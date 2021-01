Über die Landesverbands-Trophy zum DFB-Pokal: Erstnals geht es richtig um was beim Fußball an der Konsole.

Für Profis und Amateure Premiere: Fußballer um DFB-Pokal an der Konsole

Erstmals wird in diesem Jahr der DFB-ePokal in FIFA 21 vergeben. Die Landesverbands-Trophy des FLVW startet Ende Januar.

Einen historischen Titel gibt es 2021 gewinnen, wenn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zum ersten Mal den Sieger des DFB-ePokals ermittelt. Derzeit läuft die Qualifikation für den bundesweiten Pokalwettbewerb, an dem Profi- wie Amateurvereine teilnehmen können. Auch die Mannschaften des FLVW mischen selbstverständlich beim Rennen um den Sieg mit. Welcher Verein und welche Spieler für den FLVW das Ticket für den sogenannten Qualifier- Finaltag lösen, entscheidet sich am 27. (PlayStation 4) und 28. Januar (Xbox One).

Qualifikation

Jeweils ein Verein wird den FLVW in der nächsten DFB-ePokal Runde auf der Playstation 4 und auf der Xbox One vertreten. Diese Teams werden in der FLVW Landesverbands-Trophy ermittelt. Hierbei kämpfen bis zu 256 Vereinsmitglieder pro Konsole um den Turniersieg, gespielt wird auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation im 1vs1-Format des 90er-Modus von FIFA 21.

Die Turniersieger stellen anschließend ein jeweils drei- bis fünfköpfiges Team zusammen und treten mit diesem für den FLVW im Februar beim Qualifier-Finaltag an. In der Vorrunde des DFB-ePokals werden dann auch die 20 weiteren Landesverbands-Trophy-Sieger der DFB-Landesverbände sowie 16 regionale Amateurteams und die Profiteams vertreten sein, die die 20 Qualifikanten für die Hauptrunde ausspielen.

Anmeldungen ab sofort

Die Anmeldung für die Landesverbands-Trophy läuft bereits, Voraussetzung der Teilnahme ist die Mitgliedschaft in einem der FLVW-Vereine. Die Anmeldungen für die Qualifikationsturniere sind ab sofort auf www.flvw-esports.de über die jeweilige Turnierkarte und unter Angabe des Vereinsnamens möglich. Gespielt werden die Turniere am 27. und 28. Januar ab 19 Uhr. Die nächste DFB-ePokal Runde findet am 11./12. und 18./19. Februar 2021 statt. Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb gibt es auf www.dfb-efootball.de.