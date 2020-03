Michael Müller: „Talente selbst für die Oberliga entwickeln“

Erndtebrück. Im Wittgensteiner Fußball-Tippspiel rechnet Michael Müller vom TuS Erndtebrück nicht nur bei seiner Elf mit einer Wende zum Guten.

In der 19. Runde des Wittgensteiner Fußball-Tippspiels tritt Michael Müller vom TuS Erndtebrück gegen unsere Redaktion an. Für die „Mission Klassenerhalt“ seines Teams ist er optimistisch. Müller ist „felsenfest überzeugt“, dass die Mannschaft sich in den kommenden Wochen gut präsentieren und punkten werde.

Doch was dann? Wird die Oberliga auch dauerhaft mit geringeren finanziellen Mitteln zu halten sein? Für Müller ist dies durchaus möglich, jedoch nur mit einem größeren Anteil an Eigengewächsen. Er verweist auf Spieler wie Maximilian Schneider, Mats Birkelbach, Lars Birlenbach oder Erlon Sallauka: „Man muss sie so entwickeln, dass man weiter Oberliga spielen kann. Meiner Meinung nach ist das möglich, selbst wenn wir kommende Saison womöglich wieder einsparen müssen.“

Die Tipp-Übersicht: Müller// WP

ASC Dortmund - TuS Erndtebrück 1:2 1:1

FC Ass.-Wi.-Wu. - Sportfreunde Birkelbach 2:1 3:1

SV Brilon - VfL Bad Berleburg 1:2 2:1

SV Feudingen - SG Laasphe/Niederlaasphe 3:1 2:2

SV Schameder - Sportfreunde Birkelbach II 4:1 3:1

TSV Aue-Wingeshausen - Dreis-Tiefenbach 5:0 3:0

TuS Diedenshausen - FC Hilchenbach3:1 3:1

Grün-Weiß Eschenbach - SV Oberes Banfetal1:3 2:3

TSV Weißtal II - VfB Banfe 2:3 2:1

Sportfreunde Edertal - SpVg Kredenbach/Müsen 3:0 4:0

Sportfreunde Sassenhausen - SV Eckmannshausen 1:4 1:3

FC Ebenau - TuS Johannland3:0 4:1

Aue-Wingeshausen II - FC Weidenhausen 1:4 4:1

SV Feudingen III - TuS Volkholz 1:3 1:2

Übrigens hat sich die Redaktion in den Nachholspielen unter der Woche endgültig den Tippspiel-Sieg beim vorherigen Spieltag geholt. Nach dem Ebenauer 2:0-Sieg über Dotzlar hieß es am 12:9 gegen Sassenhausens Pierre Sonneborn.

Ein Video zu den Tipps von Müller mit einem kurzen Interview gibt es ab Samstag auf der Facebookseite der Westfalenpost Wittgenstein.