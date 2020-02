SF Birkelbach: Ein Fünffachtorschütze und zwei Zugänge

9:0 – mit diesem Resultat fegte der Wittgensteiner Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Birkelbach den TSV Breidenstein im Testspiel vom Feld. Nach dem 2:7 in Geisweid dürfte dieses Spiel den Birkelbachern Auftrieb geben.

Dem hessischen A-Ligisten, trainiert vom Wittgensteiner Benjamin Markus, fehlte zwar die Stamm-Innenverteidigung. Neun Tore sind dennoch eine Ansage. „Der Gegner hat uns Möglichkeiten gelassen, aber wir haben es auch ordentlich gemacht und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Sportfreunde-Trainer Carsten Roth. Er ergänzte: „Der Are hat schon etwas herausgestochen heute.“

Gemeint ist Are Wolzenburg, der bis zur 22. Minute einen Hattrick zum 3:0 vorlegte und später mit einem Distanzschuss sowie einem Freistoß das 7:0 und 9:0 nachlegte. Außerdem trafen Jonas Wied, Carsten Afflerbach per Freistoß, Michael Treude und Albert Schneider per Kopfball nach einer Ecke. Schneider, der noch in der A-Jugend spielen könnte, ist im Winter zu den Sportfreunden gewechselt – und fällt in die Kategorie Rückkehrer.

Rückkehr aus dem Siegerland

„Er hat zwischenzeitlich im Siegerland gewohnt“, sagt Roth. Ob Albert Schneider, der erst im rechten und dann im defensiven Mittelfeld agierte, die Sportfreunde schon im Abstiegskampf weiterbringen kann, müsse sich noch zeigen. „Ob es für die Bezirksliga reicht, müssen wir abwarten. Aber es lässt sich gut an. Albert ist körperlich absolut fit.“ In dieser Hinsicht habe auch das ganze Team einen Schritt gemacht. „Wir hatten heute viel Bewegung in den Zwischenräumen. Das war etwas, was uns im Herbst gefehlt hat.“

Und wie sieht es mit weiteren Personalien aus? Neben Schneider wechselte im Winter auch Damian Weber (21) zu den Sportfreunden, der aber bisher vornehmlich in den unteren Kreisligen aktiv war und zuletzt länger pausierte – und demnach in der zweiten Mannschaft spielen dürfte. In der Defensive ist eine gut zweimonatige, berufsbedingte Abwesenheit von Marius Afflerbach ein Schlag ins Kontor. Dazu deutet sich an, dass Hanno Schäfer häufiger als in der Hinrunde in seiner Funktion als Co-Trainer und Sportlicher Leiter des VfL Klafeld-Geisweid fehlen wird.