Regionale Stimmen: Für und Wider in der „Geisterspiel-Frage“

Der Profi-Fußball steht in den Startlöchern, will lieber heute als morgen zurück auf den Platz. Im Raum steht eine Saison-Fortsetzung in der ersten und zweiten Liga spätestens ab dem 16. Mai. Wir haben uns einmal vor der eigenen Haustür - unberührt von allzu engen Bindungen zum Fußball in diesen Sphären - umgehört und Protagonisten in der Fußball-Provinz Siegerland nach ihrer Meinung zu Spielen ohne Publikum und den Zuständen im Profilager insgesamt. gefragt.

Tobias Wurm (Trainer des 1. FC Kaan-Marienborn): Die DFL und die Vereine haben sich Gedanken gemacht, ein schlüssiges Konzept erstellt, das die Gesundheit der Beteiligten in den Vordergrund stellt. Da es hier um viel Geld geht, um Arbeitsplätze und zu guter Letzt auch um das Fortbestehen von Vereinen, denke ich, dass unter diesen Voraussetzungen der Spielbetrieb auch in leeren Stadien wieder aufgenommen werden sollte. Ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn im Fernsehen wieder Spiele gezeigt werden. Dafür bin ich mit Leib und Seele Fußballer. Einen Bruch zwischen dem Profilager und der Basis sehe ich nicht, denn alle werden froh sein, dass der Ball irgendwie wieder rollt. Und vielleicht ist das ja auch ein Wink für die Institutionen im Amateurbereich, dass es auf dieser Ebene eine Perspektive gibt und eine Saison sportlich zu Ende gespielt werden kann. Gegen ein Solidarpaket der Profivereine für die Basis auch unterhalb der 3. Liga hätte ich natürlich nichts. Die Frage ist, wie die Grenzen dafür abgesteckt werden sollen. Die meisten Vereine verfügen nicht über die Mittel für großangelegte Unterstützungsaktionen. Außerdem stellt sich die Frage, wo man anfängt und wo man aufhört. In Sachen Gehaltsverzicht der Profis wird meiner Meinung nach vieles falsch dargestellt, da ich glaube, dass der überwiegende Teil der Profifußballer absolut bereit ist, in diesen Zeiten auf Teile ihres Einkommens zu verzichten.

Andreas Krämer (sportlicher Leiter der Siegener Sportfreunde): Fußball ohne Fans, ohne Atmosphäre im Stadion, ist für mich undenkbar. Die wirtschaftlichen Interessen stehen doch hier klar im Vordergrund. Die Frage, die ich mir stelle, lautet, ob es nicht sinnvoller wäre, Geld für andere Wirtschaftszweige - vor allem im medizinischen Bereich - fließen zu lassen. Aber der Profifußball ist eben eine Welt für sich und von der so genannten Basis, aber auch von der restlichen Gesellschaft, meilenweit entfernt. Gehälter und Transfersummen sprengen meiner Meinung nach jede Realität, die dieses Geschäft aber mit sich gebracht hat. Die fehlende Bereitschaft einiger Profis, hier zurückzustecken, ist unverständlich. Die Ausmaße, die das Ganz angenommen hat, halte ich für schlichtweg unerträglich. Finanzielle Unterstützung für die Basis erachte ich als unrealistisch. Vielleicht sollten sich die Profivereine Gedanken darüber machen, in der Vorbereitung auf die neue Saison mehr Freundschaftsspiele bei kleineren Vereinen, aus denen die vielen Fans rekrutiert werden, zu bestreiten. Das wäre schon hilfreich. Fußball bringt Abwechslung in den Corona-Alltag. Von daher denke ich, dass viele sich diese Geisterspiele ansehen.. Ich eher nicht.

Konstantin Volz (Spielertrainer des TSV Weißtal): Für die Profi-Vereine ist es überlebenswichtig, dass der Ball wieder rollt. Das ist mit der Situation im Amateurbereich überhaupt nicht vergleichbar. Das ist für mich auch kein Indiz für einen Bruch zwischen Profis und Amateuren. Was eine Solidaraktion der finanzstarken Proficlubs angeht, muss man unterscheiden zwischen Vereinen, die in oberen Bereichen der Amateurskala und auf Kreis- oder Bezirksebene angesiedelt sind. Bei den einen stehen größere Investitionen im Raum, die anderen arbeiten doch eher autark. Dass es Profis gibt, die Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, werte ich als großzügige Geste und zeigt mir, dass nicht alle abgehoben sind. Jeder sollte meiner Meinung nach bedenken, wo er herkommt. Vor den Fernseher werde ich mich auf jeden Fall setzen. Man hat ja jetzt viel Zeit - und Fußball bedeutet auf jeden Fall willkommene Abwechslung.

Maik Wolf (Trainer des SV Setzen): Bei unseren Spielen in der Kreisliga spielen wir ja fast auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, daher könnte es auf dieser Ebene eigentlich auch weiter gehen. Abstände ließen zwischen den wenigern Zuschauern sich prima einhalten. Für die Bundesliga halte ich das aber für absurd. In der jetzigen Krisenzeit erachte ich Hilfen für andere Bereiche als wichtiger. Die Unterstützung für unterklassige Vereine halte ich für einen guten Ansatz. Neben der 3. Liga müssten aber auch Regional- und Oberligen davon profitieren. Bei den bisher ausgetragenen Geisterspielen haben wir gesehen, wieviel die Stimmung, die Emotionen im Stadion wert sind. Ansehen werde ich mir sie trotzdem, denn wir sind ja in dieser Zeit für jede Abwechslung dankbar.

Andreas Edelmann (Trainer der Frauenmannschaft von Sportfreunde Siegen): Als Fußballfreund ist man natürlich froh, wenn es Spiele gibt. Aber in unserer jetzigen Situation halte ich eine Saisonfortsetzung für unmöglich - gerade im Bezug auf wirklich Not leidende Wirtschaftszweige. Zudem fällt es mir in Anbetracht der geplanten Geisterspiele schwer, einem 8-Jährigen zu erklären, dass er nicht auf einen Bolzplatz darf. Einen Bruch zwischen Amateur- und Profilager gibt es meiner Meinung nach schon seit Jahren. Vielleicht ist diese Zeit geeignet, einen Umdenkprozess einzuleiten, sich zu fragen, ob in der 4. oder 5. Liga wirklich schon profiähnliche Zustände herrschen müssen. Hier sollte endlich Vernunft Einzug halten. Der Profifußballer hat für mich durch die Gehaltszahlungen jeden Bezug zur Realität verloren. Ich denke, dass hier jedem ein Maß an Zurückhaltung gut zu Gesicht stehen würde. Ob es sich die Clubs leisten können, bei diesen Millionen-Ausgaben Solidarleistungen an Kleinere abzutreten, wage ich zu bezweifeln. Das Championsleague-Spiel der Dortmunder in Paris habe ich nach zehn Minuten Geisterfußball abgeschaltet, daher werde ich mir auch die Bundesliga in dieser Form nicht antun.