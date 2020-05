Michael Lerscht: Ein Trainer, der Spuren hinterlässt

Gernsdorf/Ferndorf. Er wird ihn mit Sicherheit vermissen, den speziellen Charme der altehrwürdigen Sporthalle Stählerwiese, die sich in diesen Tagen einer Frischzellenkur unterzieht. Denn seit 2004, seinem Wechsel von Eintracht Hagen zum TuS Ferndorf, pendelte Michael Lerscht beinahe täglich nach Kreuztal – entweder von seinem Wohnort Gernsdorf oder von seiner Arbeitsstätte in Derschlag, erst als Spieler, seit 2015 als Trainer.

Immer engagiert, immer motiviert: Michael Lerscht. Foto: Reinhold Becher

Dieser Alltag ist seit dem 12. März 2020, dem Tag des Saison-Stillstands in der 2. Handball-Bundesliga, vorbei. Früher als erwartet, früher als erhofft. Kein Training mehr, kein Heimspiel mehr, keine emotionale Abschiedszeremonie für ihn und die Spieler, die den TuS verlassen. Die war für den 9. Mai geplant, vor dem vermeintlich letzten Saisonspiel in der Stählerwiese gegen Bietigheim, denn das Heimspielfinale an diesem Samstag gegen Eisenach hätte wegen der bereits begonnenen Bauarbeiten in einer anderen Halle stattfinden müssen. Michael Lerscht muss sich also ohne Blumen, Fotocollage und Tränen zum ASV Hamm-Westfalen verabschieden. „Das ist traurig und tut weh“, sagt der 36-Jährige, „ich hatte ein bisschen darauf hingefiebert und mich noch einmal auf unser tolles Publikum gefreut.“

Erster und letzter Gang in Teamkabine

An jenem 12. März, diesem Donnerstag, der alles verändern sollte, beschlich Michael Lerscht eine böse Vorahnung. „Ich habe vor der Fahrt zum Training zu meiner Frau Eva gesagt: Ich glaube, ich fahre jetzt das letzte Mal zur Stählerwiese.“ Der Coach nahm deshalb Kaltgetränke mit, ließ die Jungs trainieren, um danach in der Kabine ein Bier zu trinken, ein letztes Bier in dieser Runde. Er wusste, dass er die Jungs nicht mehr wiedersehen würde. „Es war keine Abschiedsstimmung, sondern eine ungewöhnliche, schöne Situation.“

Pfeilschneller Spielmacher: Michael Lerscht, hier im Spiel der „Zweiten“ 2015 in Westerholt“, musste seine aktive Karriere früh beenden. Foto: Lutz Großmann

Der Gang in die Mannschafts-Umkleide war für den Trainer Michael Lerscht bis dahin übrigens stets ein Tabu – zumindest an Spieltagen. Nach der Schlusssirene ließ er die Spieler in Ruhe, ob sie nun gewonnen oder verloren hatten, verschwand in seiner Kabine, um das gerade Gesehene zu verarbeiten und „runterzukommen“.

Immer voller Adrenalin

Denn die stark ausgeprägte Emotionalität am Spielfeldrand war ein Markenzeichen von Michael Lerscht. In einer wenig erfolgreichen Phase handelte er sich in beinahe jedem Spiel eine gelbe Karte, manchmal sogar eine Zeitstrafe, ein, forcierte damit die Unruhe im Team und auf dem Feld, nervte auch so manchen Zuschauer. Diese verbalen „Ausraster“ bekam Michael Lerscht in dieser Saison viel besser unter Kontrolle, ohne an Leidenschaft einzubüßen.

Der Lehrer und zweifache Vater hat in seinen fünf Trainerjahren eben viel dazugelernt. 2015 musste er sich als jüngster Trainer in der 2. Liga – der TuS Ferndorf war damals gerade zum zweiten Mal in die 2. Liga aufgestiegen – und sich nach seiner Zeit als „Co“ unter dem großen Erik Wudtke die Hörner abstoßen. Ferndorf blieb knapp in der Liga, stieg eine Saison später ab, aber 2017/2018 mit der sagenhaften Bilanz von 59:1 Punkten als Meister der 3. Liga West prompt wieder auf. Nach Platz acht in der Spielzeit 2018/2019 schloss der TuS die nun abgebrochene, aber gewertete Saison 2019/2020 als Neunter ab, hat sich endgültig in der Liga etabliert.

Karriere von Verletzungen gestoppt

Michael Lerschts 16-Jahre-Ägide in Ferndorf begann 2004 in der zweiten Mannschaft als pfeilschneller Spielmacher mit gutem Auge. Seine Karriere wurde nach einem zerstörten Sprunggelenk (noch in seiner Zeit in Hagen), einer kaputten Schulter und zwei Kreuzbandrissen von mehreren langen Pausen beeinträchtigt. In der „Zweiten“ fungierte er von 2011 bis 2015 trotzdem noch als Spielertrainer, doch die schweren Verletzungen hatten an seinem Körper so viel Raubbau betrieben, dass er aufhörte und auf die Trainerebene wechselte.

Jubel mit Co-Trainer Alex Orlov 2018 über die Rückkehr in die 2. Liga. Foto: Reinhold Becher

Jetzt hat er „seinem“ TuS Ferndorf adé gesagt. „Er wird für mich immer eine Herzensangelegenheit bleiben. Ich werde den Verein, die Fans, die Halle, die Familie TuS Ferndorf vermissen“, sagt Michael Lerscht mit belegter Stimme. In Hamm, einem hochambitionierten Verein, wird er seiner Linie treu bleiben: Authentisch, leidenschaftlich, ehrgeizig und immer geradeaus.