Malin Böhl krönt ihre Wintersaison mit der Silbermedaille

Der Erwartungsdruck war groß nach den starken Vorleistungen – und Malin Böhl hielt ihm stand. Die Diskuswerferin aus der Schule der LG Wittgenstein, die nun für den TV Wattenscheid aktiv ist, gewann am Samstag Silber im Diskuswurf bei den Deutschen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften der Leichtathletik-Jugend. Die fanden im mecklenburgischen Neubrandenburg statt.

Es war ein breites, ehrliches Strahlen auf dem Gesicht von Böhl, als sie bei der Siegerehrung die Plakette um den Hals gehangen bekam. Es hielt an, als sie kurz darauf die Siegerin neben sich drückte, die auf dem breiten, acht Sportlerinnen umfassenden Siegerpodium erhöht stand – und natürlich auch, als die Fotografen auf der Laufbahn der Reihe nach Fotos der Medaillengewinnerinnen schossen.

Malin Böhl schleuderte den Diskus auf 44,04 Metern, womit sie sehr nah an ihre Melde- und Bestweite von 44,69 Metern herankam. Der Sportlerin aus Christianseck gelang ihr Silberwurf im fünften Versuch. Er bedeutete zu diesem Zeitpunkt die Führung und damit die Hoffnung auf Gold. Doch kaum hatte Böhl wieder ihre dicke Jacke übergeworfen, da hatte Joana Schoppe vom SC Potsdam bzw. der Sportschule Potsdam mit dem Siegwurf zurückgeschlagen. Und der wurde mit 46,89 Metern ein deutliches Stück weiter gemessen.

Bemerkenswerte Konstanz

Mit vier Versuchen über 43 Meter und fünf Würfen über 42 Meter absolvierte Böhl jedoch einen starken und bemerkenswert konstanten Wettkampf. Einzig der erste Versuch war ein Ausreißer nach unten. Da landete die 1-Kilogramm-„Linse“ bereits nach 38,50 Metern im blassgrünen Gras. Die heiße Phase der Hallensaison ist damit abgeschlossen. Nun geht es für Böhl darum, sich für das Frühjahr fit zu machen. Dann soll es auch mit der Normerfüllung für die U18-EM in Italien (45,00 Meter) klappen.

Die hat auch Till Marburger (LG Olympia Dortmund) im Blick, allerdings im Stabhochsprung. Der Birkelbacher, ebenfalls groß geworden bei der LG Wittgenstein, wurde in Neubrandenburg ebenfalls Zweiter in der U18 – dies aber nur inoffiziell. Anders als beim Winterwurf (separate Wertungen für U20 und U18) waren die Hallenmeisterschaften nämlich für die Jugend allgemein ausgeschrieben.

Marburger „kratzt“ an 4,80 Metern

Im gemeinsamen Feld mit den älteren Springern sortierte sich der Birkelbacher unter den 13 qualifizierten Jungs auf Platz 9 ein, wobei er mit 4,70 Metern seine persönliche Besthöhe bestätigte. Mit vier Athleten jenseits der 5-Meter-Marke war es auch insgesamt ein bemerkenswert hochklassiger U20-Wettkampf.

Über die Eingangshöhen von 4,40 und 4,55 Metern schraubte sich Marburger, bei dem ein weißes Stirnband die Locken im Zaum hielt, gleich im ersten Anlauf. Bei 4,70 Metern hakte es zunächst, weil die Sprünge zwar hoch genug, aber nicht weit genug gingen. Der Athlet und sein Coach Finn Atzbacher kommunizierten zwischen Innenraum und Tribüne gestenreich und fanden das richtige Mittel für den dritten Versuch, in dem es klappte.

Till Marburger schafft 4,70 Meter beim Stabhochsprung. Foto: Ralf Görlitz

Danach wurde der Stab auf 4,80 Meter hochgekurbelt, wo die ersten beiden Versuche für Marburger hoffnungslos waren, ehe es im dritten Versuch „nur“ an den Armen scheiterte – mit Füßen und Rumpf war Till schon drüber. „Das war echt schade, da hätte ich oben mehr arbeiten müssen“, haderte Till Marburger. Aber: „Die Saison ist noch lang und der Wettkampf war gut. Die eigene Bestleistung einzustellen, ist immer gut.“

Zum Einsatz im Stabhochsprung kam für ihn ein Einsatz im Staffellauf hinzu. Hier sortierte sich der Wittgensteiner mit der LG Olympia Dortmund in den Vorläufen am Samstag auf Platz 5 unter 23 Staffeln ein. Mit der Zeit von 1:31,91 Minuten fehlte nur ein Platz – allerdings auch mehr als eine Sekunde – für das A-Finale.

Mit der Staffel ins B-Finale

Marburger übernahm im dritten Vorlauf als zweiter Läufer von Emil Bekker und reichte in Führung liegend an Alexander Pyka weiter. „Das war ein geiles Rennen, es hat Bock gemacht“, stellte Marburger fest. Das Ergebnis des B-Finals am Sonntag werden wir im Laufe des Tages an dieser Stelle in einer aktualisierten Fassung veröffentlichen.