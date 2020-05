Saisonfinale ohne Jubel und Tränen

Am 24. Mai wären in Fußball-Westfalen die letzten Punkte verteilt worden. Es kam ganz anders. Ein Blick in die Glaskugel.

Die Fußballsaison 2019/2020 endet offiziell am 30. Juni, doch wären die meisten Entscheidungen in Sachen Auf- und Abstieg am gestrigen Sonntag, 24. Mai, gefallen. Ja, es wäre tatsächlich der letzte Spieltag in dieser Saison im Amateurfußball gewesen, hätte es nur noch einige Relegationsspiele gegeben. Wie wir wissen, kam alles anders, fielen Aufstiegsjubel, Abstiegs- und Abschiedstränen aus. Und zwar durch die Bank.

Und doch lohnt ein Blick in die Glaskugel. Im westfälischen Oberhaus hätte sich der 1. FC Kaan-Marienborn auf Platz fünf, die Sportfreunde Siegen auf Rang neun verbessert. Ohne dem TSV Weißtal gewisse Qualitäten absprechen zu wollen: Für den Fusionsverein hätte es nicht – wie jetzt durch die besonderen Umstände und am grünen Tisch passiert – zum Aufstieg in die Landesliga gereicht, sprach Mitte März vieles für Attendorn.

In der A-Liga wäre die Entscheidung über direkten Aufstieg und Relegation wohl erst am letzten Spieltag gefallen. Am Ende hätten sich die SG Siegen-Giersberg als Meister und der VfL Klafeld-Geisweid als „Vize“ behauptet und hätte die SG Mudersbach/Brachbach als Dritte in die Röhre geguckt.

Die aber spielt jetzt wie die Fürsten in der Bezirksliga. Kaum zu glauben, aber wahr.