Pulsschlag-Studios wollen auch in der Krise etwas bieten

Bad Berleburg/Winterberg. Für die Mitglieder der Pulsschlag-Fitnessstudios in Winterberg, Bad Berleburg und Bad Fredeburg soll es in Kürze Online-Angebote geben.

Der Fitnessstudio-Betreiber „Pulsschlag“, dessen Filialen in Bad Berleburg, Winterberg und Bad Fredeburg von rund 600 Mitgliedern frequentiert werden, arbeitet nach der vorübergehenden Schließung im Zuge der Corona-Krise daran, seinen Mitgliedern über das Internet den Zugang zu Fitnesskursen zu ermöglichen. Letzte Details sollen am Wochenende geklärt werden. Danach will das Studio seine Mitglieder über die sozialen Netzwerke informieren.

Die Pulsschlag-Studios erwägt mit dem Anbieter „Fitnessraum.de“ zu kooperieren, der virtuelle Kurse ohne Nutzung von Geräten anbietet. Diese sollen die Mitglieder drei Monate lang kostenlos nutzen – aktuell laufen Verhandlungen über die Details. „Mir ist wichtig, dass unsere Mitglieder dort nicht nach Ablauf der drei Testmonate in eine Abo-Falle rutschen können“, sagt Pulsschlag-Geschäftsführer Philipp Richter. Als Alternative steht derzeit im Raum, dass die Pulsschlag-Coaches eigene Videos drehen, die dann online abrufbar sein werden.

Der Kontakt zu den Mitgliedern, etwa bei Nachfragen zum Thema Beiträge, erfolgt aktuell per E-Mail über die Adresse madeleine@pulsschlag-training.de. Richter: „Es wäre Unsinn, wenn wir jemanden den ganzen Tag in einem leeren Studio vor ein Telefon setzen würden.“

„Radioactive“: Material gegen Kaution

Beim Fitnessstudio „RadioActive“ in Bad Laasphe werden Live-Online-Kurse wie schon am Montag angedeutet bereits realisiert. Gegen eine Kaution können Mitglieder, solange vorhanden, sogar das notwendige Kursequipment nach telefonischer Absprache ausleihen.