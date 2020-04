Schülerlauf und Firmenlauf haben neuen Termin

Siegen. Im September sollen die Veranstaltungen nun stattfinden. Klappt auch dieser Termin nicht, haben die Organisatoren einen Plan C in der Hinterhand

Der 8. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf und der 17. Siegerländer AOK-Firmenlauf finden am Freitag, 11. September statt. Nach der Verschiebung vom 23. Juni gab Organisator Martin Hoffmann damit den Plan B bekannt. Wie viele andere Sport- und Kulturveranstalter hofft er, dass bis zum Herbst wieder eine Normalität im gesellschaftlichen Leben gefunden wird. „Natürlich sind die Menschen momentan mit anderen Dingen als mit dem Schülerlauf und Firmenlauf beschäftigt. In den Schulen herrscht Unsicherheit, wie es bis zu den Sommerferien weitergeht und auch in vielen Unternehmen beeinträchtigen die Themen wie Umsatzeinbrüche und Kurzarbeit die Stimmung. Auch wir bei :anlauf haben uns in einer gewissen Schockstarre befunden, mussten uns erstmal sortieren und neu orientieren, aber ich denke, es ist wichtig nach vorne zu blicken.“

Dirk Schneider, Serviceregionsleiter vom Gesundheitspartner AOK NORDWEST sagt hierzu: „Wir wollen dabei helfen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen. Letztlich steht die Gesundheit der Teilnehmer, Mitarbeiter und Partner im Fokus. Aus diesem Grunde haben wir uns gemeinsam mit :anlauf für eine vorsorgliche Terminverschiebung entschieden.“

Großes Helferteam

:anlauf als kleines Veranstaltungsunternehmen ist wie viele andere kleine Firmen in seiner Existenz bedroht. Die Vorbereitungskosten für beide Veranstaltungen betragen bis jetzt bereits mehrere zehntausend Euro. Durch Sponsorenbeiträge und die Zusage der Corona-Soforthilfe NRW sind aber die nächsten Monate abgesichert. Martin Hoffmann arbeitet deshalb mit seinem Auszubildenden weiter daran, dass sowohl Volksbank-Schülerlauf als auch AOK-Firmenlauf stattfinden können. „Wir können zwar den bisherigen Termin als Blaupause nehmen, müssen aber alle Abläufe anpassen. Und wenn man bedenkt, dass fünf Abteilungen in der städtischen Verwaltung, zehn Firmen am Veranstaltungstag mit etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das DRK, THW mit rund 200 Helfern etwa 200 Helfer von der Gesamtschule Eiserfeld, :anlauf und VFB Weidenau sowie mindestens 30 Profihelfer für den Auf- und Abbau benötigt werden, wird deutlich, welche Dimension das Ganze hat. Insgesamt sind rund 500 Menschen in den Ablauf am Tag X involviert,“ so Martin Hoffmann.

Meldungen bleiben

In Sachen Schülerlauf erhalten alle Schulen nach den Osterferien Infobriefe mit den neuen wichtigen Terminen. Es ist ausreichend, die Zusage einer Teilnahme am Volksbank-Schülerlauf 2020 bis zum 15. Juni zu geben, die verbindlichen Meldungen müssen erst bis zum 28. August eingereicht werden. In Sachen Firmenlauf wird der erste Meldetermin vom 22. April auf den 1. Juli verschoben. Bisherige Meldungen werden einfach übernommen. Stornierungen sind ebenfalls bis zum 1. Juli möglich, erst im Juli werden Rechnungen über die Startgebühren versendet. Knapp 4.500 Meldungen liegen momentan für den 17. Siegerländer AOK-Firmenlauf vor, natürlich sind weitere Meldungen möglich. Martin Hoffmann geht davon aus, dass bis spätestens zum 1. Juli feststeht, ob im Herbst Großveranstaltungen möglich sind.

Plan C in der Hinterhand

„Das Münchener Oktoberfest ist die Orientierung für das öffentliche Leben und solange das nicht abgesagt wird, wird es auch einen Schülerlauf und Firmenlauf in Siegen geben. Wenn aber, entgegen unserer momentanen Planung, aufgrund einer behördlichen Anordnung, eine Veranstaltung am 11. September unmöglich ist, bleibt uns noch der Plan C. Wir arbeiten bereits an einem Konzept zu einem virtuellen Schülerlauf und Firmenlauf, das wir mit Schulen und Unternehmen gemeinsam entwickeln werden.“ Laut Veranstalter stehen auch 2020 beim Volksbank-Schülerlauf und AOK- Firmenlauf der Spaß, die Gesundheit und der soziale Gedanke an erster Stelle. Es gibt also viele Gründe, die Laufschuhe rauszuholen und mit dem Walken und Laufen zu starten. Im Wald und alleine oder mit dem Partner natürlich. In diesem Sinne wird das Training nicht umsonst sein, die Aktion Fitte Firma wird es natürlich auch in diesem Jahr geben und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten selbstverständlich eine Urkunde. Besondere Verhältnisse erfordern neue Ideen, zumindest da mangelt es :anlauf nicht dran.