Erndtebrück. Die Erndtebrücker Motorsport-Hoffnung Marek Schaller bleibt in der NES 500, wechselt aber eine Klasse höher ins Team zweier Promis.

Marek Schaller steigt bei Max-Kruse-Racing ein

Max Kruse ist einer breiten Öffentlichkeit als hervorragender Fußballer (14 Länderspiele und 74 Bundesliga-Tore) und durch ein bisweilen wildes Privatleben bekannt.

MAX Kruse Racing mit Benjamin Leuchter (l.) und Max Kruse (r.) bei der Präsentation eines Rennwagens am 25. März 2018 in der EWE-Arena in Oldenburg. Foto: nordphoto

In diesem hat Kruse gemeinsam mit dem Volkswagen-Werksfahrer Benjamin Leuchter, in seinem Metier ebenso eine Größe wie Kruse im Fußball, ein Motorsportteam auf die Beine gestellt. Dort hat nun der 16-jährige Erndtebrücker Marek Schaller angeheuert.

Der Kontakt

Wer im Motorsport Karriere machen will, braucht neben Talent und Fleiß auch Glück und gute Kontakte. Die waren auch bei Schallers Einstieg bei Max-Kruse-Racing wichtig. Als Vermittler trat ein (Motor-) Sportfotograf auf, nämlich der Erndtebrücker Fabian Werner, der neben Volkswagen, Leuchter und Schaller auch diese Zeitung zu seinen Kunden zählt. Er erzählte dem Profi von Schallers starken Leistungen als Rookie in der NES 500.

Fabian Werner (r.) trat als Vermittler auf und ist „nebenbei“ auch Betreuer und Teamfotograf beim TuS Erndtebrück. Hier zeigt er den Fußballern Mats Birkelbach (l.) und Alex Taach seine Fotos nach dem Sieg im Relegationsspiel gegen Viktoria Rietberg im Sommer 2019. Foto: Florian Runte

Leuchter erinnert sich gerne an das Treffen, denn es fiel auf den Tag seines größten Siegs im Motorsport, den er beim WTCR-Tourenwagen-Weltcup auf der Nürburgring-Nordschleife vor 230.000 Zuschauern errang. „Da war nach dem Rennen um mich herum ein riesiges Halligalli, aber der Fabian ist trotzdem gekommen und hat mir den Marek vorgestellt“, berichtet Leuchter.

Im Sommer folgten zwei Testfahrten, bei denen Schaller auf Anhieb relativ dicht an Leuchters Zeiten heranfuhr. „Marek hat einen starken Eindruck hinterlassen und vollends überzeugt. Da haben wir gesagt, dass wir etwas zusammen machen müssen“, sagt Leuchter. „Ich werde Marek in diesem Jahr unter die Fittiche nehmen. Wir werden alles durchgehen: Data Recording, Fahrzeugabstimmung, Training, Ernährung und Pressearbeit.“

Die Teamkollegen

Im Vorjahr saß Schaller abwechselnd mit Gina Fulsche, ebenfalls Rookie, im VW Scirocco R am Steuer. Die Regeln der NES 500 geben es aber auch her, dass ein Rennen ohne Wechsel mit nur einem Fahrer bestritten werden kann. „Wir suchen noch einen zweiten jungen Fahrer, der sich uns anschließt. Aber wenn wir keinen passenden finden, bestreitet Marek die Rennen allein“, sagt Leuchter.

Gemeinsame Analyse der Daten: Marek Schaller (l.) wird von Benjamin Leuchter unter seine Fittiche genommen. Foto: Fabian Werner

Für den Hochsommer, wenn die körperliche Belastung für ein langes Rennen für einen jungen Fahrer allein zum Risiko werden könnte, behält er sich einen Einsatz gemeinsam mit Schaller vor – den er aber im Sinne ungeschriebener Regeln nicht anstrebt. „Es ist nicht schön, wenn ein Profifahrer bei einer Breitensportserie dabei ist. Das versuche zu vermeiden.“ Ansonsten könnten von Max-Kruse-Racing noch Andreas Gülden, Chefinstruktor am Nüburgring, oder Jasmin Preisig, VW-Markenbotschafterin in der Schweiz, einspringen.

Die Rennklasse

2019 fuhr Schaller in der NES 500 in Klasse 7, der dritthöchsten Klasse. Nun startet er in Klasse 8 – ein Aufstieg. Sein Sportgerät wird der Volkswagen Golf GTI TCR sein, der die Startnummer 10 erhält – die Rückennummer von Max Kruse.

2019 war Marek Schaller im VW Scirocco R bei der NES 500 am Nürburgring unterwegs. Foto: Fabian Werner

„Das Auto hat zwar genau wie der Scirocco im Vorjahr 350 PS, aber das Leistungsgewicht ist geringer. Der entscheidende Unterschied sind die Buchstaben TCR“, sagt Marek Schaller: „Die Fahrwerkstechnik ist High-End, deshalb kann man trotz gleicher Leistung schneller gefahren werden.“

Die Meldelisten sind zwar noch nicht öffentlich, doch nach den Erfahrungen der Vorjahre dürfte die Klasse 8 die teilnehmerstärkste und am prominentesten besetzte Klasse in der NES 500 sein – mit etwa zehn Teams (von rund 40 in der Serie).

