RV Giebelwald begegnet Virus mit Humor und fester Disziplin

„Wir halten uns genau an die Vorschriften. Die Reitanlage ist praktisch abgeriegelt.“ Das sagt Ralf Rannenberg, Pferdewirtschaftsmeister, Reitlehrer und Betriebsleiter beim Reitverein Giebelwald, der auch in diesen Tagen mit gewohnter Mischung aus Humor und Disziplin Auf der Hube unterwegs ist.

Am 17. März wurde die Schließung aller Sportanlagen seitens der Politik verfügt. Beim RV Giebelwald stehen rund 70 Pferde, die trotzdem weiterhin versorgt werden wollen. Also dürfen die Eigentümer und Besitzer täglich für zwei Stunden zu ihren Tieren. „Sie müssen sich dafür in eine Liste eintragen, die am Schwarzen Brett hängt“, erklärt Ralf Rannenberg. Name, Vorname und Uhrzeiten, mehr nicht: „Aus Datenschutzgründen.“ Die Listen werden beim Verein abgeheftet und sollen in einem Infektionsfall helfen, mögliche Kontaktketten nachzuvollziehen.

Vereinsfremde dürfen nicht hinein

Da vereinsfremde Personen nicht mehr auf das Gelände dürfen, lassen sich weitere relevante Daten dann aus den Mitgliederkarteien ziehen. Ausnahme sind Tierärzte und Schmiede, die für den Betrieb notwendig, den Verantwortlichen aber gleichfalls bekannt sind. Dreimal am Tag werden die sanitären Anlagen und alle Türklinken desinfiziert. Und wie sieht es mit der Stimmung aus? „Die ist nicht schlecht“, versichert der stets gut gelaunt wirkende Ralf Rannenberg, der dennoch sehr genau auf die Umsetzung aller Regeln achtet. Neben der limitierten Zeit beim Pferd, „wer mehrer Tiere hat, darf natürlich länger bleiben“, ist auch auf den Abstand zu achten. In die große Halle dürfen nur sechs Personen gleichzeitig. Mehr als vier habe er dort aber bislang nicht gesehen, sagt Rannenberg. Das gute Wetter und die weitläufige Anlage mache „sicher vieles leichter, als bei einem kleineren Verein, der nur eine Halle und einen Platz hat“. Auch Ritte ins Gelände bleiben gestattet. Das wichtigste Mittel in der Ausnahmesituation ist für Rannenberg die ständige Kommunikation mit den Anwesenden. Bis wirklich alle die Abläufe verstanden hatten, musste er da auch schon mal energischer nachhelfen. Und eben regelmäßig kontrollieren. „Ich würde ja viel lieber Reitstunden geben“, zuckt er lächelnd mit den Schultern. Aber die seien ausdrücklich verboten. Also hat er Zeit, andere Formen von Hinweisen und Ratschlägen zu geben. Denn obwohl der Schul- und Reitunterricht auf der Webseite eindeutig als eingestellt markiert ist, „rufen auch immer wieder Menschen an, die etwa unsere Shettys buchen wollen“, wundert sich der Reitlehrer. Was natürlich nicht gehe. Ebenso müssen immer wieder Familien und andere Besucher daran gehindert werden, die Pferde auf der gesperrten Anlage zu besuchen.

Sorge um die Zukunft der Angestellten

Inzwischen glaubt Ralf Rannenberg immerhin, mehr Verständnis und eine langsam wachsende Sensibilisierung wahrnehmen zu können. Wie es weitergeht für ihn und den Verein, kann der engagierte Reitlehrer ebenso wenig sagen, wie derzeit alle anderen Menschen. Er gehört zu den wenigen festangestellten Kräften des RV Giebelwald, um deren Zukunft sich auch Vorstandssprecher Christof Mielke bei einer anhaltenden Krise mit knappen oder gar keinen Einnahmen für den Verein große Sorgen macht. Aber im Moment gilt es einfach, die Vorschriften durchzusetzen, das Risiko klein zu halten und das Beste aus der Situation zu machen.