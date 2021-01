Regionalliga: Neuer Verein für ehemaligen Käner Spieler

Wuppertal/Kaan-Marienborn. Mittelfeldspieler Burak Gencal, der zwei Jahre für den 1. FC Kaan-Marienborn spielte, verlässt den Bonner SC mit sofortiger Wirkung.

Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV macht auf dem Transfermarkt weiter Druck, hat bereits seinen vierten Winterzugang eingetütet.

Nachdem der WSV sechs Spielern mitteilte, dass der Verein trotz laufender Verträge bis zum Sommer mit einem Sextett nicht mehr plant, haben die Bergischen auf der anderen Seite bereits vier Zugänge präsentiert. Nach Sebastian Patzler (zuletzt ohne Verein) sowie Lars Holtkamp und Moritz Römling, Leihgaben vom Zweitligisten VfL Bochum, wird auch Burak Gencal ab sofort für die Rot-Blauen auflaufen.

20 Tore für die Käner

Der 26-Jährige ist im Siegerland ein bekannter Name, hat er doch in der Saison 2017/2018 und 2018/2019 für den 1. FC Kaan-Marienborn gespielt - ein Jahr Regionalliga, ein Jahr Oberliga - und dabei in 68 Partien 20 Tore erzielt. Der Mittelfeldspieler wechselte 2019 für eine Saison zum VfR Aalen und wurde im Sommer 2020 vom Bonner SC verpflichtet, wo er ein Wiedersehen mit seinem Trainer aus Käner Zeiten, Thorsten Nehrbauer, feierte.

Ob Nehrbauers Entlassung beim BSC Anfang Dezember vergangenen Jahres im Zusammenhang mit Gencals Entscheidung steht, ist nicht klar. Jedenfalls soll der Spieler von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch gemacht haben. Die ebenso wie der Wuppertaler SV stark abstiegsgefährdeten Bonner verlieren mit Burak Gencal ihren mit jeweils fünf Toren und Vorlagen gefährlichsten Spieler.