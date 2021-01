SC Rückershausen: Mika Wunderlich siegt im Frost von Seefeld

Die starken Leistungen in der Loipe bescheren Mika Wunderlich vom SC Rückershausen beim Deutschlandpokal in Seefeld einen Tagessieg und einen zweiten Platz.

Seefeld in Tirol Zur Übernahme der Gesamtführung fehlt Mika Wunderlich ein Detail. Ryan Horn wird Sechster und Emily Schneider überzeugt im Sprunglauf

Spannender kann es jetzt kaum noch werden: Beim Deutschlandpokal der Nordischen Kombination im österreichischen Seefeld haben Mika Wunderlich vom SC Rückershausen und Benedikt Gräbert (WSV Oberaudorf) aus Bayern ihr Duell um den Gesamtsieg in ausgeglichener Weise fortgesetzt. Nachdem beide am Wochenende je einen Tagessieg und zweiten Platz in der Altersklasse J16 erzielten, liegt Mika Wunderlich in der Gesamtwertung der Serie mit 330 Punkten weiter auf dem zweiten Platz. Fünf Zähler beträgt nach dem siebten Wettkampf sein Rückstand auf Gräbert, die kleinstmögliche Differenz.

Am Samstag verpasste Wunderlich die Chance, das blaue Trikot des Gesamtführenden erstmals seit Herbst zurück zu erobern. Auf der großen Toni-Seelos-Olympiaschanze (K99) landete der Wittgensteiner nach 93,5 Metern, was die fünftbeste Weite im J16-Feld, aber auch einen Rückstand von 1:22 Minuten auf den besten Springer, Richard Stenzel (SC Zella-Mehlis), bedeutete. Mit der deutlich besten Laufzeit, nämlich 12:27 Minuten auf der 5-Kilometer-Langlaufstrecke, zog Wunderlich an Stenzel noch vorbei und stand – natürlich mit Mund-Nasen-Maske – als Zweiter auf dem Siegerpodest. Nicht mehr zu packen bekam er indes Gräbert, der 52 Sekunden früher als Wunderlich in die Loipe startete und davon acht Sekunden Vorsprung ins Ziel rettete.

Verflixter Telemark

„Die läuferische Seite war saustark von Mika. Aber es wäre auch möglich gewesen, mit zwei Siegen nach Hause zu fahren“, mischte sich unter die Freude von SCR-Trainer Thomas Wunderlich auch ein wenig Hader. Die fehlenden acht Sekunden fand er in der Analyse bei den Haltungsnoten auf der Sprungschanze. Weil sein Sohn den Telemark nicht deutlich genug gesetzt hatte, gab es Abzüge – und damit mehr Rückstand. „Wenn er bei jedem Kampfrichter einen Punkt mehr bekommt, sind das schon zwölf Sekunden weniger Rückstand“, rechnet Thomas Wunderlich vor: „Dann gewinnt er das Ding.“

Mit dem dritten Tagessieg in der laufenden Saison klappte es dafür am Sonntag, als der Wettkampf über die doppelte Distanz, also über zehn Kilometer auf der WM-Strecke von 2019 ausgetragen wurde und Wunderlich seine läuferischen Stärken noch mehr einbringen konnte. Mit kräftigem Aufwind und entsprechendem Punktabzug war Mika auf 94,0 Meter gesegelt. Eine Minute Rückstand auf Gräbert verwandelte der Volkholzer in einen Sieg mit 22 Sekunden Vorsprung.

Trainern werden die Füße eisig

Im Rennen den Überblick zu behalten, war für die bei bitterem Frost mit teils zweistelligen Minusgraden leidenden Trainer übrigens nicht ganz einfach, weil von der Jugend- bis zur Männerklasse alle Starter in einem Lauf-Durchgang nach der Gundersen-Methode, also zeitversetzt, in einem großen Rennen auf die Strecke gingen – und obendrein waren das Weltcup-Team der USA sowie einige weitere Gaststarter aus Polen und der Schweiz mit am Start.

