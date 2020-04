Nur Dackel Coco hat seinen Spaß

Junkernhees/Wenden. Der 4. Mai ist der Tag, dem die Golfer in den beiden heimischen Clubs GC Siegerland und GC Siegen-Olpe entgegen fiebern. Sie hoffen auf den Start

Wanderer erklimmen die Anhöhen im Heestal, Jogger ziehen ihre Bahn durch das weitläufige Areal, Mountainbiker strampeln die Wege entlang. Es ist Sonntagvormittag. Trotz nur knapp 13 Grad und bewölktem Himmel eigentlich beste Bedingungen für eine Runde Golf im April. Eigentlich, denn im Golfclub Siegerland in Junkernhees dürfen sich seit Wochen Besucher nur noch auf befestigten Pfaden bewegen. Auf dem Golfplatz tut sich sonst nichts. Sportverbot herrscht auch hier in Zeiten des Coronavirus.

Die Bahnen sind verwaist, Clubhaus und Restaurant geschlossen. Allein Dackel-Dame „Coco“ hat richtig Spaß. Die Begleiterin von Andrew Clark kann seit Wochen nach Herzenslust über den Arbeitsplatz des Golf-Pros tollen. Gefahr durch herum fliegende Bälle droht derzeit nicht.

Einschränkungen richtig

Ein paar Kilometer weiter, im Wendener Land, ein ähnliches Bild. Auch der Golfclub Siegen-Olpe, unweit von Hünsborn, präsentiert sich eher als Parklandschaft mit gepflegtem Rasen denn als Sportstätte. Auch hier hat die Saison erst gar nicht beginnen können. Mitte März musste der älteste Golfclub der Umgebung seine Tore schließen.

Was im Heestal „Coco“ offensichtlich Spaß macht, nämlich die vielen freien Flächen, bereitet Clark Sorgen. Er halte die Einschränkungen wegen der Gesundheits-Gefährdung für richtig, sagt der 56-jährige Engländer, der mit 19 nach Deutschland kam und seit zwei Jahren beim Golfclub Siegerland Golftrainer und Manager ist.

Für die Gesundheit aber könne „das Verbot noch etwas länger gehen“, betont er, während er vom höchsten Punkt des Golfplatzes den Blick zum Kindelsberg schweifen lässt. Seit die Einschränkungen im öffentlichen Leben um zwei Wochen verlängert worden sind, drängt der Deutsche Golf-Verband (DGV) darauf, dass Golf zumindest ab 4. Mai überall wieder erlaubt ist, mit Regeln zum Gesundheits- und Hygieneschutz. Golf werde „an der frischen Luft“ ausgeübt, sei eine „Individual-Sportart“, bei der die Akteure „zumeist viele Meter voneinander entfernt“ spielen, so die Argumentation des DGV. Seit Wochenbeginn sind in Rheinland-Pfalz die Plätze wieder geöffnet.

„Aber man darf nicht einfach zum Spielen dorthin fahren“, erklärt Klaus-Peter Schäfer, Schriftführer im Golfclub Siegen-Olpe. Nur 60 Kilometer bis zum Golfclub Wiesensee, und doch derzeit eine unüberbrückbare Entfernung. „Vielleicht kann schon eine Woche früher als 4. Mai wieder gespielt werden“, hofft Andreas Helmrath, erst seit Herbst Präsident des Golfclub Siegen-Olpe, noch am Sonntag.

Keine Gastspieler

Aus dem Wunsch wird nichts. Der 4. Mai ist nun der nächste Hoffnungs-Anker für die heimischen Golfer. Bei „Siegen-Olpe“ wie auch bei „Siegerland“ hätte die Saison Anfang April beginnen sollen. Die Mitglieder konnten bislang nicht spielen, Gäste ebenso nicht. Turniere sind abgesagt, die Liga-Spiele, geplant ab Ende April, vorerst verschoben. Ohne Einnahmen aus dem so genannten „Green Fee“, der Spielgebühr für Gastspieler, und Sponsor-Turnieren befürchtet Helmrath bis Jahresende einen Verlust in sechsstelliger Höhe.

Er betont aber auch: „In diesem Jahr können wir das überbrücken, wir haben gut gewirtschaftet.“ Ähnlich beurteilt das Golf-Pro Clark drüben in Kreuztal. Er sieht seinen Golfclub in der Lage, den Ausfall zu verkraften.

Beide Clubs bereiten sich unterdessen auf den ersten Abschlag im Mai vor: Spuckschutz ist in den Sekretariaten installiert worden; die Umkleiden und Clubhäuser werden geschlossen bleiben. Gastspieler sind nicht erlaubt. Zudem dürfen die Golfer nur noch zu zweit auf die Runde gehen, nach Voranmeldung und mit fester Startzeit. „Ich werde das am Abschlag von Loch 1 persönlich kontrollieren“, kündigt Clark an.

Beim Golfclub Siegen-Olpe ist jetzt auch eine Startzeit notwendig. „In normalen Zeiten können die Golfer zu uns kommen, wann sie wollen“, erklärt Schriftführer Schäfer. 70 jugendliche Sportler zählt der Golfclub Siegen-Olpe zu seinen rund 620 Mitglieder. Deshalb hofft Präsident Helmrath, dass in diesem Jahr nicht auch das „Pro Juventute“-Sponsorturnier am 11. Juni ausfallen wird: „Diese Einnahmen unterstützen unsere Jugendarbeit.“ Die Plätze sind in beiden Clubs der Region nach der spielfreien Zwangspause startklar.

Auf Vordermann gebracht

Golf-Pro Clark hat in den vergangenen Wochen gemeinsam mit seinen vier Greenkeepern Fairway, Rough und Green auf Vordermann gebracht. „Wir haben auch schon Arbeiten erledigt“, erklärt er, „die sonst erst im Mai gemacht werden.“ Kurzarbeit war bislang kein Thema.

Das Handicap, dass ihr vielleicht schon bald wieder Golfbälle um die Ohren fliegen, wird Clarks Hündin „Coco“ sicher den Spaß nicht nehmen.