Nächster Rückschlag für TSV Steinbach Haiger

Kassel/Steinbach. Adipour-Team zeigt bei Niederlage in Kassel eine enttäuschende Leistung und verliert auch die Tabellenspitze.

Kassel. Trainer Adrian Alipour hatte bereits im Dezember angedeutet, dass vor dem TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga Südwest noch ein weiter Weg liege. Wie recht er damit hatte, beweisen zwei Niederlagen in drei Hessen-Derbys zu Beginn dieses Jahres. Nach der 1:2-Pleite in Gießen mussten die Steinbacher am Samstag mit dem selben Ergebnis die Rückreise aus Kassel antreten. "Das tut richtig weh", spiegeln diese Worte des Trainers auch seinen Gesichtsausdruck nach dem Abpfiff beim früheren Zweitligisten wider. "Nach dem schlechten Spiel am Mittwoch hatten wir uns vorgenommen, uns hier auch spielerisch zu steigern. Das ist uns nicht gelungen."

Saglik netzt doppelt ein

Auf Kasseler Seite war es der 37-jährige Stürmer Mahir Saglik, der die Steinbacher Pleite besiegelte. Der frühere Paderborner Zweitliga-Torjäger, dessen Weg durch die deutschen Profiligen auch Treffer beim FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg pflasterten, düpierte die in Unordnung geratene Defensive des TSV nach zwei Standardsituationen. "Das erste Tor geht auf meine Kappe", entschuldigte sich Christian März. Der Steinbacher "Sechser" hatte Saglik in der 15. Minute aus den Augen verloren. "Ich war zugeordnet", erklärte er die Anweisung des Trainers, die er in diesem Fall missachtet hatte.

Der Ausgleich durch Serhat Ilhan (34.) änderte an der Spielweise der Steinbacher kaum etwas. Auch in der Folge besaßen sie zwar größere Spielanteile, doch war die Zahl der Ballkontakte im Aufbauspiel einfach zu hoch und wenig zielführend. Zudem war das Angriffsspiel zu kompliziert. Die Folge war nur sechs Minuten nach der Pause der erneute Saglik-Treffer - wieder nach einer Standardsituation. "Da haben wir wieder leichtfertig verteidigt", so Alipour. Wie entscheidend "ruhende Bälle" seien, sehe man in der Bundesliga. "Daraus haben wir offenbar keine Lehre gezogen", so März.

TSV Steinbach Haiger: Paterok – Heinze, Al-Azzawe (86. Buckesfeld), Mihaljevic, Strujic – März, Bisanovic – Marquet, Stock (63. Hanke), Lahn (55. Bytyqi) – Ilhan.