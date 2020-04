RSVE Siegen hofft auf Verbandsliga-Verbleib

Die Entscheidung über einen vorzeitigen Abbruch der laufenden Handballsaison steht weiter aus. Frühestens in der Woche nach Ostern soll hier eine Entscheidung getroffen werden. Klar ist aber nun, dass es in diesem Fall keine Absteiger geben würde. Unmittelbar betroffen ist davon auch Verbandsliga-Schlusslicht RSVE Siegen.

Die Situation

Sportlich hat der RSVE nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt. Mit 4:34-Punkten steht die Mannschaft am Tabellenende, hat erst einen Sieg auf ihrem Konto. Und der datiert vom ersten Spieltag am 14. September gegen den SuS Oberaden. Zu wenig, um sportlich den Klassenerhalt bewerkstelligen zu können. „Uns war klar, dass uns diese Situation mit der jungen Truppe ereilen könnte“, kommt der Abstiegskampf auch für Thomas Cramer, 2. Vorsitzender des Vereins, nicht überraschend. Mut macht den Verantwortlichen aber das Auftreten der Mannschaft, die, oft personell arg gehandicapt, viele Spiele nur äußerst knapp verloren hat. Daher hofft man beim RSVE auch auf ein weiteres Jahr in der Verbandsliga. „Wir würden schon gerne weiter in dieser Liga spielen“, bestätigt Cramer. Sollte die Saison abgebrochen werden, würde der Verein sein Recht auf die Verbandsliga also wohl wahrnehmen. Doch auch mit dem entgegengesetzten Fall, einem Abstieg in die Landesliga, hat man sich in Eiserfeld auseinandergesetzt. „Das Ziel wäre, in spätestens zwei Jahren wieder hochzukommen“, erklärt Cramer.

Die Mannschaft

Positiv in die Zukunft blicken lässt dabei die Kaderzusammensetzung. Denn bis auf Cedric Keuper, der bereits Anfang des Jahres zu seinem Heimatverein TuS Fellinghausen zurückgekehrt war, hat der komplette Kader seine Zusage für eine weitere Saison im RSVE-Dress gegeben. Und das unabhängig von der Spielklasse. Eine Situation, die sich in den vergangenen Jahren schon oft ganz anders dargestellt hatte, als wichtige Leistungsträger den Verein verlassen hatten. Zudem soll der Kader punktuell ergänzt und verstärkt werden. Aber auch das hängt von der Ligazugehörigkeit ab. „In der Landesliga wäre dieses Unterfangen ungleich schwieriger“, weiß der 2. Vorsitzende.

Der Trainer

Im Januar 2018 hatte Caslav Dincic beim RSVE übernommen, den Umbruch mit gestaltet. „Bis vor zwei Jahren hatten wir eine teure Mannschaft, wollten aber vermehrt auf ein junges Team setzen“, blickt Cramer zurück. „Daher haben wir auch Caslav Dincic geholt.“ Und der gemeinsame Weg wird auch über die Saison hinaus fortgesetzt, der Vertrag mit dem Serben um eine weitere Spielzeit verlängert.

Die Finanzen

Gänzlich unberührt von der derzeitigen Situation kommt natürlich auch der RSVE Siegen nicht davon. „Die finanziellen Belange für die kommende Saison sind aber schon geklärt“, berichtet Cramer. Mit den Sponsoren wird man sich, sobald die aktuelle Lage etwas beruhigt ist, zusammensetzen und über die weitere Kooperation sprechen.

Die Zuschauer

Neben der sportlichen Situation erschwerte auch die Hallenproblematik die vergangenen Wochen und Monate. Die Renovierungsarbeiten in der Rundturnhalle machten einen Umzug in die Richerfeldhalle unumgänglich. Nicht nur die schwachen Resultaten, auch die ungenügsame Tribünensituation, das Spielfeld ist teilweise nicht komplett einzusehen, ließen die Besucherzahlen in der Ausweichhalle fallen. „Aber die Zuschauer haben die positive Entwicklung der Mannschaft mittlerweile erkannt“, freut sich Cramer. Zudem scheint sich der Zeitpunkt einer Rückkehr abzuzeichnen. „Wir hoffen, die Rückrunde der kommenden Saison wieder in der Rundturnhalle spielen zu können“, so Cramer. Und dann will der Verein wieder an die Zuschauerzahlen erfolgreicherer Tage anknüpfen. Optimalerweise in der Verbandsliga...