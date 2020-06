Ortsschild-Challenge: Erster Absolvent ist ein Mountainbiker

Wittgenstein. Die erste Tasse geht nach Rüppershausen. Ein Fußballspieler ist nach 220 Kilometern an zwei Tagen der erste Absolvent der Ortsschild-Challenge.

Das hat ja nicht lange gedauert. Schon am Mittwoch gegen 14 Uhr, keine zwei Tage nach Ausruf der Ortsschild-Challenge, ist bei unserer Redaktion die erste Erfolgsmeldung eingegangen. Über 60 Fotos mit Ortsschildern und zwei Tracking-Profile hat uns Jan Malte Strack aus Rüppershausen zugesendet, der die Aufgabe nach insgesamt 220 Kilometern meisterte – eine reife Leistung! 157 Kilometer waren es am Dienstag, 63,7 Kilometer am Mittwoch.

Auf seinem Mountainbike hatte er nach 12 Stunden und sechs Minuten reiner Fahrzeit alle Orte abgehakt, alle Fotos im Kasten. Mit in Summe knapp 3000 Höhenmetern war es eine äußerst anspruchsvolle Tour durch die Heimat für den 17-Jährigen, der stellvertretender Schülersprecher am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe ist.

Fit unterwegs war Jan Malte Strack immer schon. Früher war er im Skilanglauf und Ausdauerlauf beim SC Rückershausen aktiv, jetzt spielt er Fußball beim SV Feudingen bzw. bei der JSG Feudingen/Laasphe/Niederlaasphe/Puderbach.

Tag 2 Foto: Privat

.

Tag 2 Foto: Privat

.

Tag 1 Foto: Privat

Tag 1 Foto: Privat

.