Philipp Dickhaut vertritt SV Feudingen bei Fifa20-Turnier

Feudingen. Während der Fußballpause geht SV Feudingens Philipp Dickhaut an der Spielekonsole auf Torejagd: Er nimmt am „Kicker-Heimspiel-Cup“ in Fifa20 teil

Die Fußballwelt steht im Profi- und Amateurbereich in Deutschland und der Welt wegen des Coronavirus überwiegend still. Das bedeutet, dass es mindestens bis zum 30. April keine Fußballspiele im Fernsehen oder auf dem Sportplatz des heimischen Fußballvereins geben wird.

Aus dieser Not hat das Sportmagazin Kicker eine Tugend gemacht und den „Kicker-Heimspiel-Cup“ als E-Sports-Veranstaltung für Amateurvereine ins Leben gerufen. Dabei können sich Hobbyspieler des Fußballsimulationsspiels „FIFA 20“ von EA Sports auf der Playstation mit dem Namen ihres Amateurvereins anmelden und 1.000 Euro im Turniermodus gewinnen.

Ein junger Mann spielt mit der Playstation vor dem Fernseher. Während der Corona-Pandemie erhalten die Spiele neuen Zulauf. Foto: Britta Pedersen / ZB

Philipp Dickhaut, Fußballer des SV Feudingen II, hat sich bereits für seinen Verein angemeldet: „Ich bin mal gespannt, wie das wird, aber große Hoffnungen auf den Turniersieg habe ich nicht, weil vermutlich auch FIFA-Profispieler unter dem Deckmantel ihres Amateurvereins antreten werden“, erklärt Dickhaut.

Der 28-Jährige spielt seit 1998 auf der Konsole FIFA und hat sich über die Jahre kontinuierlich gesteigert. Ab der Ausgabe von 2009 absolviert er regelmäßig Spiele in der „Pro Series“, einer Eliteliga des Simulationsspiels. Erst als sich das Spielsystem 2013 änderte und es neben dem Können auch auf die Finanzstärke eines Spielers ankam, sich mit echtem Geld virtuell neue Spieler zu kaufen, gehört er nicht mehr zu den Besten.

Sportmagazin „Kicker“ sorgt für Chancengleichheit

„Man müsste 15.000 Euro pro Jahr investieren, um mit seinem Team mithalten zu können“, so Dickhaut, der diesen Weg daher nicht mitgegangen ist. Das spielt bei dem Turnier des Kicker, das voraussichtlich am Wochenende starten soll, allerdings keine Rolle. Hier gilt der 85er-Modus, der dafür sorgt, dass jeder Spieler mit einem gleichstarken Team antritt.

„Ich spiele zum Beispiel mit dem Team von Bayern München, was aber dieselbe Spielstärke hat, wie der SC Paderborn und alle sonstigen Teams“, so Dickhaut weiter. Erfahrung bei derartigen Turnieren hat er dennoch, so nahm er zuletzt an einem Turnier von Hannover 96 teil, dessen Erlös für gemeinnützige Zwecke gespendet wurde. „Dabei bin ich bis ins Viertelfinale vorgedrungen, ehe ich auf einen Profispieler von St. Pauli getroffen bin und keine Chance hatte.“

Die Anmeldephase lief bis zum gestrigen Donnerstag und nach aktuellem Stand ist Dickhaut der einzige Wittgensteiner, der an dem Turnier, das bis Ende April einen Sieger ermittelt haben will, teilnimmt.

Spiele via Stream auf twitch.tv verfolgbar

Für interessierte Zuschauer streamt Dickhaut seine Duelle, die jeweils im K.o.-System aus Hin- und Rückspiel bestehen, auf dem Streamingportal twitch.tv.

„Wenn man meinen Nickname Quex0611 eingibt, findet man die Partie“, sagt Dickhaut. An welchem Datum die Partien steigen, ist noch offen und wird den Spielern vom Kicker noch mitgeteilt, was Dickhaut auf seinem Instagram- und Facebook-Profil ankündigen wird.