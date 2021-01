Saison der HSG Wittgenstein steht vor vorzeitigem Ende

Die Handballer der HSG Wittgenstein sind wohl noch bis zur neuen Saison zum Warten verdammt. Dann soll es den Neustart in neuen Farben geben.

Dortmund/Wittgenstein „Saisonabbruch light“ in den höheren Handball-Klassen dürfte auch im Kreis kommen. Die HSG Wittgenstein will einen „sauberen Schnitt“

Weil der Trainings- und Spielbetrieb im Amateursport bis mindestens Mitte Februar nicht erlaubt ist, hat der Handballverband Westfalen (HVW) nun entschieden, die Saison 2020/2021 in den Ober-, Verbands- und Landesligen mit Aufstiegsrunden und Spielangeboten fortzusetzen. Absteiger wird es nicht geben.

In einer Mitteilung des HVW heißt es: „Wir sehen es als Verband nicht nur aufgrund unserer Satzung als unsere Aufgabe an, einen Spielbetrieb zu ermöglichen und zu organisieren. Wir sind auch davon überzeugt, dass wir für unsere Sportart, sobald es aufgrund der Pandemielage wieder sicher möglich ist, wieder einen Spielbetrieb anbieten werden.“

Aufstiegsrunde, Ligapokal oder weitere Pause

Fortgesetzt werden soll die Saison folgendermaßen: Vereine, die in ihren Ligen aufsteigen wollen, können nach einer noch vorzunehmenden Meldung an einer Aufstiegsrunde teilnehmen. Alle anderen Klubs erhalten die Möglichkeit, für einen Ligapokal in kleinen regionalen Gruppen zu melden. Die Teilnahme daran ist freiwillig.

Andreas Tiemann, Vize-Präsident Spieltechnik im HVW, betont: „Wir haben nunmehr Gewissheit. Selbst für den optimalen Fall, dass die Inzidenzwerte bis Mitte Februar so weit runtergehen, dass die Behörden ein Mannschaftstraining in der Halle erlauben würden, verbleibt nicht ausreichend Zeit, um sich auf eine Fortsetzung der Saison bis zu den Sommerferien vorzubereiten.“

Und was bedeutet dies für die HSG Wittgenstein, die in der Kreisliga A spielt? Eine Übernahme der Regelung auf Kreisebene ist nicht zwingend, aber wahrscheinlich. Klaus Kraß, Vorsitzender des Handballkreises, tauscht sich aktuell noch mit den Vereinen aus und will sich zu gegebener Zeit äußern.

„Uns wäre am liebsten, die Hinrunde zu Ende zu spielen, aber das ist bei den aktuellen Fallzahlen wohl nicht realistisch“, sagt Christian Dohle aus der Handballabteilung des VfL Bad Berleburg, der die Spielgemeinschaft mit dem Erndtebrücker HC bildet. Eine Teilnahme an einer Aufstiegsrunde sieht er, ein Jahr nach dem Aufstieg aus der B-Liga, nicht. „Unser Ziel war ja, den Abstieg zu vermeiden. Wir wollen uns nicht in Aufstiegskämpfe einmischen, wo wir nichts verloren haben“, sagt Dohle. Und auch einen Ligapokal hält er nicht für attraktiv: „Wir wären mit einem sauberen Schnitt und einem Neustart im Herbst zufrieden.“

Vor echten Spielen sei zunächst eine längere Trainingsperiode unumgänglich, zumal die Motivation angesichts der sportlichen Perspektivlosigkeit zuletzt gelitten habe: „Normalerweise mache ich vier bis siebenmal pro Woche Sport, jetzt mache ich zweimal pro Woche etwas. Und die spezifische Belastung fehlt ja sowieso.“

Neue Trikots, neue Farben

Apropos sauberer Schnitt: Den gibt es bei der HSG auch in Sachen Außendarstellung. Der VfL und der EHC haben sich auf ein gemeinsames Wappen mit gemeinsamen Farben geeinigt, das schwarz und weiß geprägt sein wird, entsprechend dem Wittgensteiner Wappen. Die künftigen Trikots sind bereits eingetroffen und warten auf ihren ersten Einsatz – wohl in der neuen Saison.