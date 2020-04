Raimund Wolf kehrt nach Birkelbach zurück

Die Sportfreunde Birkelbach machen in ihrer Kaderplanung weiterhin Nägel mit Köpfen und holen mit Raimund Wolf einen altbekannten Spieler zurück an die Mehrzweckhalle der Edergemeinde. Der 32-Jährige wechselt nach nur einem Jahr beim FC Ebenau zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Erinnerungen schweißen zusammen

„Der Kontakt nach Birkelbach ist niemals wirklich abgerissen und ich habe zu dem Verein und den Spielern eine enge Bindung. Besonders die Rückrunde der Saison 2019/19 ist mir natürlich besonders in Erinnerung geblieben“, versichert Wolf und verweist damit auf eine fabelhafte Rückserie in der Vorsaison, in der sich die abstiegsbedrohten Birkelbacher durch teilweise furiose Leistungen letztlich souverän den Klassenerhalt sicherten.

Wolf, der zu jener Zeit in 20 Spielen auf fünf Tore kam, hatte schon damals mit seiner Erfahrung und körperlichen Präsenz erheblichen Anteil am Erfolg in der Rückrunde, in der sich die Birkelbacher 26 Punkte in 15 Spielen schnappten und so die Klasse hielten.

Den damals vorherrschenden Geist will Wolf nun erneut beschwören und die junge Mannschaft in Zukunft zu neuen Erfolgen führen. Sein Alter sieht er dabei eher als Vorteil. „Ich denke, dass ich noch ein paar gute Jahre im Tank habe und will gegen Ende meiner Karriere nochmal mein Potenzial ausschöpfen und höher spielen und dem Team so vielleicht helfen“, erklärt der 32-Jährige, der in dieser Saison beim C-Ligisten Ebenau ebenfalls Eindruck hinterließ. In 17 Spielen kommt Wolf auf ganze zwölf Treffer, was derzeit für Platz fünf in der Torschützenliste reicht.

Positive Entwicklung gesehen

Seinen alten und neuen Club hat Wolf dabei in dieser Spielzeit mehrere Male beobachten können und hat dort einige Fortschritte in der Entwicklung der Mannschaft gesehen. Auch beim Training hat der 32-Jährige schon vorbeigeschaut und attestiert dem abstiegsbedrohten Bezirksligisten eine top Stimmung innerhalb des Kaders.

Neben Wolf haben die Sportfreunde Birkelbach mit Nico Kratzel (FC Benfe) und Dominik Szczurek (Edertal) zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison fix. Albert Schneider und Damian Weber kamen bereits im Winter.