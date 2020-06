Lutz Lindemann: „Am letzten Schritt hat es gefehlt“

Es hat erfolgreichere Fußballer gegeben in der DDR. Das mag Lutz Lindemann nicht verhehlen. „So manches habe ich selbst verschuldet“, meint er selbstkritisch. Immerhin bringt es der jetzt 70-Jährige in seiner wechselhaften Karriere aber noch auf 21 A-Länderspiele. Und das, obwohl das Verhältnis mit den Führungsgremien im Ostteil des einst geteilten Deutschlands nicht immer zum Besten stand.

Fritz Reuter (links) zu Besuch bei Lutz Lindemann. Das Bild entstand in der Erfurter Innenstadt, aufgenommen von Reuters Ehefrau Renate. „Wir sind gute Freunde“, weiß Lindemann die Verbindung zu schätzen. Foto: privat

Aber das ist Schnee von gestern. Ebenso das gut fünfjährige Engagement bei den Sportfreunden Siegen. Wo er zunächst eigentlich für die Jugend zuständig sein sollte, dann aber ins Amt des sportlichen Leiters aufrückte und den Mann entließ, der ihn erst unters Krönchen gelockt hatte. Das Ende der vielzitierten „Ära Kehrberg“ verantwortete er 2009 mit.

Freundschaften

Geblieben sind nach diesen Jahren in Siegen die Erinnerungen an eine fußballerische Wiedererstarkung der Sportfreunde. „Nur am letzten Schritt hat es seinerzeit gefehlt“, blickt Lindemann heute mit ein wenig Bedauern und einigem Abstand zurück. Die Rückkehr in die Regionalliga 2010 nach vierjährigem Abmühen in der ungeliebten NRW-Liga ging auf das Engagement Lindemanns zurück.

„Da haben wir letztlich ein gutes Level erreicht“, spricht er über die mit Trainer Michael Boris in den folgenden Jahren erreichten Platzierungen um vier und fünf zurück. „Die von mir angestrebten Struktur-Veränderungen, zum Beispiel die Einrichtung eines Wirtschaftsbeirats, ließen sich nicht realisieren. Wenn du als Fremder in eine Region wie Siegen kommst, ist das eben nicht so einfach.“

Optimist aus Leidenschaft Im Jahr 2019 erschien Lutz Lindemanns Autobiografie „Optimist aus Leidenschaft“, die er gemeinsam mit Frank Willmann verfasste. Im Hotel Siegboot an der Eiserfelder Straße las er vor Siegener Weggefährten daraus Passagen zum Schmunzeln und Nachdenken. Der Fußball schreibt auch schon mal andere Geschichten.

Geblieben ist dem seit 2012 in Erfurt beheimateten gebürtigen Halberstädter die Freundschaft zur Familie Reuter und die Erinnerungen an „gute Jahre, in denen die Zusammenarbeit mit Fritz (Reuter) einfach heraussticht“. Natürlich auch das Verhältnis zum Ehrenpräsidenten Manfred Utsch. „Das war nicht immer einfach“, lächelt Lindemann heute über so manchen Reibungspunkt zwischen den beiden Charakterköpfen und dem nicht unbedingt schönen Ende.

Abruptes Ende

Der Vorsitzende der Sportfreunde Siegen Ulrich Steiner (links) und der Sportliche Leiter Lutz Lindemann bei der Vertragsunterzeichnung von Trainer Michael Boris im Mai 2011. Foto: Verein

„Das war dann doch sehr abrupt“, blickt der Sachsen-Anhaltiner zurück. „Der Fußball ist so komplex geworden, da brauchst du einfach mehr finanzstarke Partner“, hatte Lindemann seinem Chef Manfred Utsch diese strukturellen Veränderungen schmackhaft machen wollen. „Aber der Siegerländer ist nun mal als stur bekannt“, macht er mit solchen Sätzen deutlich, dass auch ein Lutz Lindemann seine Ecken und Kanten hat, die nicht immer mit Grundsätzen anderer übereinstimmen.

