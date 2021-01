Markus Urner: "Ich möchte gerne offensiv spielen lassen"

Markus Urner (links) freut sich auf seine neue Aufgabe beim SV Feudingen. Einen Eindruck von der Mannschaft will sich der 49-Jährige in der Rückrunde machen.

Feudingen Der neue Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Feudingen spricht über seine Rückkehr an die Seitenlinie im kommenden Sommer

Am vergangenen Wochenende präsentierte der Fußball-A-Ligist SV Feudingen seinen neuen Trainer für die kommende Saison. Der 49-jährige Markus Urner übernimmt die Elf vom Tannenwald und feiert somit nach dreieinhalb Jahren seine Rückkehr auf die Wittgensteiner Fußballbühne. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der künftige SV-Trainer über seine bevorzugte Spielweise und die Vorfreude, die ihn schon jetzt gepackt hat. Während der Rückrunde will sich Urner allerdings noch in Zurückhaltung üben.



Herr Urner, Ihre letzte Trainerstation liegt dreieinhalb Jahre in der Vergangenheit. Nun kehren Sie im Sommer zurück an die Seitenlinie. Wie ist derzeit Ihre Gefühlslage?

Markus Urner: Ich freue mich natürlich sehr auf die Herausforderung, wenngleich es noch ein bisschen dauern wird, bis man loslegen kann. Corona lässt einen derzeit nicht wirklich an Fußball denken, aber ich hoffe, dass es im Sommer einen normalen Start für mich und die Mannschaft geben kann. Ich bin also momentan noch sehr entspannt.



Warum haben Sie sich für den SV Feudingen entschieden?

In erster Linie war ich unheimlich davon angetan, wie sich der Verein aufstellt. Es gibt beim SV sehr viel Engagement und dort geht es auf allen Ebenen voran. Außerdem gefällt mir der Plan des Klubs, so viel es geht mit eigenen Leuten zu arbeiten. Die ganze Atmosphäre beim SV Feudingen ist sehr angenehm und deckt sich mit meinen Vorstellungen von einem Kreisliga-Verein. Das hat mich einfach angesprochen.



Haben Sie die Mannschaft in dieser Saison denn schon einmal beobachten können?

Ich habe noch kein Spiel gesehen, nein. Es gab ja auch eigentlich keinen Anlass für mich (lacht). Das werde ich aber nachholen, wenn der Ball irgendwann wieder rollt.



Das Gesicht des SV Feudingens wird sich im Sommer verändern. Leistungsträger wie Sascha Schwarz, Sam Müller und Jonas Wetter stehen jetzt schon als Abgänge fest. Wie sehr erschwert das Ihre Arbeit in der kommenden Saison?

Natürlich beschäftigt einen so etwas und man macht sich Gedanken. . Ich hoffe darauf, dass sich andere Spieler dadurch mehr in den Fokus spielen und sich zeigen können. Was Neuzugänge angeht, bin ich im Kontakt mit dem Verein und halte selbst Augen und Ohren offen. Auch über die eigene Jugend bin ich bestens informiert.



Welche Art von Fußball dürfen die Fans am Tannenwald von ihrem künftigen Trainer erwarten?

Eigentlich mag ich dieses Gefasel von Fußball-Philosophie nicht. Ich möchte gerne offensiv spielen lassen und die Leute damit begeistern. Ich erwarte dann schon, dass meine Mannschaft aggressiv auftritt und viel investiert. So stelle ich es mir zumindest vor.



Apropos vorstellen: Ihre neue Mannschaft haben Sie per Video-Chat erstmals kennengelernt. Sicherlich nicht das übliche Verfahren, oder?

Es war sogar das erste Zoom-Meeting an dem ich jemals teilgenommen habe (lacht). Das war schon sehr komisch, da so viele kleine Passbilder auf meinem Bildschirm aufgetaucht sind. Ich habe aber auch schon ein paar Einzelgespräche mit Spielern geführt und werde noch weitere führen. Im Idealfall ist im Team ein wenig Vorfreude entstanden, aber grundsätzlich möchte ich noch nicht zu sehr in Erscheinung treten. Das derzeitige Trainerteam soll die Saison in Ruhe zu Ende spielen und einen gebührenden Ausstand haben. Das haben sich nach den tollen Jahren verdient.



Planen Sie denn auch Kontakt zu den beiden aufzunehmen, um sich ein besseres Bild vom Team zu machen?

Das würde ich sehr gerne tun, ja. Allein um ein paar Dinge über die Spieler und die Mannschaft zu erfahren. Es ist eben in der momentanen Phase sehr schwer Kontakt zum Team aufzubauen und diesen auch zu pflegen. Ich hoffe, dass im Sommer wieder ein wenig Normalität herrscht, sonst ist es sehr schwer den Spannungsbogen für die Spieler aufrecht zu erhalten. Derzeit hat der Fußball nämlich sicher nicht die höchste Priorität.