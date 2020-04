Schwimmer sitzen auf dem Trockenen

Die Schwimmer der SG Siegen waren mittendrin, als die Sportwelt wegen der Coronakrise die Notbremse zog. Vor knapp drei Wochen war das, bei den „20. Essener Swim&Fun Days“. Das dreitägige Meeting der SG Essen wurde am Sonntag vor dem letzten Endlauf-Abschnitt abgebrochen. Die Schwimmer mussten auf Geheiß der Stadt Essen ihre Sporttaschen packen und wieder nach Hause fahren.

Auftritt ohne Zuschauer

Viele Vereine hatten ohnehin schon im Vorfeld ihre Auftritte im Rüttenscheider Schwimmzentrum storniert, Zuschauer waren nicht mehr in die Schwimmhalle zugelassen worden. „Rund um das Becken war es ziemlich leer“, blickte Siegens Trainer Bernd Tominac zurück.

Alexander Bäumer über 200 m Schmetterling, Michel Schmitz über 50 m Rücken und Leon Owie über 50 m Schmetterling und 100 m Freistil mussten auf die Finals im letzten Wettkampf-Abschnitt verzichten. Eine vergleichsweise kleine Einbuße, denn es ist völlig unklar, wie es in dieser Saison überhaupt weitergeht für die heimischen Wassersportler.

Owie (Jahrgang 2002) ergatterte in Essen immerhin noch das Ticket zu seinen zweiten Deutschen Jahrgangs-Meisterschaften über 50 m Freistil und 50 m Schmetterling. Eine Woche zuvor hatten beim Frühjahrs-Schwimmfest in Wetzlar Mathis Irle (Jg. 2005), über 50 m Brust im Vorjahr Endlauf-Siebter bei den nationalen Nachwuchs-Titelkämpfen in Berlin, über 50 m Brust und Jule Roth (Jg. 2007) über 50 m Freistil ihren zweite Meisterschafts-Auftritt in der Hauptstadt gesichert. Tim Hartmann (Jg. 2006) verpasste derweil die Qualifikation über 50 m Brust nur um eine Hundertstelsekunde.

Geiselhart in guter Form

Und auch für Kevin Geiselhart ist die Saison so gut gelaufen. Der 14-fache Siegerlandrekord-Inhaber hatte seine gute Verfassung mit ins neue Jahr genommen, sich früh schon für die DM in Berlin qualifiziert. „Schwimmerisch ist das eine Katastrophe“, sagte er. Er müsse „einen Weg finden, Kraft und Fitness zu erhalten.“ Im Vorjahr hatte er sein Trainingspensum auf bis zu 75 Kilometer pro Woche im Wasser ausgeweitet. Jetzt glaubt der 27-Jährige: „Das wird wohl nichts bringen.“

Coach Tominac hat seinen Schwimmern mit in die Zwangspause gegeben, sich in Eigenregie fit zu halten. „Laufen, Rad fahren, Sit-Ups, das kann jeder allein“, empfahl er den Athleten per WhatsApp-Gruppe. Ohne Training im Schwimmbecken, weiß der A-Lizenz-Inhaber, „wird das Wassergefühl schnell weg sein.“ Die vorläufige Absage des DSV für die nationalen Meisterschaften begrüßt Tominac, befürchtet jedoch, dass „das bis zum Jahresende nichts mehr wird“.

Keine Ausweichmöglichkeit

Geiselhart hat sich unterdessen so gut wie möglich vorbereitet auf die Wasser-Pause. Ein paar Fitnessgeräte hat er aus dem Kraftraum im Hallenbad mit ins Heimtraining genommen. Zudem will er in den nächsten Woche so viel wie möglich Joggen. Für Schwimmer bietet die Natur schließlich draußen eben keine echte Ausweichmöglichkeit. Das Wasser in der Biggetalsperre ist einfach zu kalt.