Von Siegen nach Berlin

Der Weg letztlich führte von Siegen weg (Lindemann: „Leider ohne richtige Verabschiedung von Manfred Utsch...“), ging über Viktoria Berlin zurück zu Carl-Zeiss Jena, wo er einst seine erfolgreichsten Jahre verbrachte hatte. Hier war er zwischen 2014 und 2016 Präsident. Glücklich wurde er dort indes nicht. „So viele Intrigen, so viele, die einem in den Rücken fielen. Es konnte nur eine Lösung geben: Schnell weg...“

Ex-Fußball-Nationalspieler Lutz Lindemann bei einer Buchlesung in Nordhausen im Mai 2019. Foto: Olaf Schulze

Schnell und weit. Denn die nächste Station führte Lindemann in den Kosovo. In der Hauptstadt Pristina sollte er mitwirken am Projekt Champions League. Ein mutiges, letztlich zu mutiges Unterfangen. „Ein Jahr aber“, so Lindemann rückblickend, „dass ich genossen habe.“ Es war sein letztes, das er an vorderster Fußball-Front hinter sich brachte. In fast 50 Ehejahren mit seiner angetrauten Monika wurde es Zeit, das Herumreisen, den „Wanderzirkus Fußball“, zu beenden.

Im Corona-Jahr 2020, gut drei Jahre später, blickt er über eine „wunderschöne thüringische Landeshauptstadt Erfurt“ - aber immer noch nicht ohne Berührungspunkte mit dem Fußball. „Die haben hier ein neues Stadion gebaut, aber praktisch keinen Verein mehr“, denkt er an den Niedergang der ruhmreichen Rot-Weißen vor der eigenen Haustür.

Fußball im Osten schwieriges Thema

„Erfurt hat nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga jetzt für die Oberliga gemeldet, aber es gibt keine Struktur, ja, keine Spieler. Was daraus werden soll, weiß hier keiner.“ Überhaupt, der Fußball im Osten bereitet ihm Sorgen. „Dynamo Dresden steht in der 2. Liga vor dem Abstieg, Carl-Zeiss Jena steht als schlechtester Proficlub Deutschlands vor dem Niedergang in die Regionalliga. Zwickau, Halle, Magdeburg und Chemnitz kämpfen in der 3. Liga noch ums Überleben“, sieht Lutz Lindemann „seine“ Vereine tief im Keller.

TV-Experte

Und er hat nun mal den Überblick. Eine Tatsache, die sich auch der Mitteldeutsche Rundfunk zu eigen gemacht hat, der den Sachverstand des Erfurters als TV-Experten rund um den Drittliga-Fußball zu schätzen weiß. „Die dritten Programme dürfen pro Saison 86 Spiele live übertragen. Da gibt es natürlich einiges zu sagen“, so Lindemann zu seinen Auftritten im Leipziger MDR-Studio. „Da läuft mein Einjahres-Vertrag Ende dieser Saison aus, und vielleicht gibt es ja dann wieder einen neuen...“

Eingangs haben wir davon gesprochen, dass es in der DDR erfolgreichere Fußballer als Lutz Lindemann gegeben hat, Leute, die es auf weitaus mehr Länderspiele gebracht haben. Mit Stolz aber blickt er zurück auf die großen Tage mit dem FC Carl-Zeiss. Das Finale um den Europapokal der Pokalsieger, das die Jenaer als einzige DDR-Mannschaft 1981 im Düsseldorfer Rheinstadion gegen Dynamo Tiflis 1:2 verloren, war das mit Abstand größte fußballerische Erlebnis in der Karriere Lutz Lindemanns. „Das nimmt mir keiner...“

Siegen war in dieser Karriere nur eine Episode, „aber eine, an die ich immer wieder gerne zurückdenke.“