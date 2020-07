Motorsport Marek Schaller glänzt in der DMV National Endurance Series

Klettwitz/Erndtebrück. Marek Schaller und sein Teamkollege Benny Leuchter haben zum Auftakt der Saison der DMV National Endurance Series groß aufgetrumpft.

Mit einem klaren Klassensieg startete nun auch das Team Max Kruse Racing in die durch Corona stark verspätete 2020er Saison.

Beim ersten Lauf zur DMV National Endurance Series konnten Marek Schaller aus Erndtebrück sowie sein Teamkollege Benny Leuchter die Klasse NES 8 gewinnen und einen starken dritten Gesamtrang herausfahren.

Am Lausitzring zeigten beide Piloten, dass sie in diesem Umfeld zur absoluten Spitze gehören. Im freitäglichen Qualifying gelang es dem Fahrerduo, den VW Golf GTI TCR auf die Pole Position zu stellen. Damit war die Equipe um Fußballer Max Kruse und VW-Markenbotschafter Benny Leuchter nicht nur schneller als die Kontrahenten in der Klasse NES 8, sondern schlug auch die deutlich stärkeren GT4-Fahrzeuge der Klasse NES 9.

Dass die GT4-Renner mit ihren fast 500 PS mit dem 350 PS starken GTI auf einer Motorenstrecke wie dem Lausitzring nicht lange zu halten sein werden, zeigte sich bereits kurz nach dem Start des drei Stunden langen Rennens. Zu groß war der Topspeed-Nachteil auf den langen Geraden, sodass Startfahrer Benny Leuchter abreißen lassen musste.

Marek Schaller hat nur kurz Startschwierigkeiten

Nach einer Stunde übernahm Youngster Marek Schaller das Steuer und konnte in der Folge trotz der fehlenden Erfahrungen im Überrunden mit extrem starken und vor allem konstanten Rundenzeiten überzeugen. Damit festigte Schaller den dritten Gesamtrang und hielt in der mit einigen Top-TCR-Rennern stark besetzten Klasse weiterhin die Führung. „Trotz Startschwierigkeiten konnten wir die Pole Position einfahren. Nachdem ich das Auto in Führung liegend übernahm, habe ich einen Doppelstint absolviert, der echt hart und anstrengend war. Es hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht und das Auto war mega gut. Ich bin sehr happy über den ersten Sieg“, erklärte ein überglücklicher Schaller nach dem Rennen.