Matthias Hoffmann: „Das war eine ganz tolle Zeit“

Als Matthias Hoffmann im Herbst 2016 die Oberliga-Handballerinnen des TVE Netphen, zuerst interimsweise von der zurückgetretenen Trainerin Anke Stötzel, später dann fest übernahm, hätte er wohl nicht damit gerechnet, wo ihn der Weg mit den Johannländerinnen hinführen würde. Eigentlich war Hoffmann mit seinem Job als Übungsleiter der zweiten Mannschaft, mit der er in der Vorsaison in die Landesliga aufgestiegen war, während der „Ersten“ der Sprung in die Oberliga gelang, zufrieden.

Dreifach-Belastung

Doch bereits vor dem 3. Spieltag der Spielzeit 2016/17 zog sich Stötzel beim Oberligisten zurück, Hoffmann sprang in die Presche. Zu Beginn sogar mit einer Dreifach-Belastung: Spieler der Herren-Mannschaft und Trainer der 2. sowie 1. Frauen-Mannschaft. „Das war schon eine schwierige Situation damals“, blickt Matthias Hoffmann zurück. „Ich stand bei meiner zweiten Mannschaft in der Pflicht, aber besonders Cornelius Vowinckel (Förderkreis-Vorsitzender, Anm. d. Red) hat mich überzeugt. Aber es ist mir nicht leicht gefallen, die Landesliga-Mannschaft im Stich zu lassen“, so Hoffmann.

Vom Klassenerhalt zum Titel

Bereuen sollte er diese Entscheidung aber nicht. Im Premierenjahr machte die Mannschaft den Klassenerhalt in der Oberliga als Achter recht souverän klar, in der zweiten Saison unter Hoffmann klopfte man gleich in ganz anderen Sphären an. „Ich hatte schon eine klare Vorstellung. Wir wollten uns zusammen weiterentwickeln. Das ist uns gelungen“, weiß Matthias Hoffmann. Mit Franziska Haupt kam zudem eine echte Leistungsträgerin zur Mannschaft, die letztlich ein wichtiger Mosaiksteinchen zum Titel wurde.

Alles untergeordnet

Mit sechs Siegen aus den letzten sechs Partien, beginnend mit einem 34:23-Kantersieg gegen den direkten Konkurrenten ASC Dortmund, setzte sich der TVE die Oberliga-Krone auf. „Die Zeit wird unvergesslich bleiben. Das war der absolute Wahnsinn. Wenn so etwas ins Rollen kommt, geht es einfach“, schwärmt der Trainer beim Blick zurück. „Es haben in der Zeit alle für den Handball gelebt. Wir haben dreimal pro Woche trainiert und es waren quasi immer alle da. Dann zahlt sich sowas auch aus.“

2018 feierte der TVE mit Matthias Hoffmann (2.v.l.) die Oberliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Drittklassigkeit. Foto: lgr

Wertvolle Erfahrungen

Auch wenn die 3. Liga ein Jahr später für Verein, Trainer und Mannschaft „eine neue Welt“ war, möchte Matthias Hoffmann diese Zeit nicht missen: „Diese Erfahrung nimmt uns keiner mehr. Wir haben uns alle extrem weiterentwickelt, da kann man jede Spielerin aufzählen“, lobt Hoffmann, der zudem das totale Vertrauen des Vereins in seine Arbeit, auch in sportlichen schwierigeren Zeiten, hervorhebt. Zudem habe sich der Klub auch im Umfeld professioneller aufgestellt.

Kein richtiger Abschied

Nach knapp vier Jahren bei der ersten Mannschaft ist jetzt jedoch Schluss. Einen echten Abschluss gibt es durch Corona nicht, das letzte Spiel an der Seitenlinie der Netpherinnen war die 14:19-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen II kurz vor dem Saisonabbruch. „Es war einfach eine ganz tolle Zeit. Aber ich sage immer, dass vier Jahre das Maximum sind. Dann hat man als Trainer alles vermittelt, was einem wichtig ist und es muss ein neuer input her“, erklärt Matthias Hoffmann die Gründe für seinen Abschied. Zudem wird er sich auch beruflich verändern. „Die 3. Liga war da extrem zeitaufwendig. Nicht nur das Training und die Spiele, sondern auch die Vor- und Nachbereitung der Videoanalyse nehmen viel in Anspruch.“ Allerdings weiß er auch: „Vier so schöne Jahre werde ich als Trainer wohl nicht mehr unbedingt haben. Die Mannschaft war charakterlich und sportlich einfach toll.“

Akribisch arbeitet Matthias Hoffmann auch mit Videoanalysen. Foto: Reinhold Becher

Neue Aufgabe in der Landesliga

Doch ganz ohne Handball kann Matthias Hoffmann dann doch nicht. „Mein Akku ist recht schnell wieder aufgeladen“, lacht er. Und so steht gleich die nächste Aufgabe an. Beim hessischen Frauen-Landesligisten HSG Eibelshausen/Ewersbach. „Wer mich kennt weiß, dass ich etwas bewegen möchte. Und ich denke, dass ist das dort kann“, erklärt Matthias Hoffmann. „Mir war wichtig, dort eine Perspektive zu haben.“ Und wer weiß schon, wo die Reise für Matthias Hoffmann und seine neue Mannschaft diesmal hingehen wird...