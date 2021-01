Loipenbericht: Wo aktuell für Skilanglauf gespurt ist

Auch am Dreiherrnstein, der Schnittstelle zwischen Siegerland, Wittgenstein und dem Kreis Olpe, ist aktuell eine 12 Kilometer lange Langlaufspur für die klassische Technik gespurt.

Siegen-Wittgenstein/Kreis Olpe Top-Bedingungen gibt es an immer mehr Orten, auch in mittleren Lagen. Sperrungen gibt es durch Schneebruch, Tagestourismus und Corona.

Kaum durchkommende Steine und Wurzeln, keine Feuchtigkeit von unten, wenig eisige Stellen. Kurzum: Die Bedingungen für Skilanglauf könnten aktuell kaum besser sein. In der Region gibt es selbst in mittleren Lagen ab 500 Metern nach den ergiebigen Schneefällen vom Dienstag inzwischen eine Vielzahl gespurter Loipen – und in den sozialen Medien wird eifrig herumgefragt, wer noch alte Ski im Keller hat. Stefan Küpper, der Vorsitzende der Nordicsport-Arena Sauerland, stellt fest: „Wir haben einen richtigen Boom.“

Mit viel Betrieb, aber ohne Chaos und Enge lief es zuletzt in den Loipenskigebieten ab. An der Politik, seine „Arbeit“ nicht offensiv zu bewerben, hält der Zusammenschluss der regionalen Vereine nach einer internen Meinungsumfrage weiter fest: Das Internetportal hat weiter alle Loipen auf Rot gestellt, viele Webcams sind deaktiviert – und die Skihütten mit Gastronomie sowie Toiletten sind gemäß der Coronaschutzverordnung sowieso gesperrt.

Fußgänger werden gebeten, nicht in den ehrenamtlich gespurten Loipen zu wandern. Allgemein wird daran appelliert, sich an die aktuellen Kontaktbeschränkungen zu halten und sich gemäß des gesunden Menschenverstandes zu verhalten. Wer „wild“ parkt, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Die Polizei und die Ordnungsämter kündigen an, die Situation an den „Schnee-Hotspots“ genau zu beobachten.

Hochsauerland

Im Hochsauerland hält man sich mit Informationen besonders bedeckt. Anderes wäre kaum vermittelbar im Angesicht der vielen Skihang-Betretungsverbote sowie der Polizei- und Ordnungsdienst-Einsätze, die nach dem Tagestouristen-Ansturm rund um den Jahreswechsel nötig wurden und auch für dieses Wochenende angekündigt sind.

Was nicht grundsätzlich bedeutet, dass die Skidoos der HSK-Vereine im „Stall“ bleiben. „Die Vereine spuren, sofern es geht, nach eigenem Ermessen, um den Einheimischen ein Angebot zu machen“, sagt Küpper. Ein Kreuz- und Querlaufen in selbstgetretenen Spuren mit erhöhter Unfallgefahr soll vermieden werden, zudem sollen Wildtiere nicht durch Betrieb an ungewohnten Stellen aufgeschreckt und geschwächt werden.

Wittgenstein

Rund um die Skihütte des SK Wunderthausen an der Pastorenwiese sind vor den Zugängen zum Wald Flatterbänder und ein Zaun angebracht, denn das beliebte Langlaufzentrum ist durch den Verein und die Stadt Hallenberg auch am Wochenende gesperrt – wegen anhaltender Schneebruchgefahr. Einige Baumspitzen sind unter der Schneelast bereits abgebrochen, andere könnten folgen. Kurzum: Es ist zu gefährlich.

Keine Einschränkungen und sehr gute Bedingungen gibt es auf dem kompletten, 30 Kilometer langen Streckennetz zwischen Girkhausen und dem Albrechtsplatz im Nordischen Skizentrum auf der Steinert. Der TSV Aue-Wingeshausen hat seine 6-Kilometer-Schleife für beide Techniken gespurt und empfiehlt den Einstieg am Fehlbach-Parkplatz statt am Christianseifen.

Im Bad Laaspher Stadtebiet gibt es weiter gute Schneebedingungen am Sohl sowie nahe der Siegquelle bei Großenbach. Der SC Rückershausen hat am Donnerstag die Fuchshöhlen- (4,3 km) und Karrenplatzloipe (5,6 km) für Skating und klassisch präpariert. Auch auf der Wiese am Aberg kann gelaufen werden.

In der Gemeinde Erndtebrück ist Langlauf bei sehr guten Bedingungen die 12,5 km lange Dreiherrnsteinloipe (nur klassisch) mit Einstiegsmöglichkeiten bei Zinse und der Oberndorfer Höhe möglich. Am Gickelsberg sind Läufer in beiden Techniken inzwischen nicht nur auf der Wiesenrunde, sondern auf der schwarzen Loipe (6,8 km) im Wald unterwegs.

Siegerland

Von der Haincher Höhe kann in klassischer Technik bis zum Jagdberg gelaufen werden – und wer dort noch Power hat, kann bis zum Sohl und sogar zum Eichholzkopf beim hessischen Rittershausen weiterlaufen.

Der SV Lützel hat sämtliche Runden, auch seine Panoramarunde für klassische Technik gespurt. Skating ist nur auf der kleinen Einsteigerrunde möglich. Für den Skihang gilt indes weiter ein Betretungsverbot.

Jeweils knapp hinter der südlichen Kreisgrenze liegen nahe des Siegerland-Flughafens die Loipengebiete am Salzburger Kopf, am Stegskopf bei Emmerzhausen sowie des SC Breitscheid. An allen drei Orten ist aktuell gespurt.

Kreis Olpe

Wegen Schneebruchs war die Ebbekammloipe zwischen Weltringhausen und der Nordhelle seit Dienstag gesperrt. Der Förderverein hat nun zumindest den Bereich bis zur „Spinne“ gesichert und gespurt.

Kompliziert ist die Lage auch an der nordöstlichen Kreisgrenze, wo der SC Sundern nicht überall aktiv werden konnte, weil ein Schneepflug den Zufahrtsweg zur Rotlohloipe zugeschoben hat. Von Wildewiese bis zum Schlubberherm sowie die Bauklohloipe ab der Skihütte und die Wiesen sind gespurt. Die Anfahrt mit dem Auto ist aber erst ab Montag wieder möglich, weil die Wege nach Röhrenspring sowohl von Kuckuck als auch Faulebutter am Wochenende gesperrt sind – wegen möglicher Ströme von Tagestouristen.

An der Hohen Bracht wurde am vergangenen Wochenende erstmals Spuren in den Schnee gezogen, allerdings könnte bei Überfüllung des Parkplatzes die Zufahrtsstraße gesperrt werden. Am Rhein-Weser-Turm wird weiterhin die Knülle-Loipe betrieben.

Das Langlaufzentrum Thieringhausen hat der SC Olpe aus wirtschaftlichen Gründen zwar vor rund zehn Jahren aufgegeben, in den Köpfen kommt es aber offenbar noch vor: Hier waren in den vergangenen Tagen einige Läufer in selbstgemachten Spuren unterwegs. Das Wintersportgebiet Blockhaus/Belmicke ist wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte im Oberbergischen Kreis gesperrt.