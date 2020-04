Rugby-Mentalität schlägt taktische Finesse

Knapp 16.450 Kilometer trennen den Berleburger Stöppel und den Fußballplatz von Campbelltown in Australien westlich von Sidney.

Seit dem Juli 2016 war dies die neue sportliche Heimat von Christopher Klinker, der zuvor sechs Jahre beim VfL Bad Berleburg in der Bezirksliga aktiv war und mit den Badestädtern 2014 den Aufstieg in die Fußball-Landesliga erringen konnte. Der mittlerweile 27-jährige Raumländer arbeitete in den letzten 48 Monaten für Regupol Australia und wanderte dementsprechend ins beschauliche Camden, 15 Kilometer von Campbelltown, aus, wo er sich nach wenigen Monaten Eingewöhnungszeit den Mount Annan Mustangs als Spieler anschloss und dort eine komplett andere Fußball-Kultur kennenlernte, als er bisher kannte.

Verworrenes Ligasystem

„Da ich im Juni nach Australien gekommen bin und die Saison von März bis Mitte September läuft, konnte ich nicht sofort einsteigen. Deshalb habe ich bis Januar gewartet und mich beim Team vorgestellt. Den Tipp habe ich von einer Arbeitskollegin bekommen“, erklärt Klinker, der daraufhin in der M-League bei den Mustangs anheuerte. Die Macarther-League ist dabei die dritthöchste Klasse des Landes. Was sich jedoch erstmal professionell anhört, ist in Australien jedoch anders getaktet als man es aus Deutschland kennt.

„Die A-League ist die Bundesliga des Landes. Dort spielen die großen Vereine wie der Sidney FC. Darunter sind die National Premier Soccer Leagues. Davon gibt es allein in Sidney drei Stück. Aufgrund der Distanz zwischen den einzelnen Großstädten im Land gibt es davon also einige. Jede Großstadt hat also mehrere Premier Leagues. Dadrunter kommt dann die M-League, wo nur Teams aus der Region Macarther spielen. Diese Art Ligen gibt es ebenfalls im ganzen Land für jede Region“, erklärt Klinker die Aufteilung in Australien selbst. Das Niveau innerhalb der Mannschaft und der Liga würde zwischen „Bierbauch und Landesliga“ pendeln – das Leistungsgefälle in der Klasse sei groß.

Erwartungen an den Weltmeister

2016, als Deutschland noch amtierender Weltmeister war, waren die Erwartungen an den gebürtigen Raumländer im neuen Team hoch.

„Bei Deutschen und Engländern hat der Australier den Gedanken, dass wir mit Fußball aufwachsen und sicher einiges an der Kugel können, dementsprechend bin ich gut aufgenommen worden“, grinst Klinker schelmisch, nur um nachzuschieben: „Bis sie mich dann spielen gesehen haben.“

Als gelernter Innenverteidiger erkämpft er sich schnell einen Stammplatz bei den Mustangs, wundert sich aber die kompletten vier Jahre seiner sportlichen Tätigkeit beim Provinzclub über die eigenartigen Gepflogenheiten der „Aussies“.

In der sechswöchigen Vorbereitung auf die Saison wird beispielsweise kein großer Wert auf Kondition gelegt und wenn alle Spieler zum Training erschienen glich das einem Sechser im Lotto. Von Taktik wollten im Team nur die Wenigsten etwas wissen. Auch die teilweise unprofessionelle Einstellung der Spieler war für Klinker eher gewöhnungsbedürftig. „So sind die Australier eben. Mal komm ich, mal komm ich nicht. Der Fokus liegt im ganzen Land eben nicht auf dem Fußball und das merkt man.“

Harte Zweikämpfe gehören in Australien zur Mentalität. Inspiriert vom Volkssport Rugby kann es auch beim Fußball schon mal knallen. Foto: Privat

Auch die Platzverhältnisse „Down Under“ waren indes katastrophal. Im ganzen Stadtgebiet gibt es nur einen Kunstrasen, überwiegend wurde deshalb auf Naturrasen gespielt, die aufgrund der Hitzewellen im Land häufig einer Westernfilm-Kulisse glichen.

Hatte es dann doch mal geregnet, ließ die Stadt die Plätze sperren – Regenschlachten, wie aus dem Wittgensteiner Land bestens bekannt, gab es für Klinker also nicht mehr. Dennoch kamen die Mustangs und der Raumländer überwiegend gut durch die Saison, für den Meistertitel reichte es jedoch nie. In den Playoffs war maximal der vierte Rang drin.

„Da es aber eh keine Auf- und Absteiger gibt, war das nicht schlimm. Die Spieler und Vereine wollen ohnehin nicht in eine andere Liga, da sie keine Lust haben in ihrem Hobby mehr Aufwand zu haben“, belächelt Klinker das System ein wenig, zeigt aber auch Verständnis für die Herangehensweise der Australier. „Da fehlt es in dem Land einfach an Fußballbegeisterung. Rugby, Cricket oder Netball sind einfach populärer.“

Ohnehin würde sich die Rugby-Mentalität häufig im Fußball widerspiegeln – rote Karten wegen überhartem Einsteigen waren die Regel.

Reichensport Fußball

Ein weiterer Grund für den ausbleibenden „Fußball-Boom“ in Australien könnte laut Klinker aber auch sein, dass man fürs Fußballspielen in die eigene Tasche greifen muss.

„Da muss man eine Registrierungsgebühr in höhe von 200 bis 1200 Dollar zahlen. Das schreckt natürlich viele Jugendspieler schon früh ab. Fußball hat dadurch einen Reichensport-Status“, erzählt der Raumländer, der mittlerweile durch die Corona-Pandemie wieder in Deutschland ist.

Nach vier Jahre und 16.450 Kilometern ist er also wieder in der alten Heimat. Um viele Erfahrungen reicher, auch wenn einige im Vergleich zum Deutschen Fußball wohl kurios wirken dürften.