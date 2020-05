Ottmar Haardt: „Der Sport hatte manchmal Luxusprobleme“

Nachdem die Landesregierung den Kontaktsport im Freien ab dem 30. Mai wieder für zulässig erklärt hat, scheint die durch die Corona-Pandemie bedingte Zwangspause für alle Hobbysportler ein Ende zu haben – sofern sich alle an die Hygienekonzepte halten: So dürfen sich nur maximal 10 Personen zum gemeinsam Sport im Freien treffen, während der Kontaktsport in der Halle weiterhin untersagt bleibt. Im Interview spricht der Vorsitzende des Kreissportverbandes Siegen-Wittgensteins, Ottmar Haardt (65), über die neuen Regelungen, resümiert die vergangenen Wochen und gibt eine Einschätzung für die Zukunft.

Herr Haardt, sind die Lockerungen zum Kontaktsport im Freien aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Schritt in Richtung Normalität?

Ottmar Haardt: Oberster Grundsatz von uns allen muss sein, dass wir Verantwortung für den anderen tragen. Im Sport müssen wir das jetzt beweisen, denn man darf nicht vergessen, dass das Coronavirus nicht ausgerottet ist. Deswegen haben wir eine Vorbildfunktion und dürfen durch unser Verhalten keinen Anlass geben, dass die Dinge zu locker gesehen werden. Dies betrifft jeden – vom Vereinsvorstand bis zum Sportler.

Glauben Sie, dass bei allem Vorfreude der Vereine die Hygienekonzepte flächendeckend greifen werden?

Ich halte die Hygienekonzepte für gut und sie sind auch umsetzbar,da sie die Vereine nicht überfordern. Nur ob die Vereine diese annehmen, liegt jedem Vorstand selber. Aber wenn man sich daran hält, ist man schon gut gerüstet. Wir sehen uns da als Dienstleister für unsere Vereine und natürlich als Ansprechpartner für die Kommunen.

Bezogen auf das verbindliche Coronaschutzgesetz gelten die Abstandsregeln von 1,5 Meter während der Übungseinheit nicht, dafür aber wieder vor und nach dem Training. Ist das nicht ein Widerspruch?

Es ist vieles Theorie. Wie sich das in der Praxis ergeben wird, bleibt abzuwarten. Aber deshalb sage ich nochmal: oberster Grundsatz ist, dass jeder Sportler selbst dafür zu sorgen hat, dass er sich vernünftig verhält. Es geht nur über Eigenverantwortung, alles andere wäre zum Scheitern verurteilt. Das wird sich auch einspielen müssen, zumal wir überhaupt nicht einschätzen können, ob alle Vereine direkt loslegen. Dies gilt es erst einmal abzuwarten.

Viele Vereine umtreibt diesbezüglich die Frage, wie es im Falle einer Rückverfolgung einer Infektion auf den Trainingsbetrieb mit der Haftung aussieht?

Ich empfehle den Vereinen, die Hilfen zu nutzen, die zum Beispiel von uns ausgegeben wurden. Wir haben drei Fragebögen entwickelt, je einen für die Vereinsvorstände, für die Übungsleiter und für die einzelnen Sportler. Wenn man sich daran hält, dann sehe ich den Vereinsvorstand nicht in der Haftung. Wir sind der Auffassung, dass man bei Einhaltung der Fragebögen und den darin enthaltenen Empfehlungen dokumentieren kann, dass man verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen ist.

In Bad Berleburg und Siegen waren die Sportstätten zuletzt zugänglich, in Bad Laasphe oder Erndtebrück dagegen nicht. Wieso gab es da keine einheitliche Linie?

Das ist einfach die kommunale Selbstverwaltung. Wir als Kreissportbund können ja nur Empfehlungen ausgeben, dass wir das gemeinsam machen. Aber das ist die freie Entscheidung jedes einzelnen Bürgermeisters.

Veranstaltungen wie Sportfeste sind noch offiziell bis zum 31. August verboten, stellen aber gleichzeitig für viele Vereine eine wichtige Einnahmequelle dar. Glauben Sie dahingehend auch an eine vorläufige Lockerung?

Diese aktuelle Regelung finde ich unter dem Aspekt der Vorbeugung sehr wichtig. Wir sehen ja aktuell mit den Fällen der Baptistenkirche in Hanau oder des Restaurants in Leer, dass man die Infektionsgefahr nicht verniedlichen darf, sondern dass die Gefahr latent vorhanden ist. Man kann bei solchen Veranstaltungen, gerade auf Sportfesten, nie garantieren, dass zum Beispiel die Abstandsgebote eingehalten werden. Dies muss man einfach so sehen, deswegen ist diese Regelung komplett richtig und wir stehen da als Kreissportbund zu hundert Prozent hinter.

Wie würden Sie den Stellenwert der Lockerungen ab dem 30. Mai generell einordnen?

Ottmar Haardt gibt sich im Hinblick auf den Kontaktsport in der Halle optimistisch, sofern sich das Konzept im Freien bewähre. Foto: Henning Prill

Zwei Herzen schlagen da in meiner Brust, da ich auch noch Vorsitzender eines DRK-Ortsvereins bin. Insofern habe ich Kenntnis über die Vorgaben und Empfehlungen des Deutschen Roten Kreuzes, was andere Anforderungen sind, als sie zum Beispiel ein Vorsitzender eines Sportvereins erhält. Wir waren stellenweise im Katastrophenschutzmodus, insofern hatte der Sport manchmal Luxusprobleme. Wir können froh sein, dass die Pandemie im Kreisgebiet vergleichsweise so glimpflich verlaufen ist. Ich kenne Berichte von Freunden aus Spanein und Italien – man kann sich das schlicht nicht vorstellen, was da abgelaufen ist. Daher können wir glücklich sein, dass der Landrat und die Kreisverwaltung die entsprechenden Maßnahmen im Konsens mit den Kommunen in die Hand genommen hat. Da hat sich auch der gesellschaftliche Zusammenhalt bewährt und ich bin überzeugt, dass wir das auch nach den Lockerungen fortsetzen können.

Sind Sie optimistisch, dass sich bald Lockerungen für den Kontaktsport in der Halle ergeben werden?

Erstmal muss sich das Konzept für die Lockerungen im Freiluftsport Schritt für Schritt bewähren. Dann kommen wir auch bald zu den Hallensportarten. Das muss auch sein.