Peter Endrulat: Rekordmann wider Willen

Der Weidenauer Peter Endrulat hat als Torwart Bundesliga-Erfahrung bei Schalke 04 und dem BVB in Dortmund gesammelt. Von „Einschlägen“ des Runden in das von ihm bewachte Netz ist er dabei jedoch wahrlich nicht verschont geblieben. Vom Bürbacher Silberfuchs über die Weidenauer Glück-Auf-Kampfbahn, die Knappen-Hochburg in Gelsenkirchen und die Gelbe Wand in Dortmund führte ihn seine Fußball-Laufbahn hin in die Bundeshauptstadt zu Tennis Borussia Berlin.

Von der Bundesliga abgerückt

Das ist nun alles schon ein Weilchen her. Und Endrulat hat sich vom Geschäft Profifußball distanziert. „Um es ganz klar zu sagen, von der Bundesliga bin ich seit den unmenschlichen Angriffen aus der gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp gefühlsmäßig ein gutes Stück abgerückt“, sagt Peter Endrulat gleich zu Beginn. Dennoch beschäftigen auch ihn die aktuellen Auswirkungen der Krise auf den Fußball. Die gegenwärtige Situation sei schwierig, führt er aus, „aber die Wiederaufnahme des Spielbetriebs sollte an der Testfrage nicht scheitern“, meint der 65-Jährige. „Da sind genügend Labors vorhanden, und niemandem wird etwas weggenommen. Mich stören die Geisterspiele jedenfalls nicht. Die Menschen sehnen sich nach Abwechslung, den der Bundesligafußball bietet.“ Auch würden die Bundesligafußballer an der Ausübung ihres Berufes gehindert, wenn von den Behörden „ein unbegrenztes Spiel- bzw. Arbeitsverbot“ ausgesprochen würde.

Aus dem Feld ins Tor

Im August des Weltmeisterschaftsjahres 1954 geboren, begann Peter Endrulats Fußball-Karriere zunächst als Schüler beim damaligen Kreisklassenverein SpVg 09 Bürbach, ehe es ihn zu Beginn der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in die erfolgreiche Jugendabteilung des Landesligisten VfB 07 Weidenau zog.

Zu Beginn von seinen Trainern Rolf-Dieter Loos und Kurt Schmähl noch als Mittelfeld- oder Angriffsspieler eingesetzt, stand Peter Endrulat schon bald wegen seiner außergewöhnlichen Reaktionsschnelligkeit zwischen den Torpfosten. Bald machte er auch überregional auf sich aufmerksam, war für den VfB nach dem Eintritt ins Seniorenalter nicht mehr zu halten. 1973 sicherte sich der FC Schalke 04 das Torwarttalent für seinen Bundesligakader, in dem der junge Siegerländer als Ersatztorwart hinter Norbert Nigbur in den zwei Jahren seiner Knappenzugehörigkeit allerdings nur einmal zum Einsatz kam. In der Spielzeit 1975/76 wechselte er zur SpVgg Erkenschwick, ehe von 1976 bis 1978 bei Borussia Dortmund insgesamt sechsmal in Bundesligaspiele folgten.

Besondere Bekanntheit erlangte der „Junge vom Bürbacher Silberfuchs“ am letzten Spieltag der Saison 1977/78. Borussia Dortmund verlor mit Peter Endrulat im Tor in Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:12! Dies ist bis heute die höchste Niederlage einer Bundesliga-Mannschaft, und Peter Endrulat ist der Bundesligatorwart, der somit die meisten Gegentore in einem Spiel hinnehmen musste. Gleichzeitig war dies das letzte von nur sieben Bundesligaeinsätzen.

Kein Kontakt zu Bundesliga-Kollegen

Ein gewisser Frust aus jener Zeit scheint noch heute an dem inzwischen 65-jährigen Keeper, der kurz vor dem Eintritt in die Rente steht, zu nagen. Denn große Freundschaften hat Peter Endrulat damals keine geschlossen. „Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Bundesligamitspielern jener Jahre“, berichtet der Ex-Keeper. Im Sommer 1978 zog es Peter Endrulat zu Tennis-Borussia Berlin, wo er in den drei Jahren immerhin auf 60 Einsätze kam. Und auch danach blieb Endrulat Berliner, schloss sich eine Spielzeit dem SC Charlottenburg an.

Haiger neue Heimat

Es folgte ein kurzes Engagement bei Rot-Weiß Lüdenscheid. „Dann kam der entscheidende Anruf von Trainer Gerd vom Bruch, damals Coach beim hessischen Oberligisten Eintracht Haiger, der mich für insgesamt neun Jahre nach Hessen gelockt hat,“ erzählt Peter Endrulat. 1991 war dann die rund dreißigjährige Torwartlaufbahn beendet.

Peter Endrulat (rechts) mit Klaus Schmidt vor dem Kunstrasen des Geisweider Hofbachstadions. Foto: Bach

Ab dem 1. Januar 2012 folgten Trainerjahre beim Kreis-Oberligisten SSV Dillenburg, dem Kreisligisten SG Gusternhain/Roth und zuletzt bei den Verbandsligisten SG Eschenburg und PSG Wieseck. Letztlich sollte aber Haiger bis zum heutigen Tag der neue Wohnsitz des gebürtigen Weidenauers werden. Hier fand er auch bei einer namhaften Schweißtechnik-Firma sein neues berufliches Standbein. Nach dreißigjähriger Tätigkeit als Abteilungsleiter wird er in Kürze auch in Rente gehen. Und die Corona-Krise bereitet ihm nach eigenen Worten auch kein allzugroßes Kopfzerbrechen. „Ich habe gegenüber bei Fisch-Goll einen exzellenten Frisch-Fischladen, wo ich mir gleichsam täglich die Gesundheit aus dem Meer herüberholen kann.“

Interesse am Fußball wird geringer

Kontakte ins Siegerland pflegt Peter Endrulat immer noch regelmäßig zu seinem ehemaligen Jugendtrainer Rolf-Dieter Loos, mit dem er öfter telefoniert und sich über fußballsportliche Neuigkeiten austauscht. Auf den benachbarten Sportplätzen des Regionalligisten TSV Steinbach Haiger und des Verbandsligisten SSV Langenaubach hat Peter Endrulat in der Vergangenheit „immer mal wieder vorbeigeschaut“, doch „das Interesse wird auch hier mit der Zeit geringer“, so Peter Endrulat zum Abschluss. Deutlich wird: Der Mann will nach einem bewegten und bewegenden Fußballleben jetzt einfach den bevorstehenden Ruhestand genießen.