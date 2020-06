Die Tennisspieler sind in die Medenspiele gestartet. Sie erinnern an einen Mann, der Freude am Spiel und Werte besser verkaufen konnte als Waren.

Ballspiele, insbesondere Tennis, fristeten hierzulande vor der Zeit des Kaiserreichs ein kümmerliches Dasein. Als Friedrich Schlegel die Werke von Shakespeare ins Deutsche übersetzte, wusste er mit Tennis nichts anzufangen – und verwandelte es mangels besseren Wissens in ein Federballspiel.

Der Hamburger Carl August von der Meden wurde am 19. Mai 1902 in Berlin zum ersten Präsidenten des Deutschen Tennis-Bundes gewählt. Er blieb es bis zu seinem Tod 1911. Foto: ARCHIV

Die erste Deutsche Meisterschaft im Tennis findet erst 1892 in Uhlenhorst (Hamburg) unter außergewöhnlichen Umständen statt. Ein Cholera-Ausbruch mit über 8000 Toten zwingt zu einer einmonatigen Unterbrechung. Und gespielt wird nicht auf Rasen, sondern auf rotem Granulat aus zerkrümelten Ton-Blumentöpfen – damals eine recht neue Sache.

Organisator des Turniers ist Carl August von der Meden, Spross einer Hamburger Kaufmannsfamilie. Als junger Mann lebt er vor den Toren Londons. Dort muss er zwar mit einem Wollhandel Konkurs anmelden, was ihn zur Rückkehr in die Heimat zwingt. Dennoch war der Aufenthalt auf der Insel für etwas gut. Auf seinem Weg in die City kam von der Meden täglich durch Wimbledon und sah die Menschen Tennis spielen.

Keimzelle in Uhlenhorst

Erfolgreicher als in seiner Kaufmannskarriere war von der Meden später bei seinem Plan, den weißen Sport auch in Deutschland populär zu machen. Als Vorsitzender des „Uhlenhorster Eislauf-Vereins“ nahm er Tennis ins Vereinsprogramm auf, später machte er es in hohen Hamburger Gesellschaftskreisen mit vielen persönlichen Treffen und Matches am frühen Morgen populär.

1902 war er in Berlin an der Gründung des des Deutschen Tennis Bundes beteiligt, dessen erster Präsident er wurde. Als er 1911 im Alter von 69 Jahren starb, wurden die Mannschafts-Saisonspiele in Deutschland, die in der aktuellen Saison am Wochenenden begonnen haben, zu seinem Gedenken als Medenspiele bezeichnet.

In der Rubrik „Sprache des Sports“ erläutert die WP spezifische Begriffe verschiedener Sportarten.