Auf die größere Konkurrenz freut sich Marek Schaller: „Als Fahrer macht es dann natürlich mehr Spaß. Man will sich ja battlen.“

Die Ambitionen

Mit starken Fahrern, einem schnellen Auto und einem guten Team im Hintergrund will Max-Kruse-Racing mit Schaller vorne dabei sein. „Unser Ziel ist ganz klar, vordere Platzierungen einzufahren“, sagt Leuchter: „Aber die Konkurrenz ist hart, es wird eine enge und anspruchsvolle Meisterschaft. Das wird kein Spaziergang für Marek.“

Auch Schaller ist froh. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir nach dem erfolgreichen Test im vergangenen Sommer nun langfristig zusammenarbeiten können. Die Arbeit mit dem gesamten Team und vor allem mit Benny Leuchter hat super funktioniert – auf und neben der Strecke. Mein klares Ziel ist mit der Mannschaft von Max Kruse Racing in der DMV NES 500 ganz vorne mitzumischen“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Für den Erndtebrücker selbst ist die Sache eine große Chance. „Als er von der Arbeit nach Hause kam und wir ihn über das Angebot informiert haben, hat er sich so gefreut, dass wir dachten, wir müssen ihn ans Beatmungsgerät setzen“, verrät sein Bruder Manuel, der Marek bei seinen Rennen unterstützt: „Sportlich ist die Sache ein Riesenaufstieg. Teil eines etablierten und leistungsfähigen Teams zu sein und von absoluten Profis lernen zu können – besser kann es kaum kommen.“

Die Finanzen

Kein Seite gibt Details oder Zahlen preis. Um Missverständnisse zu vermeiden, erläutert Leuchter, was hinter Max-Kruse-Racing steckt. Sowohl er als auch Kruse haben ins Team bzw. die gemeinsame Firma investiert. „Es ist aber nicht so, dass da ein Fußballer aus Spaß seine Millionen versenkt“, stellt er klar. „Wir arbeiten als Gewerbe, als Dienstleister. Wir stellen Motorsportlern das Fahrzeug und gutes Personal“, erklärt Leuchter. Die prominenten Namen helfen dabei, Investoren und Sponsoren zu finden.

2013 spaltete die Lackierung dieses 400-PS-Maseratis von Max Kruse die Geschmäcker Autofreunden. Um in seinen Sportwagen schneller und sicherer fahren zu können, knüpfte Kruse Kontakt zu Benjamin Leuchter – daraus wurde später das gemeinsame Rennteam geboren. Foto: imago

Das zweite bedeutende Standbein der GmbH sind Fahrsicherheitstrainings. Ein bedeutender Markt sind dabei Fußballer. „Es gibt viele, die ein 700-PS-Monster haben, aber nicht wissen, was sie damit anstellen müssen“, weiß Leuchter. Schließlich ist die Firma genau so entstanden.

Max Kruse, damals noch Fußballer beim VfL Wolfsburg, fragte 2015 bei VW an, ob man ihm ein Fahrtraining für seinen Lamborghini Aventador vermitteln könne. Diese Aufgabe übernahm Leuchter, der mit dem Fußballer jemanden mit gemeinsamen Leidenschaften fand – neben schnellem Autofahren ist auch Pokern ein gemeinsames Hobby.

Die Rolle von Max Kruse

Kruse ist einer der Teamgründer und offizieller Geschäftsführer.

Max Kruse, hier nach seinem letzten Spiel im Trikot von Werder Bremen, zählt den Motorsport zu seinen Hobbys. Foto: Carmen Jaspersen

Als Fußballer ist Kruse seit dieser Saison auf der Spielmacher-Position für Fenerbahçe Istanbul in der Süper Lig aktiv, wo es für ihn nach einem holprigen Start mit aktuell elf Scorerpunkten (Fünf Tore, sechs Vorlagen) sowie Platz fünf zufriedenstellend läuft. Die operative Arbeit in seinem Rennteam regelt Kruse nicht aus der Ferne. Die hat er an Benjamin Leuchter und Teamchef Manfred Lauderbach delegiert.

„Max ist so oft vor Ort, wie es sein Terminkalender hergibt. Im vergangenen Jahr war es aber nur ein Rennen“, sagt Team-Pressesprecher Christopher Otto. Selbst als Fahrer in Erscheinung getreten ist der 31-Jährige aus nahe liegenden Gründen bislang nicht.

„Meine Leidenschaft zum schnellen Fahren habe ich von meinem Vater geerbt. Ich wollte schon immer an legalen Rennen auf Rennstrecken teilnehmen, was mir jedoch bis heute durch meinen Beruf verwehrt geblieben ist“, schreibt Kruse auf der Homepage des Teams: „Trotzdem fließt in meinen Adern das Blut des Motorsports. Mein eigener Rennstall ist also die Erfüllung eines Traumes, den ich möglichst lange aufrechterhalten will.“

