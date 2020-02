Marco Schiavone plant Umbau der Abwehrkette

Hesselbach. Beim SV Oberes Banfetal fällt die Zwischenbilanz gemischt aus. Personell gab es zuletzt viel Bewegung – und auch nun deuten sich Änderungen an.

Die Zwischenbilanz zur Winterpause ist für den SV Oberes Banfetal ein zweischneidiges Schwert. Während sich die Fußballer in den vergangenen vier Spielzeiten im Winter jeweils auf einen stahlharten Abstiegskampf vorbereiten mussten, stellt sich der Vorsprung zur „roten Zone“ der Fußball-Kreisliga B diesmal mit satten 13 Punkten beruhigend dar. Und auch mit den fußballerischen Darbietungen war Trainer Marco Schiavone durchaus zufrieden.

Andererseits ist der komfortable Abstand nach unten auch bedingt durch den Rückzug der Sportfreunde Eichen/Krombach, durch den es nur einen sportlichen Absteiger gibt, sowie das Schwächeln der beiden Tabellenletzten, Birkelbach II (3 Punkte) und Dreis-Tiefenbach (6 Punkte). Normalerweise müsste man mit 16 Zählern aus 17 Spielen durchaus bangen. Und in puncto Punkteschnitt hat sich der SVO gegenüber dem Vorjahr mitnichten verbessert. Darüber kann auch der Zwischenspurt im Herbst, als es in sechs Spielen vier Siege gab, nicht hinwegtäuschen.

„Mit dieser Punktausbeute können wir uns einfach nicht zufrieden geben. Man will sich ja immer verbessern“, betont Schiavone, der deshalb für die Restrunde eine Steigerung vom aktuell elften Platz auf einen einstelligen Rang zum Ziel erklärt hat: „Es kann nicht sein, dass man von Jahr zu Jahr damit zufrieden ist, die Klasse zu halten. Der einstellige Platz ist realistisch, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Jüngere Spieler sind gereift

Dies war in der Vergangenheit nicht immer der Fall, weil Differenzen zwischen den älteren, erfahrenen Spielern sowie der „neuen“ Generation auftraten. Mit dieser Baustelle plagt sich der Verein kaum noch. „Klar gerät man schonmal aneinander, aber das gehört dazu, wenn hart gearbeitet wird. Die Sache hat sich gebessert und das ist auch ein normaler Prozess“, sagt Marco Schiavone.

Tim Schäfer (l.) führt den SV Oberes Banfetal inzwischen als Kapitän aufs Feld. Foto: Florian Runte

„Die vielen jüngeren Spieler sind in den vergangenen beiden Jahren erfahrener geworden und wir haben sie auch bewusst mehr in die Verantwortung genommen“, sagt Schiavone. Er zieht den zum Kapitän ernannten Tim Schäfer als Beispiel heran: „In dieser Rolle weiß er, dass er ein Vorbild sein muss. Da kann er nicht impulsiv agieren, wie er vielleicht manchmal möchte oder wie er es als 19-Jähriger getan hätte.“

Schäfer ist nach Stürmer Gian Schiavone, der bis Anfang Oktober sieben Tore in sieben Spielen erzielte, derzeit mit fünf Treffern und vielen Vorlagen unverzichtbar in der Offensive, die sich in der Chancenverwertung steigern soll. Die 29 erzielten Tore spiegeln weder die Spielstärke noch den Offensivdrang des Teams wider.

Im Schnitt 0,5 Gegentore weniger

„Teilweise werden wir zu nervös vor dem Tor. Da müssen wir Erfahrung und Sicherheit sammeln, um die richtigen Entscheidungen zu treffen“, hofft der Trainer darauf, dass für Malik Ramovic, Maximilian Weber und Co. der Knoten bald platzt.

Schiavone legte vor der Saison das Hauptaugenmerk darauf, weniger Tore zu kassieren. 2,7 „Einschläge“ pro Spiel sind zwar noch nicht gut, aber ei deutlich besserer Wert als die 3,27 in der Vorsaison. Dazu beigetragen haben – jeweils als neue Innenverteidiger – die Sabau-Brüder Benyamin und Marco. Letzterer ist erst 19 und kam im Sommer neu aus der JFV Hinterland, ist aber bereits der einzige Spieler, der in jeder Minute auf dem Platz stand.

