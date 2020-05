Marco Winkler bleibt Trainer beim VfL Bad Berleburg II

Marco Winkler bleibt der Reserve des VfL Bad Berleburg auch in der kommenden Saison treu. Außerdem bekommt er aus der A-Jugend frisches Blut in die Mannschaft.

Bad Berleburg. Trainer und Mannschaft bilden beim VfL Bad Berleburg II eine homogene Einheit. Sieben Jugendspieler verstärken die „zweite Welle“ in der Zukunft

In Zeiten der Ungewissheit ist man über klare Bekenntnisse froh. Dies wird sich wohl auch der VfL Bad Berleburg denken, denn der Landesligist hat nun Klarheit auf der Trainerposition seiner „zweiten Welle“ in der Fußball-Kreisliga C2. Marco Winkler, seit 2016 Übungsleiter der Reserve vom Stöppel, wird auch in der folgenden Saison, wann immer diese nun losgehen wird, an der Seitenlinie stehen und das Team betreuen.

Winkler, der einst selbst für den VfL auflief führte den VfL II in seinem ersten Trainerjahr direkt zum Aufstieg in die C-Liga und kämpfte mit den Grün-Weißen dort in dieser Spielzeit lange um den Aufstieg, ehe durchwachsene Leistungen in der Rückrunde sowie schließlich die Corona-Pandemie den Odebornstädtern einen Strich durch die Rechnung machten. Die Saison beenden die VfLer auf dem fünften Rang mit 34 Punkten.

Kontinuierlich verbessert

„Wir vom Verein sind natürlich froh und erleichtert, dass Marco ein weiteres Jahr bei uns bleibt. Er hat es geschafft die Mannschaft in den letzten Jahren stetig zu verbessern und auch diese Saison haben wir ein tolles Ergebnis einfahren können. Ich glaube, dass die zweite Mannschaft eine homogene Einheit ist, wo Trainer und Spieler miteinander harmonieren. Umso glücklicher sind wir, dass diese Beziehung in ein weiteres Jahr geht“, erklärte Jürgen Klinkert, zweiter Vorsitzender der Berleburger.

Der gebürtige Wemlighäuser Winkler betont, dass es ihm einfach unheimlich Spaß mache, mit der jetzigen Mannschaft zu arbeiten. „Die letzten zwei Jahre waren ein wenig durchwachsen, da schon in der Rückrunde der Zug nach oben abgefahren war. Dieses Jahr haben die Jungs verstanden, was erreicht werden kann, wenn ordentlich trainiert und gespielt wird. Die Hinrunde hat uns das gezeigt. Die Arbeit mit dem Team macht einfach unheimlich Spaß“, so der 37-Jährige, der mit seinen Schützlingen in diesem Jahr immerhin zehn Siege holte.

Die Mannschaft wird zudem auch zusammenbleiben, ansonsten verstärkt die A-Jugend den aktuellen Kader. Mit Ole Scherer, Luis Kreuger, Jan Schneider, Mik Römer, Finn Kaiser, Yannick Landmann und Julian Panda kommen gleich sieben Eigengewächse aus der Jugendspielgemeinschaft mit den Sportfreunden Edertal. Frisches Blut also für die „zweite Welle“ der Berleburger.