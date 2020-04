Physiotherapie und Spaziergänge als Kontrastprogramm

Selbst wenn die Sportwelt aktuell nicht wegen des Coronavirus still stehen würde, Kim Winterhoff könnte trotzdem nicht ihrer Leidenschaft nachgehen.

Die Basketballerin aus Bad Laasphe hatte sich bereits Ende November 2019 bei einem Europapokalspiel des BC Pharmaserv Marburg gegen SBS Ostrava (Tschechien) einen Innen- und Kreuzbandriss sowie einen Meniskusschaden am linken Knie zugezogen und ist seitdem zum Zusehen verdammt. „Das macht die Sache mit der Saisonunterbrechung aber nicht minder schwer“, erklärt die 24-Jährige am Telefon und verweist auf die besondere Struktur beim Marburger Basketballclub.

Die Teamkameradinnen von Winterhoff beim deutschen Bundesligisten kommen oft aus andere Ländern und erhalten meistens nur Verträge über eine Saison. Die enge Gemeinschaft unter den Spielerinnen sorgt aber nicht selten dafür, dass in dieser Zeit enge Freundschaften entstehen.

Basketballerin Kim Winterhoff kann nach ihrer Operation am Kreuzband des linken Knies Ende Januar wieder lächeln. Foto: Privat

„Als das Coronavirus sich verbreitete und die Saison auch bei uns unterbrochen wurde, sind viele Spielerinnen aus Angst, zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr in ihre Heimatländer zu kommen, abgereist, so dass die Abschiede zwischen uns Spielerinnen oftmals sehr kurz vonstatten gingen“, berichtet Winterhoff, die trotz ihrer Verletzung im weiteren Saisonverlauf nah am Team war, da die Spielerinnen in gemeinsamen Wohngemeinschaften untergebracht sind. Bitterer verlief dagegen der Abschied ihres Trainers, Patrick Unger, der immerhin sieben Jahre bei den Marburgerinnen tätig war und im Sommer aufhört: „Wir wollten Patrick eigentlich am letzten Heimspiel vor den Zuschauern gebührend verabschieden, so wie er es auch verdient gehabt hätte. Das fällt erstmal aus.“

US-Amerikaner wird neuer Trainer

Auf Unger folgt nämlich für die neue Spielzeit der US-Amerikaner Dana Beszczynski, mit dem sich Winterhoff hinsichtlich der Planungen für die Zukunft telefonisch bereits ausgetauscht habe. „Es ist generell abgesprochen, dass ich ohne Druck langsam wieder fit werden soll, da man bei meiner Verletzung von rund neun bis zwölf Monaten Pause rechnen muss“, erklärt Winterhoff, die im letzten Sommer entschieden hatte, nur noch punktuell bei Europapokalspielen in der „Ersten“ auszuhelfen und ansonsten beim Reserveteam in der Regionalliga aufzulaufen. Aktuell befindet sich die Basketballerin im vorsichtigem Aufbautraining.

Nach ihrer Knie-Operation am 31. Januar 2020 war sie bis Mitte März auf Krücken unterwegs, seitdem erarbeitet sie sich mit einem Physiotherapeuten, Krafttraining und langen Spaziergängen – Joggen ist noch nicht möglich – langsame Fortschritte. Trifft sie also das Coronavirus aus sportlicher Sicht nicht so hart? „Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber es ist einfach generell schwierig, da wir auch nicht in die Hallen dürfen, um mit dem Ball zu trainieren.“