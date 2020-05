Reitunterricht beim RuF Eiserfeld im Schatten des „C“

Eiserfeld. Reitunterricht in Corona-Zeiten: Beim RuF Eiserfeld wird unter Virus-Bedingungen so normal wie möglich weitergearbeitet.

Vor allem die allgegenwärtigen Masken sind es, die weiterhin daran erinnern, dass dieser Mai 2020 nicht so ist, wie der Wonnemonat in anderen Jahren. Es sei auch nicht ganz so viel Betrieb auf der Reitanlage, als sonst, nickt Reitlehrerin Karla Schulte. Ansonsten allerdings wirkt der Betrieb auf dem Gelände Am Eisenzecher Zug fast schon wieder normal. So normal, wie es eben zugehen kann auf einer Sportanlage im Zeichen des großen „C“.

Viel Organisation notwendig

Seit dem 18. Mai hat der RuF Eiserfeld den Schulbetrieb wieder aufgenommen. Das bedeutete für den Vorstand und die Reitlehrerin vor allem, eine Menge Organisation und Umplanung, um alle neuen Regeln sowie Hygienevorschriften zu beherzigen. Auch Gruppen darf Karla Schulte wieder unterrichten, aber kleiner müssen sie sein, als vorher. Also gilt es, zur Entzerrung zusätzliche Termine zu finden, früher am Tag zu beginnen. „Wer kann, kommt schon ab 14 Uhr. Das geht, weil viele nicht in der Schule sind“, erklärt die erfahrene Reitlehrerin, damit sie die Kinder und Jugendlichen „abgearbeitet hat“, wenn am Abend die Erwachsenen auflaufen.

Noch nicht alle Kinder wieder im Unterricht

Wie steht es überhaupt mit dem Andrang? Standen am Ende der Verschlusszeit alle wieder begeistert vor der Tür? „Die Erwachsenen sind alle wieder da“, nickt Schulte. Bei den Kindern und Jugendlichen seien es „gut 50 bis 60 Prozent“. Zum Teil seien die Eltern noch vorsichtig, seien verunsichert. Aber sie geht davon aus, dass sich die Dinge nach und nach wieder normalisieren. Um das gesamte Areal und den Betrieb zu entzerren, wurden viele Pferde, gerade auch Stuten und Fohlen, auf die Weiden gebracht, wird das gesamte Gelände ausgenutzt. Natürlich wurden bestimmte Wege eingerichtet, wurde alles getan, um Ansteckungsgefahren zu minimieren.

Dazu gehört auch, dass die Reitschüler bereits über die Internetseite des Vereins ausführlich über die geltenden Vorschriften informiert werden. Sie werden aufgefordert, Masken, Handtücher und sogar die eigenen Kulis mitzubringen. Jeder, der auf das Gelände kommt, muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen, damit bei einer etwaigen Infektion die Kontaktkette verfolgt werden kann. Die Listen liegen im Reiterstübchen im Obergeschoss des großen Stallgebäudes aus. Dann geht es wieder hinunter, wo große bunte Schilder auf die Maskenpflicht und die Waschgelegenheiten aufmerksam machen. Auf einem Schild trägt auch ein Pferd Maske, was aber natürlich nicht verlangt wird. Ebensowenig, wie für Hunde, obwohl Karla Schulte genau das in Richtung von Andrea Gries frotzelt, die gerade mit ihrem kleinen Vierbeiner vorbeigeht. Die Mutter zweier Töchter hat kurz zuvor ihre Mädchen bei der Reitlehrerin ‘abgegeben’. Nachdem das Duo sich brav eingetragen hat.

Das erste Mal wieder beim Pferd

Amelie (12), die ältere Schwester, ist eine Woche nach Wiedereröffnung das erste Mal wieder beim Pferd und freut sich hörbar über das Wiedersehen mit Tieren und Menschen. Ihre kleine Schwester Mattea (8) war schon in der Vorwoche da. Beide müssen sich zunächst mit dem Auskratzen der Hufe der Schulpferde beschäftigen, dann um den Sattelgurt kümmern und alles eben, was zur Vorbereitung einer Reitstunde gehört. Das gehört für Karla Schulte zum Unterricht dazu. Nicht einfach auf das Pferd und los, sondern auch die Verantwortung soll gespürt werden.

Und dann geht es um das Haus herum und in den Reitstall. Alles noch mit Maske, bei Lehrerin und Schülerinnen: „Erst dann, wenn alles sitzt und fest ist, ich nicht mehr nachfassen muss, dann können die Masken abgenommen werden“, erläutert Karla Schulte. So, wie bei den drei oder vier anderen jungen Damen - Jungen sind keine zu sehen - die bereits ihre Runde in der Halle traben. Zum Teil sind sie auch schon fast durch.

Aufsteigen geht übrigens mit Hilfe eines kleinen Podestes. Nicht nur bei der kleinen Mattea, die dadurch besser auf Pony Nils klettern kann. Auch alle anderen können das Hilfsmittel benutzen, dass es für die Tiere einfach leichter mache, sagt die Reitlehrerin. Sie schaut, gibt Tipps, lässt den Schülern ansonsten ihre Freiheiten. „Aber Vorsicht, nicht dass der Nils mit Dir wegläuft“, warnt sie dann lachend und schließt schnell das große Tor zur Halle.

Dem Verein die Treue gehalten

Alles wieder halbwegs im gewohnten Gang. Jetzt aber bloß keine zweite Welle. „Dann würden wir wirklich Schwierigkeiten bekommen“, fürchtet Karla Schulte. Schon jetzt war es keine leichte Situation für den Verein, „aber die Menschen haben uns die Treue gehalten“. Die Beiträge und Gebühren seien weiter geflossen. Nur einige wenige hätten vorübergehend nicht mehr gezahlt, „weil sie zum Beispiel selbst in Kurzarbeit waren“. Ähnliches hat auch die erfahrene Frau vom RuF Eiserfeld noch nicht erlebt. „Höchstens, dass die Tiere krank waren, Druse zum Beispiel, und wir deshalb schließen mussten“, überlegt sie. Aber dies hier sei am Ende ja für alle neu.