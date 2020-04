Marco Göckus: „Diese schreckliche Zeit gesund überstehen“

Buschhütten. Der 10. Oktober 2020 soll für Marco Göckus ein magisches Datum sein. Dann steigt der „Ironman Hawaii“, der härteste und berühmteste Triathlon der Welt. Gesucht wird wieder der „König von Kona“. Nur: Wird der Wettkampf überhaupt stattfinden können? Oder platzt wegen der Corona-Pandemie der Traum vieler „Eisenmänner“, die sich seit Monaten vorbereiten? Wie eben Marco Göckus. Der Kreuztaler, ehemaliger Sportlicher Leiter der Herren-Bundesliga-Mannschaft von Seriensieger EJOT-Team TV Buschhütten, hat sich sportlich bereits qualifiziert. Mit ihm sprach Rainer Jung, Sportdirektor Triathlon beim TV „Germania“ Buschhütten.





Zunächst die wichtigste Frage: Wie geht es Dir und Deiner Familie?

Marco Göckus: Mir und meiner Familie geht es Gott sei Dank gut, wir sind alle wohl auf.





Bist Du aktuell noch voll am arbeiten oder gibt es auch bei Deinem Arbeitgeber Kurzarbeit?

Zurzeit sind wir noch voll am arbeiten, haben aber einiges umstrukturiert, damit die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich ist. Sicherlich kann es sein, dass auch bei uns die Auftragslage rückgängig sein wird, was wir aber nicht hoffen wollen.





Das Coronavirus hat weltweit auch den Sport ‘infiziert’. Veranstaltungen und Wettkämpfe werden abgesagt. Wie erlebst Du diese Situation hier im Siegerland?

Wir als Ausdauersportler sind – wie auch viele andere Sportler – extrem ausgebremst in unserem Handeln und Training. Aber wir haben hier keine Ausgangssperre, so dass man sich mit der Situation einigermaßen arrangieren kann. Es gilt jetzt, den Trainingsplan diesbezüglich umzugestalten und sich anders als sonst vorzubereiten.





Du hältst dich sicher mehr im Hause auf. Aber ein Triathlet muss doch jetzt auch zum Schwimmen, Radfahren und Laufen gehen. Wie regelst Du das?

Ich benötige für meine Vorbereitung viele Schwimmumfänge, um eine solide Schwimmleistung für die Wettkämpfe hinzubekommen. Das ist in der jetzigen Krisensituation nicht umsetzbar. Es fehlen mir auch die Tempoläufe im Stadion mit meinen jüngeren Vereinskollegen, die mich immer wieder motiviert haben, ein hohes Tempo mitzugehen. Mein Lauftraining gestalte ich, wie die meisten von uns, im Moment alleine.





Also Training alleine?

In den Wintermonaten bis ins Frühjahr bin ich viel auf der Rolle gefahren, aber zur Zeit fahre ich hauptsächlich mit dem Mountainbike im Wald und auf Radwegen, um dem Kontakt mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Auch mein Lauftraining gestalte ich alleine, was mir im Moment aber ziemlich schwer fällt.





Welche Umfänge spulst Du in einer Woche ab?Zurzeit trainiere ich in der Woche zwischen neun und 13 Stunden, je nach Wetterlage und körperlicher Verfassung.





An Wettkämpfe ist ja vorerst nicht zu denken. Wie sah und sieht Deine Terminplanung aus?

Dieses Jahr wäre für mich mit Wettkämpfen und Trainingslager perfekt durchstrukturiert. So früh und so gut wie noch nie. Ich wäre im März für 17 Tage ins Trainingslager nach Mallorca gefahren und danach mit den Deutschen Duathlon-Meisterschaften in Alsdorf in die Saison gestartet. Ich hätte auch für alle vier Seniorenliga-Rennen bereit gestanden und hatte mich im Juni für die Deutsche Meisterschaft auf der Sprintdistanz in Düsseldorf angemeldet. Das alles ist hinfällig geworden.

Wie es im Moment aussieht, werden meine beiden nächsten geplanten Trainingslager in Holland und Südtirol auch nicht stattfinden. Mein ‘Highlight’ für dieses Jahr sollte eigentlich der „Ironman Hawaii“ sein.





Dafür bist Du ja bereits qualifiziert. Wie läuft Deine Vorbereitung auf dieses wichtige Rennen?

Aufgrund der jetzigen Situation habe ich mein Trainingsprogramm etwas runtergefahren und will ab Mai mein Training in puncto „Ironman Hawaii“ Schritt für Schritt steigern.





Hilft es bei der Aufrechterhaltung der Motivation, dass der Ironman Hawaii noch weit entfernt liegt?

Natürlich hält man sich an dem Gedanken fest, dass es noch lange hin ist bis Oktober und hat die Hoffnung, dass sich die Situation in der Welt bis dahin wieder einigermaßen normalisiert hat. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass der Ironman Hawaii 2020 stattfinden kann, aber man macht sich schon sehr viele Gedanken, wie das vonstatten gehen soll, wenn schon so viele Qualifikationsrennen abgesagt bzw. verschoben worden sind.

Die Reise haben wir aufgrund meiner frühen Qualifikation im November 2019 in Cozumel (Mexiko, Anm. der Redaktion) bereits im Dezember gebucht. Flüge und Unterkunft stehen, haben kräftig an unserem Geldbeutel gerüttelt. Würde Hawaii abgesagt, wäre das für mich eine Katastrophe.

Ich habe mich vergangenes Jahr sehr gut und mit viel Fleiß auf den Ironman Cozumel vorbereitet, um mich zu qualifizieren. Es gibt nicht viele Athleten in der Altersklasse M50, die einen Ironman unter 9:30 Stunden finishen. Dann vielleicht nicht zur WM nach Hawaii fahren zu können, wäre schon sehr traurig. Mal ganz abgesehen von den Kosten.





Wenn Du einen Wunsch frei hättest für dieses Jahr: Was würdest Du dir wünschen?

Ich wünsche mir, dass wir alle diese schreckliche Zeit gut und vor allem gesund überstehen. Das wäre für mich das Wichtigste.