Zum zehnköpfigen Feld der J16 zählte mit Ryan Horn noch ein zweiter Athlet des SC Rückershausen. Mit 95,5 Metern am Samstag sowie 92,5 Metern bei ungünstigen Windverhältnissen am Sonntag gelangen ihm ein guter und ein solider Wettkampfsprung, was ihm innerhalb seiner Altersklasse die Startpositionen Platz 3 und Platz 7 für die Langlaufdisziplin bescherte. Mit der siebtbesten Laufzeit an beiden Tagen schnappte sich Horn als Sechster und Siebter wichtige Punkte für die Gesamtwertung, in der er als Siebter weiter seine Chance wahrt, zur kommenden Saison den Sprung in den Bundeskader zu schaffen.

Horn hat Windpech

Um es auf einen der ersten fünf oder sechs Plätze zu schaffen, wäre eine Verbesserung der Laufleistungen wichtig, wozu neben dem Training auch eine bessere Kräfteeinteilung beitragen könnte. „Ryan ist teilweise etwas zu schnell angegangen, was im Eifer des Gefechts und mit den anderen Läufern um einen herum passieren kann“, berichtet Thomas Wunderlich: „Wichtig ist, dann cool zu bleiben und zu wissen, was man kann. Wenn man erst mal eingebrochen ist, geht nichts mehr.“

Mit ihrem läuferischen Leistungsvermögen zu kämpfen hat wegen etlicher Trainingsausfälle in den vergangenen eineinhalb Jahren auch Emily Schneider, die für den SC Rückershausen bei den Juniorinnen startet. Beim Springen passt es hingegen: Mit 83,5 und 84,5 Metern lag die Rückershäuserin am Samstag jeweils nur zwei Meter hinter der Deutschen Juniorenmeisterin der Spezialspringerinnen, der Willingerin Michelle Göbel – und dies, obwohl ein Sprung sogar ziemlich missraten, nur mit kräftigem Armrudern und ohne Telemark-Landung zu retten war.

In zwei Wochen folgt der Alpencup

In der Loipe musste Schneider ihre beiden Konkurrentinnen in ihrer Altersklasse jedoch ziehen lassen und reihte sich nach Läufen über 2,5 bzw. 5 Kilometer hinter Cindy Haasch (TSG Ruhla) und Marie Nähring (SK Winterberg) jeweils auf Platz drei ein. Für die 17-Jährige geht es in zwei Wochen beim Alpencup in Garmisch-Partenkirchen weiter, für den der Deutsche Skiverband auch Mika Wunderlich gemeldet hat.

Auch wenn es beim Springen aktuell erheblich besser läuft als beim Langlauf, ist ein Wechsel zu den Spezialistinnen kein Thema. „Für uns bleibt die Kombination das Entscheidende“, sagt ihr Trainer Thomas Wunderlich, der den aktuellen Winter als Übergangssaison für Schneider sieht: „Viel wird man jetzt nicht reparieren können. Wenn wir jetzt extrem etwas für die Ausdauer machen würden, ginge es zu Lasten der Sprungleistung und der Frische. Wichtig ist, dass Emily jetzt wieder in einen guten Wettkampf- und Trainingsrhythmus kommt.“

Kniffliges Timing am Schanzentisch

In der Altersklasse J17 hat der Rückershäuser Lukas Wied weiterhin mit dem richtigen Timing beim Absprung zu kämpfen. „Er bekommt den Sprung nicht richtig an die Kante, deshalb kann er seine Kraft kaum ausspielen. Das kostet dann Weite“, analysiert Wunderlich, der Weiten von 79,5 Metern am Samstag sowie 76,0 Metern am Sonntag notierte, die Lukas Wied einen großen Startrückstand zu den Läufern an der Spitze und im Mittelfeld des Tableaus bescherten. Beim Langlauf war Wied mit der sechst- und achtbesten Zeit in der J17 zwar gut dabei, doch viel nach vorne ging trotzdem nicht mehr. Am Ende standen die Ränge 13 und 11 zu Buche.

„In dieser Altersklasse ist es kaum noch möglich, beim Laufen ein Loch von einer Minute zuzulaufen, was im Schülerbereich eher funktioniert“, stellt Wunderlich fest, der mit Wied im Training nun weiter alles geben will, um den Rückstand zur Spitze zu verkürzen.