sie eine Führungsrolle übernehmen?

Als Spieler gehe ich auf dem Platz gerne voran. Da ich schon seit 13 Jahren im Verein spiele, denke ich, dass ich eine Führungsrolle übernehmen kann. Aber die Entscheidung darüber liegt beim Trainer. Die Vertragsverlängerung von Andreas Wieczorek hat meinen Wunsch nach der Rückkehr auch verstärkt. Mit der Mannschaft wird es das Ziel sein, in der nächsten Saison in der Bezirksliga oben anzugreifen. Das ist auch in den Gesprächen mit den Verantwortlichen deutlich geworden. Da wir ein gutes, junges Team haben, stehen die Chancen gut.





Wie halten Sie sich derzeit fit und was denken Sie über die Zukunft des Sports?

Zurzeit halte ich mich durch Laufeinheiten und Stabilisationsübungen zu Hause fit. Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten. Ich denke, dass vieles in den nächsten ein, zwei Jahren anders laufen wird.