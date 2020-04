Mehrheit in Wittgenstein ist für Annullierung der Saison

Der Fußball- und Leichtathletik Verband (FLVW) Nordrhein-Westfalens hat nach einer Videokonferenz vier potenzielle Szenarien entwickelt, wie die Fußball-Saison zu Ende geführt werden könnte.

Die E-Mail hat im Laufe des gestrigen Tages auch die Wittgensteiner Vereine erreicht, was in allen Vorständen zu Diskussionen führte. Während einige Vereine sich bereits für eine Lösung entscheiden konnten, gaben andere bisher nur eine Tendenz bekannt. Von allen Verantwortlichen war jedoch zu hören, dass es keine Lösung, die für alle Teams fair ablaufen würde, geben wird. Für die Variante, dass die Saison im Herbst mit dem derzeitigem Tabellenstand weitergespielt werden soll, sprach sich kein Verein aus. Fast unisono hieß es da, dass diese Option schlichtweg nicht umsetzbar sei. Unsere Zeitung hat für alle weiteren Varianten ein konkretes Stimmungsbild eingeholt.

Der TuS Erndtebrück steht derzeit in der Oberliga auf einem Abstiegsrang und zählt somit zu einem direkt betroffenen Verein. Der Vorsitzende Dirk Beitzel plädiert für eine Annullierung der Saison, so dass alle Teams in der Saison 2020/21 in derselben Liga wieder starten. „Das wäre aus meiner Sicht die sinnvollste Lösung“, urteilt Beitzel.

Zwei Ligen darunter kämpft auch der VfL Bad Berleburg gegen den Abstieg und ist derzeit Tabellenletzter der Landesliga. „Wir würden am liebsten sportlich den Klassenerhalt schaffen, das können wir nur nochmal betonen. Welche der ersten drei Varianten wir bevorzugen würden, darüber maßen wir uns derzeit noch kein Urteil an, da wir ja selbst direkt betroffen sind“, verkündete der Sportliche Leiter des VfL, Holger Lerch, zurückhaltend.

Könnten am Ende der Saison doch über den Klassenerhalt jubeln: Die Spieler der SF Birkelbach. Foto: Florian Runte

Tabellenletzter sind derzeit auch die Sportfreunde Birkelbach in der Bezirksliga 4. „Wir haben unter den Trainern und im Vorstand die Szenarien bereits diskutiert und sprechen uns für eine Annullierung oder für einen Abbruch und Wertung der Hinrundetabelle aus“, erklärt Christof Hoffmann, Sportlicher Leiter der Birkelbacher, im Gespräch mit dieser Zeitung. Für alle drei höherklassigen Vereine würden die Szenarien eins bis drei allesamt den Klassenerhalt bedeuten.

In den Kreisligen ergeben sich dagegen konkretere Meinungen, was auch daran liegt, dass sich mit dem SV Feudingen und SF Edertal II bzw. VfB Banfe II besondere Konstellationen kreieren – aber der Reiche nach: Beim SV Feudinge n in der B-Liga haben 80 Prozent des Vorstandes für einen Abbruch der Saison mit Wertung der Hinrundentabelle gestimmt, da man eine „Annullierung als nicht fair“ erachten würde, wie es Geschäftsführer Jan Saßmannshausen ausdrückte. Der Tabellenzweite SG Laasphe/Niederlaasphe hat sich nach intensiver Abstimmung innerhalb beider Vereinsvorstände für eine Annullierung der Saison ausgesprochen. Die Sportfreunde Edertal, deren „Erste“ Dritter in der B-Liga und deren Reserve die D-Liga als Primus anführt, tendieren zwischen den ersten beiden Varianten: „Eine Wertung nach der Hinrunde geht nur, wenn alle Teams auch wirklich die gleiche Anzahl an Spielen gemacht haben, ansonsten wäre es einfach unfair, dann wäre nur eine Annullierung sinnvoll“, so der Edertaler Vorsitzender Maximilian Schmeck. Der VfB Banfe stimmt für eine Annullierung der Saison, ohne dass es Auf- oder Absteiger geben würde, da laut dem Vorsitzenden André Becker das Tabellenbild bei der Reserve des VfB in der D-Liga wegen der Nachholspiele zu jedem Zeitpunkt verzerrt wäre.

Diese Tendenz ist laut Fußballobmann Roland Kuffner auch beim TSV Aue-Wingeshausen aktuell zu erkennen: „Aktuell zählt einfach kein Fußball, deswegen sollte es auch nicht gewertet werden.“ Auch Marco Scheffel, Sportlicher Leiter des SV Oberes Banfetal, teilt diese Meinung, die aus einer Abstimmung innerhalb des Whatsapp-Gruppe des Vorstandes hervorging: „Das wäre die sinnvollste Lösung.“ Der TuS Diedenshausen hat sich auch bereits beraten und wäre prinzipiell auch am ehesten für eine Annullierung der Saison, um „Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden“ und bringt das Beispiel an, dass die eigene Mannschaft vergangenes Jahr eine „katastrophale Hinserie, dafür aber eine umso stärkere Rückserie gespielt“ habe.

In der Kreisliga C2 favorisieren die Sportfreunde Sassenhausen die zweite Variante, dass die Saison nach der Hinrundentabelle gewertet wird. „Dann hat man keine Probleme mit unterschiedlich viel absolvierten Spielen“, kommentiert der SFS-Geschäftsführer Marko Hüster die Gemengelage. Im Lager des TuS Dotzlar war man sich „nach wenigen Minuten einig“ und würde eine Annullierung der Saison bevorzugen, wie Patrick Arifi mitteilte. Ähnlich verhielt es sich bei der Diskussion des Vorstandes des FC Ebenau, der sich darauf geeinigt hat, für eine komplette Annullierung zu votieren, wie es Geschäftsführer Jens Marburger mitteilte.

Der TuS Volkholz und der VfL Girkhausen hätten bei einer geordneten Fortführung der Saison – ohne Coronavirus – im Rennen um den Aufstieg kein Wort mehr mitreden können. Karl Heinrich Krämer, Vorsitzender des VfL Girkhausen, würde eine komplette Annullierung präferieren, allerdings könnte er auch mit der Wertung nach der Hinrunde leben. Die Variante, dass der jetzige Stand der Tabelle als Maßstab dienen könnte, hält er dagegen für „vollkommen unfair“. Gerhard Braun, Vorsitzender des TuS Volkholz, empfindet den Abbruch und die Wertung nach der Hinrundentabelle als die fairste Lösung. „Das macht aus unserer Sicht den meisten Sinn.“