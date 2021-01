Röthigs Zeit in Banfe neigt sich dem Ende entgegen

Banfe Fußball-B-Ligist VfB Banfe wird mit seinem Trainer nicht über den Sommer hinaus verlängern und will künftig die Spitze angreifen.

„Alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist verlorene Zeit“, so schrieb es der Deutsche Schriftsteller Michael Ende einst. Eine Aussage, die verdeutlicht, wie wichtig es ist im Moment zu leben und eine gestellte Aufgabe lieben zu lernen, bevor sie eventuell endet.

Aus diesem Grund kann die Amtszeit von René Röthig beim VfB Banfe ganz sicher nicht als „verlorene Zeit“ eingestuft werden, aber dennoch endet seine Tätigkeit beim Wittgensteiner Fußball-B-Ligisten im kommenden Sommer. Dies teilte André Becker auf Nachfrage unserer Zeitung gestern Abend mit.

„In meinen ganzen Jahren beim VfB habe ich noch nie so einen Typen wie René kennengelernt. Diese Entscheidung ist uns als Verein unheimlich schwer gefallen, weil er einen super Draht zur Mannschaft und zum Verein hat. Menschlich passte es einfach hervorragend“, erklärte der Vorsitzende des VfB und schob nach: „Das ist ganz gewiss kein Abgang im Groll, diese Freundschaft wird auf ewig halten.“

Unterschiedliche Zukunftsansichten

Die Gründe für diese doch überraschende Trennung sind vielfältig. Immerhin hatte der 41-jährige Röthig seit vier Jahren das Übungsleiteramt beim B-Ligisten inne und führte den VfB seit der Spielzeit 2017/18 regelmäßig auf einen gesicherten Mittelfeldrang. Auch die Verjüngung des Kaders (momentanes Durchschnittsalter 24,6 Jahre) geht auf die Kappe des ehemaligen Erndtebrücker Angreifers. Warum diese fruchtbare Zusammenarbeit also beenden?

Dem VfB Banfe ging es bei dieser Entscheidung, die schon über die Weihnachtstage getroffen wurde, in erster Linie um Zukunftsplanung. Denn Röthig hätte seinen Kontrakt wohl nur noch um ein weiteres Jahr verlängert. Der Verein allerdings strebt eine langfristige Lösung auf der Trainerposition an – daraus resultierte schließlich die Demission im Sommer.

„Renés Plan war immer auf vier oder fünf Jahre ausgelegt. Also wäre die nächste Spielzeit ohnehin seine letzte gewesen und dann hätten wir 2022 suchen müssen. Nach dieser Corona-Saison, mit all ihren Schwierigkeiten, war uns das nicht genug Sicherheit. Deshalb haben wir uns für einen harten Schnitt im Sommer entschieden“, verdeutlicht Becker die Gedankengänge des VfB Banfe. Auch bei der langfristigen Ausrichtung der Sportlichen Ziele habe man mit Röthig nicht zwingend den selben Konsens gefunden.

Mit Konstanz zum Spitzenteam

Mittel- bis langfristig will der VfB Banfe um die Plätze eins bis vier in der B-Liga kämpfen. Ein Mittelfeldrang, wie in den vergangenen vier Jahren, soll nicht mehr der Standard sein. Becker betonte allerdings auch, dass dies eine klare Ansage an die eigene Mannschaft ist, denn Röthig sei für die durchschnittlichen Platzierungen nicht alleine verantwortlich zu machen. In dieser Spielzeit beispielsweise spielte der Verletzungsteufel dem VfB schon früh in der Saison einen Streich. „Grundsätzlich war es mit René und dem Team eine Konstellation, in der es hätte klappen können mit dem großen Wurf. Aber die Konkurrenz der vergangenen Jahre war immer groß und wir zu inkonstant. Daran wollen wir künftig arbeiten.“



Einen neuen Trainer haben die Banfer indes noch nicht gefunden, Gespräche laufen derzeit allerdings hinter den Kulissen. Aufgrund der Grenzlage schaut sich der Verein auch im benachbarten Hessen um. „Ein junger Spielertrainer oder ein erfahrener Übungsleiter, wir können uns grundsätzlich beides vorstellen. Zu verkünden haben wir aber noch nichts“, versichert Becker, auf den in den kommenden Tagen und Wochen also noch einige Telefonate zukommen werden. Auch mit dem aktuellen Spielerkader werden noch Gespräche bezüglich Verlängerungen geführt – steht, bis dato, als einziger Neuzugang fest.

Ein gebührender Abschied

Doch während des Gesprächs über die Zukunftsplanung des VfB Banfe kommt Becker immer wieder auf Röthig zurück. Es verdeutlicht, wie schwer dem Verein dieser Schritt gefallen ist und was den Verantwortlichen des B-Ligisten derzeit ganz besonders am Herzen liegt: Ein gebührender Abschied.

„Das hat er einfach verdient. Ich hoffe, dass die Saison noch ordentlich zu Ende gespielt werden kann und wir nicht einfach im Sommer auseinandergehen, ohne dass nochmal ein Spiel angepfiffen wird. Es war eine grandiose Zeit mit René und diese soll im Sommer auch einen feierlichen Ausklang haben.“

Nach vier Jahren endet also, auf welche Art auch immer, die Trainerzeit von René Röthig beim VfB Banfe. Eine Zeit, die sowohl der Trainer als auch der Verein kaum als „verschwendet" einstufen werden. Denn es war eine Zeit, die mit dem Herzen wahrgenommen wurde.