Lang rückt eine Reihe nach hinten

Derzeit erwägt Schiavone jedoch, den beiden Brüdern (wieder) offensivere Rollen zu geben, wofür Lukas Lang (zuletzt defensives Mittelfeld) oder Christoph Schäfer (zuletzt Linksverteidiger) ins Abwehrzentrum rücken könnten – was wiederum andere Verschiebungen zur Folge hat.

In den Tests agierte Benyamin Sabau im offensiven Mittelfeld und Marco Sabau im Sturm. „Beide lassen hinten gerne den Ball laufen, suchen spielerische Lösungen. Das verlange ich ja auch“, sagt Schiavone. „Aber wenn es zu brenzlig wird, haut man auch in der Bundesliga mit dem Fuß unter die Kugel und schlägt das Ding nach vorne.“

Grund für die in den Testspielen ausprobierten Umstellungen sind aber weniger die gelegentlichen Ballverluste im Aufbau, sondern in erster Linie die Qualitäten nach vorne. „Marco strahlt viel Torgefahr aus, kann ins Eins gegen Eins gehen und verteilt die Bälle gut. Er macht es gut und es macht ihm, glaube ich, mehr Spaß“, erklärt Schiavone, dem es auch darum geht, seinem vielleicht talentiertesten Schüler Druck zu nehmen: „Mit 19 Jahren immer fehlerfrei sein zu müssen, ist nicht leicht. Vorne kann er sich eher mal was erlauben.“

Dreimal drei und zweimal vier Gegentore in den fünf Winter-Tests waren bisher die Kehrseite der Umstellungen. „Dies war aber auch durch die vielen Wechsel bedingt, die wir in den Spielen hatten. In der Saison wird es dann sicher nicht so haarig“, prophezeit der Bermershäuser mit Gelassenheit.

Klarheit auf dem Trainerposten

Mit großer Fluktuation hatte er allerdings auch während der Saison zu kämpfen. Die Stammelf kristallisierte sich vergleichsweise wenig scharf heraus, die Zahl von 24 eingesetzten Spielern ist recht hoch. „Wir haben glaube ich nie mit der gleichen Mannschaft gespielt“, stellt Marco Schiavone fest.

Kai Roth verfolgt die Spiele und Trainingseinheiten des SV Oberes Banfetal inzwischen häufiger recht entspannt vom Seitenrand. Foto: Florian Runte

Nach dem Kürzertreten von Kai Roth (der natürlich doch drei Spiele machte), dem Karriereende von Tony Bentz, der Verletzung von Daniel Reuter, dem Wechsel von Marc-Kevin Roth zur Zweiten sowie durch häufigere Fehlzeiten von Kai Gerhardt musste der Trainer auf andere, meist jüngere Spieler setzen.

Malik Ramovic (weißes Trikot), hier im im Spiel gegen den TuS Diedenshausen, ist inzwischen eine etablierte Kraft im Spiel des SV Oberes Banfetal. Foto: Florian Runte

Neben den Sabau-Brüdern zählten besonders der inzwischen „gesetzte“ Malik Ramovic und der nun verletzungsfreie Christoph Schäfer zu den Profiteuren mit mehr Spielzeit. Kevin Kringe nimmt wieder eine wichtigere Rolle in der ersten Mannschaft ein, dazu kam das Talent Julian Weber zu neun Teilzeiteinsätzen (und einem Tor).

Marco Schiavone stellt auch künftig die Hütchen beim Training in Hesselbach auf. Foto: Florian Runte

Seinen Vertrag am Halberg hat Marco Schiavone übrigens schon im Dezember verlängert: „Es macht einfach Spaß. Die Jungs sind in Ordnung. Mit den Zuschauern und der Sportlichen Leitung passt es auch. So soll es doch sein.“

Der Stand der Dinge bei den Langzeitverletzten

Top-Stürmer Gian Schiavone wird wegen seines Kreuzbandrisses wohl erst kommende Saison wieder richtig eingreifen. Er befindet sich mit leichtem Kraft- und Fahrradtraining im Wiederaufbau.

Auch seinen Verteidiger und etatmäßigen Kapitän Daniel Reuter, der sich mit einer Fußverletzung plagt, erwartet Marco Schiavone erst in der neuen Saison zurück im Trainingsbetrieb.

Besser sieht es für Florian Wick aus, der dreieinhalb Monate pausieren musste. Marco Schiavone verrät: „Er ist wieder im Training und tastet sich jetzt langsam wieder ran.“