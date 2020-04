Saisonende erst im September? Auch das ist denkbar

Die Corona-Krise setzt auch den Betrieb der Schachvereine matt – Spiele und Trainingsabende fallen aus. Einige Clubs helfen sich mit virtuellen Schachräumen und interaktivem Nachwuchstraining Der SV Laasphe zählt allerdings nicht dazu. „Als kleiner Verein haben wir begrenzte Möglichkeiten und die Kinder bei uns sind größtenteils unter zehn Jahre alt“, gibt Jugendleiter Sebastian Andersch Auskunft.

Als Mannschaftsführer der dritten Mannschaft, aktuell Tabellenzweiter in der Kreisliga, wartet der Breidenbacher auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs bei den Erwachsenen. Der steht, wie in anderen Sportarten, in den Sternen.

Der Schachbezirk will abwarten, wie es in anderen Sportarten und auf höheren Ebenen im Schach weitergeht. „Wenn andere, körperliche Sportarten wieder anfangen, dann werden wir es auch wieder können“, sagt Jürgen Pramann, der Spielleiter des Schachbezirks Siegerland ist. Optionen gibt es Viele.

Kalkulierte Spielausgänge

„Wir könnten die Saison abbrechen, so wie beim Eishockey. Ich glaube auch, dass die große Mehrheit der Spieler dies einsehen würde“, glaubt Pramann. Sonderlich attraktiv wäre diese Regelung allerdings nicht, schließlich sind bereits 15 von 18 Spielrunden absolviert. „Notfalls können wir auch sagen, wir machen alternative Tabellen auf, in denen wir kalkulieren, wie die Spiele ausgegangen wären. Da könnte man sich zum Beispiel an den Deutschen Wertungszahlen orientieren“, sagt Pramann. Dem Siegener ist klar: „Sportlich ganz korrekt wäre das natürlich nicht.“ Womöglich aber immer noch besser, als wenn Mannschaften nach einer guten Saison um ihren Lohn gebracht werden.

Vorerst bleibt abzuwarten, ob sich das Problem nicht von selbst löst – etwa falls das gesellschaftliche Leben im Mai oder Juni wieder anlaufen würde. „Im Juni und Juli ist normalerweise gar nichts los, da könnten wir spielen. Da gibt es nur Probleme mit den Sommerferien.“

Wohl des Schachsports steht über den Satzungen

Laut Spielordnung ist der Übergang von einer Saison zur anderen am 1. August. Doch könnte die Saison auch verlängert werden? Durchaus, betont Pramann. In den Regeln des Weltverbandes sei verankert, dass es immer Sonderfälle geben kann, die die normalen Satzungen außer Kraft setzen. Beispielsweise gilt das Verbot von Telefonaten bei Spielen nicht, wenn einen medizinischen Notfall gibt.

„Das Wohl des Schachspielers und des Schachsports hat Vorrang“, sagt Jürgen Pramann: „Und wenn es zum Wohl des Schachsports ist, dass wir im September erst weiterspielen, dann bekommen wir das organisiert. Dann würden wir die nächste Saison eben erst später beginnen.“ Denkbar ist dies auch, weil bei den Anhängern des königlichen Spiels ein enger gesteckter Terminplan in der Folgesaison vergleichsweise leichter umzusetzen wäre als im Fußball, wo es mehr Teams und eine Abhängigkeit von der Witterung gibt, oder als bei den Basketballern oder Volleyballern, die eine Halle nicht nach Belieben belegen können.

Online-Schach wäre Wettbewerbsverzerrung

Eine Fortsetzung des Spielbetriebs über das Internet wäre theoretisch denkbar, praktikabel ist dies jedoch nicht – es wäre eine Wettbewerbsverzerrung. „Man müsste sich Gedanken machen, wie sicher wir sind, dass keiner betrügt. Privat hätte ich da das nötige Vertrauen, aber bei Turnieren oder Ligaspielen weiß man ja nicht, ob jemand im Computer oder in Schachbüchern irgendetwas nachsieht“, sagt Pramann. „Vielleicht sagen ja die Vereine, dass sie lieber die Spiele auf dieser Basis machen, als die Saison abzubrechen. Aber wenn man über Computer spielt, verändert sich die Spielstärke total. Es gibt ältere Spieler, die haben noch nie damit gespielt und kommen vielleicht gar nicht damit zurecht. Manche sind richtig gut darin.“

Vorerst gilt es also abzuwarten. Eine Sache betont Pramann ausdrücklich: „Es ist wichtiger, die Leute sind gesund, als dass wir sagen, wir haben die Saison gut beendet.“