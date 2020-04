Olympia: Leon Owie hat lange noch nicht ausgeträumt

Siegen. Leon Owie, Schwimmer der SG Siegen, darf sich durch die Verschiebung von Olympia Hoffnungen auf einen Start für Nigeria in Tokio machen:

Träumen darf man schließlich. Auch Leon Owie. Der Schwimmer der SG Siegen träumte von einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio. Er träumte davon, für Nigeria, das Heimatland seines Vaters, in Tokio antreten zu dürfen. Denn Owie besitzt beide Staatsangehörigkeiten, jene von Deutschland und eben jene von Nigeria.

Doch Owies Traum platzte, als die Coronakrise das gesellschaftliche Leben und den Sport nahezu weltweit zu einer Notbremsung zwang. Dabei wollte der 18-jährige Bürbacher Ende März nach Nigeria fliegen, um sich dort, beim „National Sports Festival“, für das nigerianische Olympia-Team zu qualifizieren. Eine Art Klein-Olympia mit mehreren tausend Teilnehmern. „Leichtathletik und Boxen sind dabei die wichtigsten Sportarten, nicht so Schwimmen“, erklärt Owie. Für ihn wäre der Start in Benin City ein besonderes Erlebnis gewesen. „Das ist der Heimatort meines Vaters“, sagt er, „da haben wir sehr viele Verwandte.“

IOC vergibt Quotenplätze

Bernd Tominac, Trainer der SG Siegen, hatte seinem Schützling vor einiger Zeit die Idee von der Olympia-Chance für Nigeria vorgeschlagen. Kleine Schwimm-Nationen, wie eben das 200-Millionen-Land an der westafrikanischen Atlantikküste, bekommen vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) so genannte Quotenplätze. Deren Athleten müssen so nicht die schnellen Qualifikationszeiten erfüllen, die für die Top-Schwimmer gelten.

Im Dezember 2018 machte Owie erstmals in Nigeria auf sich aufmerksam. Er gewann beim „National Sports Festival“ in der Landeshauptstadt Abuja die Titel über 400 m Freistil, 800 m Freistil und 1500 m Freistil, über 800 m Freistil sogar mit nigerianischem Landesrekord. Zudem sicherte er sich eine Silbermedaille und fünf Bronzemedaillen. Ein Auftritt mit Wirkung: Philip Shaibu, Gouverneur des Bundesstaats Edo, für dessen Auswahl Owie startete, empfing den aus Deutschland gekommenen, erfolgreichsten Medaillensammler der Mannschaft. Über das Fernsehen sei Owies Vorstellung bekannt geworden und hätte andere nigerianische Schwimmer in aller Welt auf die Chance aufmerksam gemacht, für das Heimatland bei Olympia antreten zu können, erklärt Tominac. „Viel ist jetzt im Aufwind“, weiß auch Owie, „vor allem Schwimmer aus den USA.“

Der ursprüngliche Plan von Trainer Tominac und Schwimmer Owie war, ein Ticket nach Tokio über die längeren Strecken zu sichern. Neben dem Landesrekord über 800 m Freistil hält Owie seit März auch die Bestmarke über 1500 m Freistil, zudem sechs Rekorde auf der Kurzbahn. Inzwischen wissen beide, jedoch dass Nigeria bei internationalen Meisterschaften Athleten nur für kürzere Strecken an den Start schickt. Samson Opuakpo etwa schwamm bei Olympia 2016 24,85 Sekunden über 50 m Freistil. Yellow Yeiyah schlug bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Sommer nach 24,81 Sekunden an. „Die habe ich beide auch in Abuja getroffen“, blickt Owie zurück.

Viel fehlt nicht mehr

An dieser Marke ist er nahe dran, seine Bestzeit über 50 m Freistil steht seit 2019 bei 25,15 Sekunden. Kürzlich hatte er sich in Essen bis auf zwei Hundertstelsekunden heran geschwommen. Auch Yeiyahs WM-Zeit über 100 m Freistil (55,23 Sekunden) ist für Owie (55,36 Sekunden) in Reichweite.

In Deutschland muss sich Owie weiter hinten einreihen. Bei seiner ersten Teilnahme an den Deutschen Jahrgangs-Meisterschaften stand im Vorjahr der 31. Rang im Jahrgang 2002 über 50 m Schmetterling als beste Platzierung zu Buche. „Das hat mir nicht gefallen“, blickt er auf seine Zeiten damals zurück. Für die vorerst Ende Mai abgesagte Neuauflage hatte er insgeheim gehofft, sich „ins Finale mogeln“ zu können.

Jahr Vorlauf macht Hoffnung

Coach Tominac hatte zwischenzeitig seinem Sportler empfohlen, jetzt erst das Abitur zu machen und dann Olympia 2024 in Paris in Angriff zu nehmen. Owie wäre selbst dann erst 22 Jahre alt. Nachdem die Olympischen Spiele von Tokio nun wegen der Coronavirus-Auswirkungen ins Jahr 2021 verschoben sind, sagt Owie: „Das kann mir nur entgegen kommen.“ Ein Jahr Zeit, selbst den nigerianischen Rekord von 23,91 Sekunden über 50 m Freistil anzugreifen, hofft er: „Es kommt darauf an, wie schnell wir wieder ins Wasser kommen.“ Owie darf also weiter träumen. Und er träumt weiter. Von Olympia – mit einem unverhofften Jahr Vorlauf.