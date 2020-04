Peter Neumann: Auf der Suche nach den neuen Stars

Sein Abenteuer begann vor knapp zwei Jahren. Hunderte Kilometer riss Peter Neumann auf den Autobahnen ab, stets auf der Suche nach potenziellen Fußball-Stars von morgen. Neumann, der mit kurzen Unterbrechungen rund 14 Jahre lang als Trainer in der Jugendabteilung der Sportfreunde Siegen tätig war, ist Talent-Scout im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Bundesligisten FSV Mainz 05. Ein spannende Aufgabe. „So eine Chance kommt nicht wieder“, fackelte Neumann nicht lange, als sie sich ihm eröffnete.

Möglich machte diesen Karriereschritt eine Begegnung beim Heimspiel der U17 der Sportfreunde gegen die U16 des FC Schalke 04 Mitte Mai 2018, bei dem den Siegenern ein achtbares 0:0 und letztlich auch der Klassenerhalt in der B-Junioren-Westfalenliga gelang. Peter Gänßler, der langjährige Scout des FC Bayern München und eben auch des FSV Mainz 05, sprach den nach einer neuen Herausforderung suchenden Neumann an, dessen Vertrag bei den Krönchenstädtern endete. Schon wenige Tage später saß er zusammen mit FSV-Chefscout Paul Fass und der Führungsriege des NLZ an einem Tisch. Neumann überzeugte sie und so hieß es: „Willkommen in Mainz!“

Weiterhin auf Streife

„Ich fühle mich hier wohl, bin zufrieden und glücklich, denn die Arbeitsatmosphäre in Mainz ist geprägt von einem familiären, innigen Verhältnis. Das habe ich bislang so noch nicht erlebt. Es ist ein Für- und Miteinander“, beschreibt der Wilnsdorfer die Zusammenarbeit der 19 Scouts sowie den Mitarbeitern des NLZ am Bruchweg, das zu den Besten in Deutschland gehört. Da das Nachwuchsleistungszentrum nicht von der Profiabteilung ausgelagert wurde, treffen die Bundesligaspieler und talentierten Jugendlichen stets aufeinander. „Da in den Mainzer Jugendteams ohnehin schon einige der besten Nachwuchskicker zu Hause sind, sind wir auf der Suche nach Spielern, die noch besser sind“, schildert Neumann.

Sein Augenmerk richtet sich auf die Altersgruppen von der U15 bis zur U19. Dabei ist der Polizeibeamte, der in Siegen-Wittgenstein nach wie vor „auf Streife“ geht, an seinen freien Tagen für den FSV Mainz 05 auf allen Sportplätzen unterwegs, auf denen hochklassiger Jugendfußball gespielt wird. Von der U15-Regionalliga bis zur U19-Bundesliga oder den Auswahl-Mannschaften ist alles dabei. Sein festes Einsatzgebiet ist Nordrhein-Westfalen, vorzugsweise das Rheinland. „Man baut selbst ein Netzwerk auf und erledigt Aufträge aus der Scouting-Abteilung, mit der ein regelmäßiger Austausch stattfindet“, beschreibt Neumann. Sein gewöhnlicher Arbeitstag in der Talentsichtung ist zeitintensiv. „Manchmal gehe ich um acht Uhr morgens aus dem Haus und bin abends um elf zurück oder es kommt eine Übernachtung vor Ort dazu. An einem Samstag können es drei oder vier Spiele sein, die ich mir anschaue“, gewährt er Einblicke.

Exakte Datenpflege

Nach den vielen Kilometern im Auto und Partien auf den Plätzen geht es im Büro weiter: Seine Eindrücke fasst Peter Neumann in einer Datenbank zusammen. „Die Spieler müssen nach einem System bewertet werden“, sagt er. Etwa eine Stunde pro Spieler, so lautet die Faustregel bei der Datenpflege. Bei den zahlreichen Spielerberatern ist der Siegerländer, der mit der heimischen Fußballszene kaum noch Berührungspunkte hat, inzwischen bekannt.

Aufgrund der Krisenzeit und der sportlichen Zwangspause ruht auch Neumanns Engagement in Mainz. Das Nachwuchsleistungszentrum am Bruchweg ist geschlossen, die Jugendspieler sind zu Hause bei ihren Familien. „Auch in Mainz ist die Situation ein großes Problem, da viel Geld dahinter steckt. Wir haben uns in dieser Hinsicht für den Verein solidarisch erklärt“, erklärt Neumann, der für die Zukunft nicht ausschließt, nochmal auf die Trainerbank zurückzukehren.