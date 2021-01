Reiterverband setzt auf Virusrückzug in den warmen Monaten

Siegen/Olpe. Wie gehen die Reitvereine mit dem aktuellen Lockdown um. Der Verbandsvorstand hofft darauf, zumindest Freuluftturniere zu erleben.

Der Lockdown ist bis Ende Januar verlängert. Vielleicht dauert er sogar bis Ostern. Was bedeutet das für die heimischen Reiter? Deren Terminkalender sollte eigentlich im März beginnen, mit einem kombinierten Dressur- und Springturnier in der Halle des RV Giebelwald.

„Ich glaube nicht, dass daraus etwas wird“, sagt Sabrina Kreutz, die Vorsitzende des Bezirks-Reiter- und Fahrerverbandes Siegen · Olpe · Wittgenstein, mit Bedauern. Sie ist dennoch zuversichtlich, dass es 2021 ein ähnliches Bild geben wird, wie im vergangenen Jahr. „Wenn es wärmer wird, geht der Virus zurück. Draußen sollte etwas möglich sein“, geht sie davon aus, dass zumindest ein paar Turniere an der frischen Luft durchgeführt werden können. Natürlich unter Corona-Bedingungen.

Seit Ende des vergangenen Jahres steht die Turnierplanung für 2021. Sabrina Kreutz war positiv überrascht, „wie viele sich beteiligen wollen.“ Viel mehr, als von ihr erwartet. Trotz der schwierigen Umstände hat sie in den Vereinen den Willen gespürt, etwas zu machen.

Die Hauptaufgabe im Vorstand sei es nun, für Zusammenhalt im Verband zu sorgen. Das sei in Richtung der Mitgliedsvereine im Vorjahr unter anderem durch die Absage der Verbandsmeisterschaften geschehen und durch den Verzicht auf die Mitgliedsbeiträge Gleiches habe der Vorstand als Entlastung für 2021 beschlossen: „Wir werden dafür bei allen Turnieren eine Prüfung übernehmen.“

Die Saison könnte Ende April beginnen, mit einem WBO-Turnier im Johannland. Dann ginge es am 1. Mai weiter, an dem der RV Eiserfeld seinen traditionellen Reitertag anbieten möchte, gefolgt von einem Turnier am folgenden Wochenende. Auch der Siegener Reitverein plant für den Mai. Für das weitere Jahr sind Turniere in Aue-Wingeshausen angedacht, beim RV Hellertal und in Netphen. Aus Kreuztal habe es leider keine Meldung gegeben. Höhepunkt wären die Westfälischen Meisterschaften vom 15. bis 18. Juli in Niederndorf beim RV Giebelwald. Der war besonders gebeutelt 2020. Das große Sommerturnier wurde frühzeitig abgesagt, die beiden Hallenveranstaltungen im Herbst fielen dann in die Zeit des zweiten Lockdowns.

So gut wie gestrichen ist die Jahreshauptversammlung des Verbandes im März. Die wurde regelmäßig in ziemlich gemütlicher und dichtgedrängter Atmosphäre durchgeführt, „was natürlich jetzt einfach nicht geht!“ Die Satzung gebe es her, Abstimmungen und Entscheidungen auch schriftlich zu erledigen, was sie aktuell für die beste Lösung hält. Größere Dinge stünden ohnehin nicht an. Hier laufen aber noch die letzten Vorbereitungen und Abstimmungen. Und ansonsten gilt die Hoffnung dem Sommer!