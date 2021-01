SC Girkhausen und SK Wunderthausen jubeln über Fördergelder

Der SC Girkhausen und der SK Wunderthausen erhalten in Summe 22.000 Euro. Nun kann auch bei wenig Schnee besser gespurt werden.

Girkhausen/WunderthausenDer Nordische Skisport ist dieser Tage so etwas wie eine kleine Insel der Glückseligkeit in einer weitgehend brachliegenden Breitensportlandschaft. Die Wintersportbedingungen in den Loipenzentren des SC Girkhausen und des SK Wunderthausen sind unverändert gut, heute und morgen soll zudem weiterer Neuschnee fallen. Gute Nachrichten gibt es aber nicht nur von den Wetterfröschen, sondern auch aus der Politik.

Aus der Düsseldorfer Staatskanzlei gab es am Dienstag die Nachricht, dass Anträge der beiden Verein für Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bewilligt worden sind. Von dem Förderprogramm für Sportstätten profitieren bereits mehr als 1.500 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen – und nun eben auch der SC Girkhausen und der SK Wunderthausen.

Bei den Girkhäusern wird die Anschaffung einer große Pistenwalze mit Gummikette gefördert – in Höhe von 12.217 Euro. „Wir steuern einen Eigenanteil von etwa zwei Dritteln bei. Wenn wir heute anrufen, geht das Ding sofort auf die Reise. Wir könnten es dann noch diesen Winter einsetzen“, freut sich Detlef Buchwald, Vorsitzender des SC Girkhausen, über die Nachricht aus Düsseldorf. Bislang nutzte der Verein von der Steinert große Walzen ausschließlich mit Stahlketten. „Mit der Gummikette können wir auch bei geringer Scheehöhe präparieren, ohne den Dreck aus dem Boden aufzwirbeln“, erklärt Buchwald die Vorteile des neuen Geräts: „Jetzt können wir auch bei 10 bis 15 Zentimetern mit dem großen Gerät fahren. Vorher mussten es wenigstens 20 Zentimeter sein.“

Dem Skiklub Wunderthausen werden für die Anschaffung eines Quads 10.000 Euro überwiesen. Das Gerät wird als Zugfahrzeug für ein Spurgerät eingesetzt, das auch bei geringer Schneehöhe eine Spur erstellen kann – bisher fehlte dem SKW noch ein Gerät mit den nötigen Pferdestärken. Der Einsatz als Rettungs- und Transportfahrzeug im großen Loipennetz ist ein zweiter Verwendungszweck für das Gerät, das im Sommer mit Reifen bestückt und bei der Loipenpflege eingesetzt werden kann.

300 Millionen Euro

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.